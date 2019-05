Twoja dieta nie przynosi efektów? 5 prostych sposobów na poprawę metabolizmu

Słysząc „metabolizm”, najczęściej wyobrażamy sobie trawienie i wchłanianie pokarmu w jelitach. Tymczasem termin ten odnosi się do wszystkich reakcji, zachodzących w naszym ciele. Procesy te utrzymują nas przy życiu i pozwalają nam w pełni funkcjonować. To dzięki nim jest nam ciepło, mamy energię do działania. Oczywiście, tempo przemiany materii wpływa także na naszą figurę. Im szybsze, tym więcej kalorii spalamy w ciągu dnia i łatwiej nam schudnąć lub utrzymać prawidłową masę ciała.

Dowiedz się, w jaki sposób przyspieszyć metabolizm:

Wysypiaj się

Brak snu może zmniejszyć liczbę spalanych kalorii, zmienić sposób przetwarzania cukru i zakłócić hormony regulujące apetyt. Niedobór snu w badaniach został związany ze zwiększonym poziomem cukru we krwi i insulinoopornością, co sprzyja rozwojowi cukrzycy typu 2.



Sięgnij po ostre potrawy

Papryka zawiera kapsaicynę, substancję, która może zwiększyć metabolizm.



Postaw na trening HIIT

Trening interwałowy o wysokiej intensywności rewelacyjnie wpływa na organizm i sylwetkę. Trwa krótko, ale daje niezły wycisk. Może pomóc spalić więcej tłuszczu poprzez zwiększenie tempa metabolizmu, nawet po zakończeniu treningu. Nie zapominaj jednak o treningu siłowym. Podnoszenie ciężarów jest ważne dla budowania i utrzymywania mięśni, a te spalają w ciągu dnia więcej kalorii.



Pij więcej wody

Do znudzenia powtarza to każdy specjalista ds. żywienia. Żeby jednak faktycznie przekonać się do picia wody, trzeba zrozumieć, dlaczego to takie ważne. Po pierwsze, woda nie zawiera żadnych kalorii. Słodkie napoje mają ich mnóstwo. To puste kalorie, które mogą niekorzystnie wpłynąć na masę ciała. Badania wykazały, że picie 0,5 litra wody zwiększa metabolizm spoczynkowy o 10–30% przez około godzinę. Ten efekt może być jeszcze większy, jeśli pijemy zimną wodę, ponieważ organizm zużywa dodatkowych kalorii do jej ogrzania. Picie wody pomaga też stłumić apetyt.



Zadbaj, by w każdym posiłku znalazło się białko

Kiedy słyszysz "białko", wyobrażasz sobie mięso? To błąd. Oczywiście mięso jest dobrym źródłem białka, ale można je znaleźć także w innych produktach. Białko powoduje największy wzrost TEF (efekt termiczny żywności - oznacza ilość kalorii spalanych podczas trawienia danego posiłku). Zwiększa tempo przemiany materii o 15–30% w porównaniu z 5–10% w przypadku węglowodanów i 0–3% w przypadku tłuszczów. Spożywanie większej ilości białka może również zmniejszyć spadek metabolizmu często związany z utratą tłuszczu. Ponadto białko daje uczucie sytości na dłużej i zapobiega przejadaniu się.Czytaj także:

Dieta bananowa – trwa 1 lub 3 dni. Jakie daje efekty?