Nie chudniesz? 5 zaskakujących nawyków, które spowalniają metabolizm

Zachodzące w organizmie przemiany metaboliczne mają ogromny wpływ na wygląd naszej sylwetki. Zbyt wolne tempo przemiany materii może skutkować problemami z odkładaniem się tkanki tłuszczowej np. w okolicy brzucha oraz utrudniać redukcję zbędnych kilogramów.

Podstawowa przemiana materii

Podstawowa przemiana materii, czyli metabolizm spoczynkowy to ilość kalorii (energii) niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu i podtrzymania podstawowych funkcji życiowych. Jest to najniższy poziom przemian metabolicznych, który stopniowo wzrasta, gdy do podstawowych procesów życiowych dołączą inne np. związane z naszym codziennym funkcjonowaniem, czyli np. pracą i obowiązkami domowymi.

Podstawowa przemiana materii zależy od wielu czynników. Na niektóre z nich nie mamy wpływu i jest to nasz wiek, płeć oraz stan fizjologiczny np. okres choroby, ciąży, laktacji i menopauzy. Na inne i związane przede wszystkim z naszym sposobem odżywiania oraz trybem życia, możemy oddziaływać i dzięki temu wpływać na tempo metabolizmu.

Problemy z odchudzaniem a metabolizm

Jednym z objawów spowolnionego metabolizmu są problemy z odchudzaniem oraz gromadzącą się tkanką tłuszczową w okolicy brzucha, gdy stosujemy z pozoru zdrową dietę oraz nie stronimy od aktywności fizycznej. Spowolniona przemiana materii znacznie częściej wynika z naszych codziennych nawyków niż przyczyn chorobowych, jednak pierwszym objawem np. zaburzeń hormonalnych może być właśnie przybieranie na wadze. Z tego względu warto pamiętać o badaniach okresowych i skonsultować się z lekarzem, gdy przez dłuższy czas obserwujemy przybieranie na wadze bez wyraźnej przyczyny.

Tak naprawdę bardzo łatwo jest wpłynąć na spowolnienie przemiany materii. Nasze codzienne nawyki mogą w znacznym stopniu utrudniać prawidłowe spalanie dostarczonych do organizmu kalorii.

Co spowalnia metabolizm?

1. Ciągłe liczenie kalorii

Coraz częściej jesteśmy na wiecznej diecie, która i tak nie przynosi oczekiwanych efektów. Powodem może być właśnie wolny metabolizm, który wynika z ciągłego ograniczania dostarczanych do organizmu kalorii. W sytuacji, gdy stosujmy głodówki, restrykcyjne diety eliminacyjne oraz ograniczamy kaloryczność codziennie spożywanych posiłków, nie uwzględniając przy tym naszego dziennego zapotrzebowania energetycznego, przemiana materii zaczyna sukcesywnie zwalniać.

2. Unikanie picia wody

Woda to esencja życia. Bez niej nasz organizm nie jest w stanie normalnie funkcjonować. Średnio powinniśmy dostarczać do organizmu około 1,5-2 litrów czystej wody, ale niestety zwykle o tym zapominamy. Skutkuje to pogorszeniem samopoczucia, zmęczeniem, problemami z pamięcią i koncentracją, a także spowalnia przemianę materii.

3. Nieregularne spożywanie posiłków

W trosce o szczupłą sylwetkę często rezygnujemy z podstawowych posiłków. Nie jemy śniadania oraz zapominamy o tym, że należy jeść regularnie, najlepiej co 3-4 godziny. W ten sposób wpływamy na spowolnienie przemiany materii i zamiast spalać, nasz organizm zaczyna magazynować każdą dostarczoną mu kalorię w obawie o to, że znowu przez dłuższy czas nie zostanie mu dostarczona niezbędna do życia dawka energii.

4. Przewlekły stres

Jesteśmy społeczeństwem zestresowanym i to często na własne życzenie. Ciągłe życie w biegu wpływa na zwiększenie wydzielania hormonów stresu, które odpowiadają m.in. za magazynowanie tłuszczu trzewnego. Dlatego trzeba nauczyć się relaksować i zapewnić swojemu organizmowi niezbędny odpoczynek. Gdy my zwalniamy tempo, nasza przemiana materii zaczyna przyśpieszać.

5. Brak aktywności fizycznej

Aktywność fizyczna dla wielu osób jest synonimem morderczego treningu. Nic bardziej mylnego – aby przyśpieszyć metabolizm, wystarczy zmienić codzienne nawyki i zrezygnować z odrobiny wygodny np. wybrać się pieszo na zakupy, unikać korzystania z windy i (o ile to możliwe) jak najczęściej unikać poruszania się samochodem oraz komunikacją miejską. Przemieszczanie się na własnych nogach lub rowerem to jeden z najlepszych sposobów na przyśpieszenie metabolizmu i utrzymanie przemiany materii na odpowiednim poziomie.

