Trening na czczo budzi wiele kontrowersji. Czy warto ćwiczyć bez zjedzenia posiłku?

Trening na czczo wciąż budzi wiele kontrowersji wśród lekarzy i trenerów, a także osób zajmujących się sportem amatorskim. Jedni odradzają, drudzy zaś zachęcają do ćwiczeń bez uprzedniego zjedzenia posiłku. Co ciekawe, są osoby, które np. ze względu na swój stan zdrowia muszą unikać tego typu aktywności. Na czczo nie powinny ćwiczyć osoby mające cukrzycę lub inne problemy z gospodarką cukrową organizmu, osoby mające problem z wrzodami lub stanami zapalnymi błony śluzowej żołądka, a także m.in. ci, którzy śpią mniej niż 6 godzin dziennie.

O czym powinny pamiętać osoby, które decydują się trenować na czczo? Bardzo ważne jest to, by zjeść kolację bogatą w węglowodany i białko. Co więcej, osoby, które ćwiczą na czczo powinny rano unikać treningów interwałowych. Warto także pamiętać, by po przeprowadzonym treningu, spożyć dobrze zbilansowany posiłek.

