Nie chudniesz? 6 błędów, które powodują spowolnienie metabolizmu

Utrzymanie wysokiego tempa metabolizmu ma kluczowe znaczenie dla utraty wagi i jej utrzymania – to fakt. Chociaż każdy z nas o tym słyszał, wiele osób popełnia podstawowe błędy podczas odchudzania. A te, zamiast pomagać zgubić zbędne kilogramy, tylko utrudniają cały proces. Co więcej, w przyszłości mogą doprowadzić do efektu jo-jo, a nawet spowodować, że tycie kompletnie wymknie nam się spod kontroli.

Oto 6 błędów stylu życia, które mogą spowolnić metabolizm. Jeśli dostrzegasz je u siebie, szybko zmień swoje przyzwyczajenia, zanim organizm rozleniwi się na dobre:

Nie wykonujesz treningu siłowego

Boisz się podnosić ciężary, bo nie chcesz wyglądać jak kulturysta? Spokojnie, osiągnięcie takiej sylwetki to lata ciężkiej pracy. Trening siłowy zwiększa masę mięśniową i pomaga zachować tempo przemiany materii podczas odchudzania i starzenia się.



Pijesz słodkie napoje

Wysokie spożycie słodkich napojów wiąże się z różnymi dolegliwościami, w tym opornością na insulinę, cukrzycą i otyłością. Często jednak zapominamy, że jest to prawdziwa bomba kaloryczna, której nawet nie rejestrujemy. Kto z nas pod koniec dnia pamięta, ile czego wypił? Nie mówiąc już o świadomości, ile było tych kalorii w jednej puszce napoju? Ostrożnie należy też podchodzić do zwykłej fruktozy. Wysokie spożycie napojów zawierających fruktozę może zmniejszyć tempo metabolizmu i sprzyjać magazynowaniu tłuszczu w brzuchu i wątrobie.



Nie wysypiasz się

Podstawowy błąd, o którym wiele osób nie pamięta. Sen jest niezwykle ważny dla zachowania ogólnego zdrowia. To moment, w którym organizm się regeneruje. W kilku badaniach zauważono, że niedobór snu może obniżyć tempo przemiany materii i zwiększyć prawdopodobieństwo zwiększenia masy ciała, m.in. dlatego, że powoduje nierównowagę hormonalną. Dodatkowo, gdy jesteśmy niewyspani, chętniej sięgamy po niezdrowe przekąski i rezygnujemy ze sportu.



Przez cały dzień siedzisz

Nic tak nie usprawnia metabolizmu jak regularna aktywność fizyczna. Siedzący tryb życia może prowadzić do znacznego zmniejszenia liczby spalanych kalorii każdego dnia. Chociaż intensywne uprawianie sportu może mieć duży wpływ na liczbę spalanych kalorii, nawet podstawowa aktywność fizyczna, taka jak spacerowanie, sprzątanie i wchodzenie po schodach, może pomóc spalić kalorie.



Drastycznie ograniczasz białko

Spożywanie wystarczającej ilości białka jest niezwykle ważne dla osiągnięcia i utrzymania zdrowej wagi. Nie tylko daje uczucie sytości na dłużej, ale też pomaga budować mięśnie. Tkanka mięśniowa spala zdecydowanie więcej kalorii niż tkanka tłuszczowa. Dlatego też osoby umięśnione potrzebują więcej kalorii w ciągu dnia. Białko zwiększa tempo przemiany materii bardziej niż węglowodany lub tłuszcz. Zwiększone spożycie białka pomaga zachować tempo przemiany materii podczas odchudzania i utrzymania wagi.



Jesz za mało kalorii

A mówiąc prościej - głodzisz. się. Słynne diety-cud, gwarantujące utratę nawet kilkunastu kilogramów w przeciągu 2 tygodni to klasyczny przykład tego, jak spowolnić swój metabolizm. Nawet jeśli nie jesteś na jednym z restrykcyjnych jadłospisów, ale na własną rękę drastycznie ograniczasz liczbę kalorii, możesz doprowadzić do tego zjawiska. Kiedy drastycznie obniżysz spożycie kalorii, twoje ciało wyczuje, że jedzenie trafia do organizmu zbyt rzadko i obniży tempo spalania kalorii. Jeśli chcesz stracić na wadze na bazie ograniczeń kalorycznych, rób to z głową. A najlepiej z pomocą dietetyka.