To proste ćwiczenie rewelacyjnie modeluje pośladki. Wykonasz je w domu

Hip thrust to jedno z najskuteczniejszych ćwiczeń na jędrne i kształtne pośladki. Jest ono obowiązkowym elementem treningów wykonywanych pod okiem profesjonalnych trenerów personalnych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykonywać je także w domowym zaciszu. Jak przygotować się do treningu modelującego pośladki?

Trening pośladków – o czym musisz pamiętać?

Uda, pośladki i brzuch wymagają szczególnej uwagi nie tylko w czasie odchudzania. Stosowana dieta nie jest wprawdzie w stanie odchudzić i ujędrnić konkretnej partii ciała, ale okazuje się kluczowa w czasie pracy nad wymarzonym wyglądem sylwetki. Dieta i ćwiczenia zawsze idą w parze i warto o tym pamiętać!

Nasze pośladki nie mają łatwo. Na ich wygląd wpływa nie tylko stosowana dieta, ale i nasza budowa ciała oraz tryb życia. Osoby wykonujące pracę siedzącą znacznie częściej narzekają na wygląd pośladków niż osoby prowadzące aktywny tryb życia i np. pracujące fizycznie oraz w pozycji stojącej.

Modelując mięśnie pośladków, trzeba także pomyśleć o reszcie ciała, bo inaczej, wygląd sylwetki będzie nienaturalny, co na pewno nie doda nam atrakcyjności i seksapilu.

Problem z pośladkami jest dość złożony, bo nie tylko są one „magazynem” zbędnej tkanki tłuszczowej, ale także często pojawiają się na nich rozstępy i cellulit. Dodatkowym kłopotem jest to, że stanowią one newralgiczny i opierający się redukcji tłuszczu obszar naszego ciała, ale nie można się poddawać – odpowiedni dobór ćwiczeń, systematyczność i samozaparcie pomogą zyskać piękną sylwetkę i to w dość krótkim czasie.

Hip thrust – jak ćwiczyć?

Co to jest hip thrust? To zyskujące popularność ćwiczenie, które pomaga w modelowaniu pośladków. Jego zaletą jest to, że nie oddziałuje na mięśnie czworogłowe ud, więc idealnie nadaje się dla kobiet, które nie chcą zyskać atletycznego wyglądu. Polega ono na unoszeniu bioder w dość nietypowej pozycji, czyli z plecami ułożonymi na podwyższeniu. W warunkach domowych może to być np. kanapa, fotel lub krzesło. Ćwiczenie to można wykonywać także w pozycji leżącej – wówczas do pracy angażowanych jest mniej mięśni, ale jest to dobra opcja na początek.

Ćwiczenia na zgrabną pupę

Tradycyjny trening hip thrust jest znacznie skuteczniejszy od przysiadów, które nadal uważane są za najlepszy i jedyny sposób na jędrne pośladki. Nic bardziej mylnego – mit ten obalili m.in. naukowcy z Aukland University of Technology, dowodząc, że hip thrust angażuje nawet 87% mięśni pośladkowych. Dla porównania prawidłowo wykonywane przysiady angażują do 45% mięśni pośladkowych. Badanie to zostało przeprowadzone w oparciu o nowoczesne metody badawcze i dotyczyło treningu hip thrust wykonywanego na siłowni.

W warunkach domowych, bez ławeczki i sztangi, ćwiczenia mogą angażować mniej mięśni, ale i tak przyniosą lepszy efekt niż wykonywanie jedynie przysiadów, choć i o nich warto pamiętać np. podczas rozgrzewki.

Wracając do samego treningu – jest on stosunkowo prosty. Potrzebna jest tylko odrobina wolnego miejsca oraz podparcie tak, aby uzyskać kąt 45 stopni pomiędzy plecami a podłogą. Następnie należy zgiąć nogi w kolanach i pewnie oprzeć stopy na podłodze. Unoszenie bioder trzeba wykonywać po wcześniejszym napięciu mięśni brzucha i maksymalnym spięciu pośladów; unoszenie bioder wykonujemy do momentu, aż tułów będzie ułożony równolegle do podłoża. Ćwiczenie najlepiej wykonać w kilku seriach np. po 10 powtórzeń.

Początkowo lepiej zachować umiar i ćwiczyć jedynie 2-3 razy w tygodniu. Wraz ze wzrostem formy, której sprzyja ogólna zmiana nawyków żywieniowych i większa aktywność fizyczna, ćwiczenie można wykonywać częściej. Trening trzeba poprzedzić kilkuminutową rozgrzewką oraz zakończyć ćwiczeniami rozciągającymi i rozluźniającymi mięśnie.

