Chcesz schudnąć do wakacji? Oto co musisz zrobić

Chcąc schudnąć do wakacji, wcale nie trzeba decydować się na restrykcyjne diety i głodówki. Trzeba wręcz ich unikać, aby nie okazało się, że szybkie odchudzanie zakończy się równie szybkim efektem jo-jo. Jak skutecznie schudnąć oraz nie zaszkodzić swojemu zdrowiu?

Wiosenne odchudzanie

Wiosna to idealny czas na rozpoczęcie stosowania diety i stopniową poprawę wyglądu przed wakacjami. Rozpierająca nas energia znacząco ułatwia utrzymanie diety i sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, także tej, która z typowym sportem nie ma nic wspólnego. Możemy przecież spalać kalorie, wykonując całkiem przyjemne i pożyteczne wiosenne porządki w domu oraz w ogrodzie, które pomogą dodatkowo otaczać się jedynie sprzyjającą motywacji atmosferą ładu i harmonii.

Najważniejsze, aby postawić na zdrowe odchudzanie. Co to oznacza? Nic innego, jak to, że powinniśmy spalać zbędne kilogramy systematycznie. Odchudzanie to nie maraton – tutaj nie ma miejsca na pośpiech, który może jedynie zrujnować nasze starania o szczupłą sylwetkę.

Co zrobić, żeby schudnąć?

Podstawą odchudzania jest przede wszystkim wybór odpowiednio dopasowanej do naszych indywidualnych potrzeb diety. Wcale nie musi to być żaden modny plan żywieniowy – wystarczy dokładnie przyjrzeć się swojemu codziennemu menu i wyeliminować z niego:

słodycze i wyroby cukiernicze,



słone przekąski,



słodkie napoje gazowane, napoje energetyczne, a także nektary i napoje owocowe,



tłuste mięsa i wyroby garmażeryjne,



produkty z białej mąki,



fast-foody i inną wysoko przetworzoną żywność.



Czym zastąpić wyeliminowane z menu produkty? Aby skutecznie schudnąć, trzeba uwzględnić w swoim codziennym menu, m.in.:

produkty zawierające pełnowartościowe białko – chude mięso, ryby, chudy nabiał i jajka,



produkty pełnoziarniste – gruboziarniste kasze, razowy makaron, brązowy ryż, pełnoziarniste pieczywo,



nasiona roślin strączkowych,

warzywa i owoce.

Oprócz odpowiednio dopasowanej do naszego dziennego zapotrzebowania energetycznego diety, niezbędne jest także regularne spożywanie posiłków i picie wody, która usprawnia metabolizm i jest niezbędna, aby zachodzące w naszych organizmach przemiany metaboliczne przebiegały w prawidłowy sposób. Trzeba jeść częściej, ale mniej, najlepiej 5 posiłków dziennie i nie można zapominać o wartościowym śniadaniu. Dieta odchudzająca powinna dostarczać nam wszystkich niezbędnych do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu składników odżywczych. Trzeba o tym pamiętać i unikać wszelkich monotonnych diet. Sukcesywny spadek wagi powinien nastąpić już przy zmniejszeniu kaloryczności posiłków o 500 kcal. Zakładając, że średnie zapotrzebowanie kaloryczne osoby dorosłej to 2000 kcal, dieta 1500 kalorii powinna przynieść oczekiwane efekty odchudzania.

Aktywność fizyczna a odchudzania

Zwiększona aktywność fizyczna ma ogromny wpływ na efekty odchudzania. Nie tylko przyśpiesza metabolizm, ale także wpływa na tempo spalania dostarczonych do organizmu kalorii. W czasie stosowania diety najlepiej sprawdzą się ćwiczenia aerobowe, np. bieganie, jazda na rowerze, aerobik i skakanie na skakance.

Ile można schudnąć w miesiąc?

Jedząc zdrowo i stawiając na aktywność, można schudnąć w miesiąc około 2-4 kg. To sporo, choć w konfrontacji z obietnicami wielu cudownych diet wydaje się niewiele. Czasami w pierwszym miesiącu schudniemy mniej z powodu spowolnionego metabolizmu, który „ruszy” jak organizm zacznie odczuwać skutki działania zdrowej diety i aktywności fizycznej. Trzeba jednak wiedzieć o jednym – nie da się schudnąć 20 kg w miesiąc lub dwa, a nawet jakby tak było, to na pewno ucierpiałoby na tym nasze zdrowie.

