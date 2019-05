Dieta 1000 kalorii pozwala sporo schudnąć. Jak uniknąć efektu jo-jo?

Dieta 1000 kalorii cieszy się ogromną popularnością od dawna. Teraz, gdy modne stały się diety pudełkowe, a firmy cateringowe, oferujące gotowe zestawy dań na cały dzień z dowozem do domu, rosną jak grzyby po deszczu, rośnie liczba osób sięgających po ten rodzaj diety. Założenie wydaje się dobre – ograniczamy ilość spożywanych kalorii do absolutnego minimum (wielu ekspertów żywieniowych potwierdzi jednak, że jest to zbyt mała liczba kalorii dla zdrowej, dorosłej osoby) i nie musimy liczyć kalorii. Najgorszą i najżmudniejszą robotę wykonuje za nas firma cateringowa. My musimy tylko powstrzymać się przed podjadaniem. Możemy też uprawiać sport, by szybkiej zobaczyć efekty odchudzania, ale taka liczba kalorii jest zdecydowanie za mała dla osób aktywnych fizycznie. Pytanie więc, czy dieta 1000 kalorii ma sens i czy po jej zakończeniu grozi nam efekt jo-jo i tycie w ekspresowym tempie?

Czytaj także:

Dieta kopenhaska – trwa tylko 13 dni i obiecuje utratę do 10 kg. Czy to możliwe?

Jakie są założenia diety 1000 kalorii?

Decydując się na dietę 1000 kalorii musimy wyposażyć się w dokładną wagę kuchenną i dobrą tabelę kaloryczną. To bardzo ważne, ponieważ na diecie 1000 kalorii musimy spożywać dokładnie 1000 kalorii. W tabelach kalorycznych wartości na ogół podawane są na 100 g produktu. Przygotowując posiłki musimy się dokładnie wszystko ważyć i obliczać. To główny i najważniejszy minus tej diety. Osoby żyjące w biegu, niecierpliwe, niechętnie przygotowujące posiłki mogą mieć z tym poważny problem. Ważenie i liczenie pochłania znaczną część czasu. Oczywiście, można zjeść tabliczkę czekolady i hamburgera, by spożyć praktycznie całe, dzienne zapotrzebowanie kaloryczne. Nie na tym to jednak polega.

Niezwykle istotne jest to, z jakich produktów i dań będą pochodziły kalorie. To jedyny sposób, by uchronić się przed niedoborami składników odżywczych.

Na diecie 1000 kalorii skupiamy się głównie na liczbie spożytych kalorii, nie wykluczamy żadnych grup produktów. Jemy węglowodany, tłuszcze, białko, błonnik. Oczywiście, dobrze odstawić słodycze i alkohol, ponieważ są to wyłącznie puste kalorie, które tylko doprowadzą do zwiększonego uczucia głodu. Prowadzenie zdrowej, zbilansowanej diety 1000 kalorii jest pierwszym elementem, który uchroni nas przed efektem jo-jo.

Czytaj także:

To tłuszcz czy woda? Jak odróżnić tycie od zatrzymania wody w organizmie



Jakie efekty może dać dieta 1000 kalorii?

Aby schudnąć, musisz zmniejszyć spożycie kalorii. To oczywiste. Jednak ograniczenie spożycia do 1000 kalorii dziennie może spowodować, że dieta będzie trudna do utrzymania w dłuższej perspektywie i może potencjalnie prowadzić do niedoborów żywieniowych.

Ograniczenie spożycia do 1000 kalorii dziennie może przynieść szybkie rezultaty, nawet 8 kg w ciągu 2 tygodni. Należy jednak pamiętać, że choć waga pokaże mniej, nie oznacza to, że pozbyliśmy się zbędnego tłuszczu. Szybka utrata masy ciała zazwyczaj powoduje utratę wody oraz mięśni wraz z tłuszczem i może sprawić, że poczujemy się zmęczeni, słabi i głodni.

Na diecie 1000 kalorii kobiety mogą stracić około 2-3 kg na tydzień, mężczyźni 3-5 kg ​, w zależności od wagi początkowej i poziomu aktywności. Nie zaleca się, aby kalorie były tak ograniczone przez ponad tydzień – dla większości ludzi ten poziom kalorii jest zbyt niski, aby uzyskać wystarczającą ilość pokarmu i może powodować spowolnienie metabolizmu.

Dieta 1000 kalorii – jak samodzielnie ułożyć menu?

Aby dieta 1000 kalorii była prowadzona mądrze, trzeba przygotowywać posiłki tak, by każdy kęs był wartościowy. Nie marnuj kalorii na dodatki, takie jak sos sałatkowy i majonez – używaj ziół, przypraw, musztardy, octu i cytryny, aby dodać smaku żywności bez kalorii. Wybieraj pełnoziarniste produkty, chudy nabiał i chude mięso, niskokaloryczne warzywa i owoce. Nie pij alkoholu i słodkich napojów.

Dobrym wyborem są liściaste warzywa, seler, ogórki, rzodkiewka i papryka. Pij dużo wody, aby pozostać nawodnionym, i używaj przypraw bez kalorii, takich jak sól, pieprz, czosnek, ocet, sos sojowy, wanilia i bulion, aby dodać smaku potrawom.

Czytaj także:

Dieta DASH – rewelacyjnie wpływa na serce i pozwala zgubić niechciane kilogramy

Dieta 1000 kalorii – skutki uboczne

Trzeba liczyć się ze spadkiem energii w trakcie diety 1000 kalorii. Otrzymujemy wówczas niewiele energii z pożywiania, co może powodować osłabienie, zawroty i bóle głowy, złe samopoczucie. Ponadto, organizm może spowolnić metabolizm w wyniku nagłego zmniejszenia liczby kalorii.

Jak uchronić się przed efektem jo-jo po zakończeniu diety 1000 kalorii?

Jest to niestety niemalże niemożliwe. Szczególnie, jeśli zaraz po zakończeniu diety wracamy do wcześniejszego stylu życia i pierwsze swoje kroki kierujemy do restauracji typu fast-food i pijemy cztery piwa – bo tak żyliśmy wcześniej. Większość osób po zakończeniu niskokalorycznej, restrykcyjnej diety wraca do wcześniejszej wagi, a nawet nabiera dodatkowych kilogramów. W przypadku diety 1000 kalorii trzeba się z tym liczyć.

Aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko efektu jo-jo, trzeba stopniowo wracać do wyższej kaloryczności. Np. poprzez zwiększanie kaloryczności diety o 100 kalorii tygodniowo/co dwa tygodnie. Jednocześnie wciąż trzeba się trzymać zasad zdrowego odżywiania.

Czytaj także:

Chcesz bardzo szybko zobaczyć efekty? Wybierz ten trening. Trwa 10 minut