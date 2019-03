Dieta kopenhaska – trwa tylko 13 dni i obiecuje utratę do 10 kg. Czy to możliwe?

Dieta kopenhaska jest bardzo restrykcyjną dietą odchudzającą, która ma z góry założone menu, od którego nie wolno robić żadnych odstępstw. Wiele osób decyduje się przejść na tę dietę, ponieważ trwa zaledwie 13 dni i gwarantuje duży spadek masy ciała. Biorąc pod uwagę fakt, że dietetycy za zdrowy uważają spadek masy ciała między 0,5-1 kg tygodniowo, utrata nawet 10 kg kg podczas diety kopenhaskiej już na wstępnie wydaje się nierozsądnym pomysłem. Nie brakuje jednak śmiałków, którzy decydują się przejść na tę restrykcyjną dietę. Niestety, zdecydowana większość z nich musi później zmagać się z efektem jo-jo.

Dieta kopenhaska – jadłospis. Co można jeść, a co jest zabronione?

Dieta kopenhaska trwa 13 dni i ma z góry ustalony jadłospis. Oznacza to, że trzeba ściśle trzymać się jej zasad. Dieta ta nie jest urozmaicona i pełnowartościowa. Można zaliczyć ją do diet monotonnych, wyniszczających i sprzyjających niedoborom.

Na diecie kopenhaskiej absolutnie zabronione jest spożywanie produktów zbożowych, alkoholu, słodyczy i słonych przekąsek.

Podczas 13-dniowej diety kopenhaskiej bardzo ważne jest przestrzeganie godzin posiłków. Jemy 3 razy dziennie:

śniadanie między 8:00 a 9:00, które składa się z kubka czarnej kawy z kostką cukru (w niektóre dni dodaje się do tego jeszcze np. grzankę),



obiad między 12:00 a 14:00, który naprzemiennie z kolacją składa się z jajek już porcji mięsa,



kolację do godziny 18:00.



Istnieje szansa zamiany posiłku z kolacji na obiad i na odwrót, jednak tylko w obrębie jednego dnia. Żadne inne modyfikacje nie są możliwe, a jeśli do nich dojdzie, konieczne jest rozpoczęcie diety kopenhaskiej od nowa. Można to zrobić jednak dopiero po kilku miesiącach (najwcześniej po 3). Bardzo ważne jest to, by w czasie diety nie zmieniać godzin posiłków, nie podjadać.

Całą dietę kopenhaską można powtórzyć dopiero po 2 latach.

Jak stosować dietę kopenhaską? Zasady

Istnieje kilka odmian diety kopenhaskiej, a każda z nich nieco się różni pod względem produktów. Wszystkie modyfikacje są jednak niskokaloryczne i wpisują się w główną ideę diety. Przykładowe menu prezentuje się tak:

1 dzień

Śniadanie: Kawa z pojedynczą kostką cukru



Obiad: 400g szpinaku (gotowany), połączony z dwoma jajami gotowanymi na twardo i pomidorem



Kolacja: 200g steku (dowolnego rodzaju, grillowany), z zieloną sałatą, sokiem z cytryny i oliwą (dressing)



2 dzień

Śniadanie: Kawa z pojedynczą kostką cukru



Obiad: 250 g szynki z 1 szklanką niskotłuszczowego jogurtu



Kolacja: 200g wołowiny (pieczeń) z zieloną sałatą, sokiem z cytryny i oliwą (dressing)



3 dzień

Śniadanie: kawa z pojedynczą kostką cukru i kromka zwykłego tosta



Obiad: 1 plasterek szynki, 1 szklanka sałaty i 2 jajka na twardo



Kolacja: 1 pomidor, z 1 kawałkiem selera (gotowany) i 1 owocem (do wyboru)



4 dzień

Śniadanie: kawa z pojedynczą kostką cukru i kromka zwykłego tosta



Obiad: 200 ml dowolnego soku owocowego (świeżo wyciśnięty) z 1 szklanką niskotłuszczowego jogurtu



Kolacja: 250 g owoców (różne) z 1 jajkiem na twardo i marchewką



5 dzień

Śniadanie: 1 marchewka z sokiem z cytryny



Obiad: 200g dorsza (gotowany) z sokiem z cytryny



Kolacja: 200 g wołowiny (pieczeń), z masłem i selerem



6 dzień

Śniadanie: kawa z pojedynczą kostką cukru i kromka zwykłego tosta



Obiad: 2 jajka (ugotowane tak jak lubisz) z marchewką



Kolacja: ½ kurczaka (gotowany) z zieloną sałatą, sokiem z cytryny i oliwą (dressing)



7 dzień

Śniadanie: herbata



Obiad: woda



Kolacja: 200g jagnięciny (grillowanej) z jednym jabłkiem



8 dzień

Śniadanie: kawa z pojedynczą kostką cukru



Obiad: 400g szpinaku (gotowany), z dwoma jajami na twardo i pomidorem



Kolacja: 200g wołowiny (pieczeń) z zieloną sałatą, sokiem z cytryny i oliwą (dressing)



9 dzień

Śniadanie: kawa z pojedynczą kostką cukru



Obiad: 200 g szynki z 1 szklanką jogurtu



Kolacja: 200g wołowiny (pieczeń) z zieloną sałatą, sokiem z cytryny i oliwą (dressing)



10 dzień

Śniadanie: Kawa z pojedynczą kostką cukru ze zwykłym tostem



Obiad: 1 plasterek szynki z filiżanką sałaty i dwoma jajami na twardo



Kolacja: 1 pomidor, z 1 kawałkiem selera (gotowany) i 1 owocem (do wyboru)



11 dzień

Śniadanie: Kawa z pojedynczą kostką cukru z tostem



Obiad: 200 ml soku owocowego (świeżo wyciskanego) z 1 szklanką jogurtu



Kolacja: 250 g owoców z 1 gotowanym jajkiem i jedną marchewką



12 dzień

Śniadanie: 1 marchewka z sokiem z cytryny



Obiad: 200g dorsza (gotowany) z sokiem z cytryny



Kolacja: 200g wołowiny (pieczeń) z selerem i masłem (o niskiej zawartości tłuszczu)



13 dzień

Śniadanie: Kawa z pojedynczą kostką cukru z tostem



Obiad: 2 jajka (ugotowane tak jak lubisz) z marchewką



Kolacja: ½ kurczaka (gotowany) z zieloną sałatą, sokiem z cytryny i oliwą (dressing)



Jak widać, dieta kopenhaska jest wyjątkowo monotonna, uboga i niskokaloryczna. Prowadzenie jej aż przez 13 dni jest nie tylko bardzo wymagające, ale też może fatalnie odbić się na zdrowiu.

Ile można schudnąć na diecie kopenhaskiej?

Przy tak niskim spożyciu kalorii waga na pewno będzie pokazywać mniej. Może to być nawet od 4 do 10 kg. Ostateczny wynik będzie jednak uzależniony od wyjściowej wagi, stylu życia, tempa metabolizmu oraz tego, czy już wcześniej stosowaliśmy jakieś restrykcyjne, wyniszczające diety, gwarantujące efekt jo-jo (np. dieta norweska czy dieta militarna).

Jak uniknąć efektu jo-jo po zakończeniu diety kopenhaskiej?

Jeśli liczysz, że po zakończeniu diety kopenhaskiej wrócisz do swoich dawnych nawyków żywieniowych i nic się nie stanie, jesteś w dużym błędzie. Ten typ diety zawsze kończy się efektem jo-jo (podobnie jak inne restrykcyjne diety typu militarna czy norweska). Efekt ten można zminimalizować, przechodząc po zakończeniu diety kopenhaskiej na dietę 1000 kalorii. Nadal jest to jednak wyjątkowo mało. Spożywanie przez dłuższy czas tak niedużej liczby kalorii (zdecydowanie poniżej standardowego, dziennego zapotrzebowania kalorycznego dorosłej osoby, zawsze jest fatalne w skutkach.

Jak więc uniknąć efektu jo-jo po zakończeniu diety kopenhaskiej? Najlepiej w ogóle na nią nie przechodzić. Tak jak i na inne tego typu diety, natomiast zacząć mądrze się odchudzać, prowadząc zdrową, zbilansowaną dietę i wprowadzając regularną aktywność fizyczną.

Dieta kopenhaska a wyniszczenie organizmu i skutki uboczne podczas jej trwania

Należy pamiętać, że dieta kopenhaska jest nie tylko niskokaloryczna, ale także uboga w witaminy oraz węglowodany złożone. Należy liczyć się ze znacznym spadkiem energii w trakcie jej trwania, ciągłym uczuciem głodu, rozdrażnieniem, zawrotami głowy. Może dojść do niedoborów składników odżywczych, wilczych napadów głodu. Po zakończeniu diety kopenhaskiej na ogół szybko pojawia się efekt jo-jo.

Restrykcyjne diety a ciągłe tycie

Niestety, każda kolejna cudowna-dieta coraz bardziej rozregulowuje organizm (w tym metabolizm i gospodarkę hormonalną). Ponadto ciągłe chudnięcie i tycie, coraz bardziej drastyczny efekt jo-jo powodują frustrację i spadek mobilizacji. Dlatego eksperci żywieniowi są zgodni, że stosowanie tego typu diet (np. diety kopenhaskiej) jest niezdrowe i nie powinno być stosowane, nawet w przypadku zdrowych osób.

