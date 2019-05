Nieważne, w jaki sposób pracujemy nad poprawą formy i piękną sylwetką – zostało potwierdzone naukowo, że każdy rodzaj intensywnej aktywności fizycznej pozytywnie wpływa na redukcję zbędnych kilogramów i pomaga zyskać szczupłą sylwetkę. Czy praca w ogrodzie odchudza? Ile kalorii spala praca w ogrodzie?

Jak szybko schudnąć?

Aktywność na świeżym powietrzu to doskonały sposób na odchudzanie. Naukowcy dowiedli, że systematyczna praca w ogrodzie jest jednym ze sposobów zapobiegania otyłości, jednak trzeba pamiętać, że podstawą odchudzania jest zawsze odpowiednio dobrana dieta. Dobra wiadomość jest taka, że wykonując codzienne obowiązki domowe i dbając o piękny wygląd ogrodu, możemy aktywnie zapobiegać nadwadze i walczyć z nią w bardzo przyjemny i pożyteczny sposób. Warto o tym pamiętać, bo redukcja zbędnej tkanki tłuszczowej może stać się powodem, który umili nam codzienne obowiązki i sprawi, że będziemy je wykonywali z większą ochotą i zaangażowaniem.

Skuteczne odchudzanie dzięki pracy w ogrodzie?

Praca w ogrodzie skuteczna jak ćwiczenia na siłowni? To możliwe! Wystarczy spojrzeć na tabele spalania kalorii, aby się o tym przekonać. Co więcej, prace ogrodowe nie tylko aktywują spalanie tkanki tłuszczowej i pomagają przyśpieszyć metabolizm, ale także angażują do pracy niemal wszystkie mięśnie i pomagają zyskać pięknie wymodelowaną sylwetkę.

Praca w ogrodzie – kalorie

Ile kalorii można spalić podczas prac ogrodowych? Sprawdź poniżej i jak najszybciej zacznij pracować nie tylko nad wyglądem swojej sylwetki, ale także upiększaniem Twojej przydomowej przestrzeni. Nie masz ogrodu? Nic nie szkodzi – sprawdź, czy w Twoim najbliższym otoczeniu nie mieszka ktoś, kto z powodu wieku lub choroby nie radzi sobie z ogrodowymi obowiązkami i zaoferuj swoją pomoc. Zrobisz dobry uczynek i przy okazji popracujesz nad swoim ciałem.

Spalanie kalorii a praca w ogrodzie

Prace ogrodowe spalają całkiem sporo kalorii; poniżej prezentujmy wybrane czynności i spalone kalorie w czasie 30-minutowej aktywności.

Ogólnie pół godziny pracy w ogrodzie spali około 180 kcal; nie jest to zachęcający wynik, ale i określenie „praca w ogrodzie” jest dość szerokie. Lepiej przyjrzeć się liczbie spalonych kalorii podczas wykonywania poszczególnych ogrodowych czynności (30 minut intensywnej aktywności), np.:

grabienia trawnika – około 130 kcal,



kopanie łopatą – około 190 kcal,



przekopywanie ogródka motyką – około 270 kcal,



koszenie trawnika – około 150 kcal,



pielenie chwastów – około 170 kcal,



rąbanie drewna – około 230 kcal,



typowe prace gospodarskie – około 120 kcal,



sianokosy (ulubione zajęcie agroturystów) – około 200 kcal,



odśnieżanie – około 210 kcal.



Dla porównania:

30 minut spokojnej jazdy na rowerze spala 140 kcal,



30 minut jogi spala 130 kcal,



30 minut seksu spala około 120 kcal,



30 minut wolnego marszu spala około 130 kcal.



Nie wygląda to źle, a systematyczna aktywność, która spala kalorie, aktywuje mięśnie do pracy i jednocześnie pozwala zaoszczędzić czas to dobry sposób na odchudzanie dla zabieganych. Warto zainteresować się pracami ogrodowymi nie tylko ze względu na konieczność utrzymania porządku w swoim najbliższym otoczeniu; motywująca może być też możliwość uniknięcia wyrzutów sumienia ze względu na zaniedbanie niezbędnych prac na rzecz wizyty w klubie fitness lub na siłowni. Oczywiście, najlepiej jest znaleźć czas na różne rodzaje aktywności, bo wówczas możemy nie tylko dbać o swoją prywatną przestrzeń, ale także poznawać nowych znajomych i wzajemnie motywować się do osiągania coraz lepszych efektów ćwiczeń.

