Co zrobić, żeby w końcu choć raz porządnie się wyspać? 10 niezawodnych trików

Dobrej jakości, odpowiednio długi sen jest niezwykle ważny. Wystarczy zarwać tylko jedną noc, by następnego dnia odczuwać nieprzyjemne efekty niewyspania, takie jak problemy z koncentracją, logicznym myśleniem, spowolnienie czasu reakcji, trudność w podejmowaniu najprostszych decyzji. Notoryczne niewyspanie zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, ale też problemów psychicznych, przyspiesza starzenie się organizmu i może sprzyjać tyciu.

To chyba wystarczająco dużo argumentów, by w końcu zadbać o sen w nocy?

Połóż się spać ze spokojną głową

Dzień wcześniej rozpisz, co masz do wykonania. Przygotuj sobie ubranie, ewentualnie także przekąski. Nie pozwól, byś kolejny raz obudził się w środku nocy z powodu niepokoju, że coś zawaliłeś, albo o czymś zapomniałeś. Dobra organizacja czasu pozwala spać spokojnie.



Sięgnij po właściwy suplement

Melatonina jest hormonem wytwarzanym przez szyszynkę w mózgu. Odpowiada za regulację rytmu dobowego organizmu w celu zarządzania naturalnym cyklem snu i właśnie dlatego wiele osób uważa melatoninę za skuteczny sposób walki z bezsennością. Jednak oprócz poprawy snu, melatonina jest również zaangażowana w zarządzanie odpowiedzią immunologiczną, odpowiedzialna za regulację ciśnienia krwi i poziomu kortyzolu, dlatego należy zachować ostrożność przy stosowaniu jej na własną rękę. Warto porozmawiać o tym z lekarzem.



Śpij nago

Piżamy powodują, że termoregulacja organizmu jest nieco zakłócona. Biorąc pod uwagę, że większość z nas śpi pod kołdrą, ta dodatkowa warstwa materiału jest zupełnie niepotrzebna. Chłód mówi ciału, że pora spać, więc spanie nago - i obniżenie temperatury ciała - może pomóc szybciej zasnąć.



Zadbaj o odpowiednie warunki w sypialni

Niektórzy lubią, gdy w sypialni panuje temperatura około 18 stopni, inni w ogóle wyłączają w tym pomieszczeniu ogrzewanie. Sprawdź, w jakiej temperaturze śpi ci się najlepiej. Pamiętaj jednak, że powinna być ona niższa niż w pozostałej części domu. Koniecznie też zasłoń okna i jeśli to konieczne także drzwi. Najlepiej wypoczywamy w ciszy.



Zjedz odpowiedni posiłek

Zdecydowanie musisz zrezygnować z alkoholu i innych używek. Nie jedz przed snem nic ciężkostrawnego, moczopędnego i kalorycznego. Możesz za to sięgnąć po chude białko, banany, złożone węglowodany (np. soczewica).



Upewnij się, że nie chorujesz

Teoretycznie przesypiasz całą noc? Rano i tak jesteś niewyspany? Być może zmagasz się z bezdechem sennym i nawet o tym nie wiesz. Schorzenie to powoduje, że nieświadomie wybudzasz się nawet kilkadziesiąt razy w ciągu jednej nocy! Bezdech senny prowadzi nie tylko do niewyspania, ale także sprzyja wielu różnym chorobom. Nie wolno go ignorować!



Zainicjuj seks

Nawet jeśli nie masz siły na miłosne uniesienia, postaraj się wykrzesać z siebie trochę entuzjazmu. Owszem, początkowo się rozbudzisz, a być może nawet w czasie seksu trochę zmęczysz, ale wyrzut hormonów szczęścia szybko ci to zrekompensuje. Seks pomaga się odprężyć, niweluje ból, pomaga spojrzeć na świat i siebie samego przychylniej.



Nie kładź się zbyt wcześnie. Ani zbyt późno!

Nie wiesz, ile godzin powinieneś spać? Na start załóż, że powinno to być 7 godzin. Wskaż godzinę, o której musisz wstać. O 6:00? Połóż się więc do łóżka o 23:00, a nie o 21:00, szczególnie, jeśli właściwie nie jesteś nawet senny.



Zwolnij

Zamiast dodatkowo pobudzać się przed snem, czytając maile lub śledząc wiadomości ze świata, posłuchaj relaksującej muzyki, przygaś w pokoju, poleż chwilę na kanapie w spokoju. Wieczorem zrezygnuj też z wpatrywania się w urządzenia elektroniczne, emitujące niebieskie, pobudzające mózg do działania, światło.



Wypróbuj aromaterapię

Niewiele zapachów potrafi tak doskonale koić nerwy i wprowadzać w błogi nastrój jak lawenda. Możesz użyć lawendowego płynu do kąpieli lub skropić pościel kilkoma kroplami lawendowego olejku eterycznego.Czytaj także:

