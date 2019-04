Zbliża się wyczekiwany urlop? A może niebawem wybierasz się w delegację i boisz się, że przytyjesz? Podróż dla wielu osób oznacza wyjście ze swojej strefy komfortu. W domu przecież mamy wszystko zaplanowane – gotujemy sami lub mamy sprawdzone restauracje. Możemy iść na rower po pracy, wybrać się na siłownię, biegać wieczorami. W domu zdecydowanie łatwiej kontrolować to, co się je. Będąc w podróży na ogół musimy stołować się w hotelowej restauracji lub w barach szybkiej obsługi. Do tego wszystkiego dochodzi oczywisty luz i chęć pofolgowania sobie. Jeśli dodatkowo wyjeżdżamy do odległego kraju, chcemy skosztować lokalnych przysmaków. Często też nie żałujemy sobie alkoholu. Nie ma się co dziwić, że z podróżny często wracamy z niechcianą pamiątką w postaci kilku dodatkowych kilogramów.

Co więc zrobić, żeby w czasie wyjazdu nie przytyć? Bo przecież odchudzanie to ostatnie, na co mamy wówczas ochotę.

Jak nie przytyć na urlopie? 4 podstawowe zasady

1. Dokonuj zdrowych wyborów

Oczywiście, nie ma co liczyć kalorii na wyjeździe. Często jest to też niemożliwe, ponieważ sami nie przygotowujemy posiłków. Można jednak uniknąć tycia, poprzez... dokonywanie mądrych wyborów żywieniowych. Chcesz skosztować lokalnych przysmaków? Nie ma problemu, ale nie przesadź z wielkością porcji. Stołujesz się na mieście? Wybieraj zupy, sałatki, chude mięso, błonnik, pełnoziarniste pieczywo. Omijaj fast-food, smażone dania, frytki, zapiekanki. Stosowanie zasady zdrowego żywienia z jednoczesnym pozwalaniem sobie na drobne odstępstwa to najlepsze, co możesz zrobić. A im mniej alkoholu wypijesz, tym lepiej. W czasie urlopu będziesz się lepiej czuć i... więcej zapamiętasz.

2. Bądź aktywny

Tak naprawdę ćwiczyć możesz w dowolnym miejscu. Nie potrzebujesz siłowni, żeby zrobić trening HIIT, przebiec się, zrobić kilka pompek i podskoków. Nie masz na to ochoty? Zadbaj po prostu, by urlop był aktywny. Jak najwięcej spaceruj podczas zwiedzania. Jeśli jest taka możliwość, wypożycz rower. Baw się z dzieciakami, zagraj w siatkówkę na plaży, dużo pływaj. To zdecydowanie lepsze niż leżenie plackiem na leżaku.

3. Pij dużo wody

Gasi pragnienie, nawadnia organizm, hamuje nagłe napady głodu, reguluje ciśnienie i poziom cukru we krwi, a przede wszystkim... nie zawiera kalorii. Miej zawsze przy sobie butelkę wody. Zrezygnuj ze słodzonych napojów i energy drinków. Kiedy będziesz potrzebować zastrzyku energii, sięgnij po mocną, czarną kawę – doda energii, ale też przyspieszy metabolizm.

4. Wysypiaj się

Sen ma niesamowitą moc. Jego niedobór został powiązany z wieloma różnymi chorobami. Wiadomo, że powoduje zaburzenia hormonalne i sprzyja tyciu. Kiedy jesteśmy niewyspani, brakuje nam energii, mamy napady głodu, szybciej ulegamy pokusom, podejmujemy ryzykowne decyzje. Urlop to idealny moment, by w końcu porządnie się wyspać.

