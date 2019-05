Dieta nordycka – szansa na schudnięcie bez efektu jo-jo?

Dieta nordycka, dieta skandynawska i dieta północy to jeden i ten sam model żywieniowy. Dlaczego warto przejść na dietę stosowaną przez mieszkańców krajów skandynawskich? Przede wszystkim dlatego, że jest ona sposobem na dobre zdrowie i pomaga w harmonijny sposób pozbyć się nadwagi. Na czym polega dieta nordycka?

Dieta nordycka – zasady

Dieta nordycka jest tak naprawdę bardzo prosta. Polega ona przede wszystkim na ograniczeniu spożycia mięsa i włączeniu do codziennej diety większej ilości warzyw, owoców oraz produktów pełnoziarnistych. W codziennym odżywianiu mieszkańców Skandynawii bardzo ważną rolę odgrywają ryby i owoce morza, do których mają oni nieograniczony dostęp. Uważa się, że to wysokie spożycie ryb bogatych w kwasy Omega-3 jest kluczem do dobrego zdrowia i długowieczności.

Dieta nordycka, dieta skandynawska i dieta północy to bardzo podobny sposób odżywiania bazujący na tych samych produktach. Kluczową zasadą diety nordyckiej jest ograniczenie ilości spożywanego mięsa pochodzącego z intensywnej hodowli i zastąpienie go produktami naturalnymi.

Główne zasady diety nordyckiej to:

zmniejszenie spożycia mięsa do maksimum 3 porcji w tygodniu,



włączenie do diety w dużej ilości ryb i owoców morza,



włączenie do diety produktów pełnoziarnistych – w przypadku diety nordyckiej bardzo dużą rolę odgrywa naturalne pieczywo żytnie,



włączenie do diety dużej ilości warzyw, przede wszystkim korzeniowych i kapustnych,



włączenie do diety dużej ilości nasion roślin strączkowych, które mogą być doskonałym zamiennikiem mięsa,



włączenie do diety świeżych owoców (przede wszystkim bogatych w antyoksydanty owoców leśnych),



regularne spożywanie posiłków,



aktywny tryb życia.



W jaki sposób dieta nordycka wpływa na organizm? Dieta nordycka – korzyści

Stosowanie diety nordyckiej to jeden ze sposobów na poprawę ogólnej kondycji organizmu i cofnięcie szkód, które wyrządziła w nim nadwaga oraz złe nawyki żywieniowe. Dieta nordycka pomaga m.in.:

przywrócić prawidłowy poziom cholesterolu i trójglicerydów,



poprawić kondycję serca i naczyń krwionośnych,



zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych,



wyrobić w sobie nawyk racjonalnego i regularnego odżywiania.



Ponadto, dieta nordycka doskonale wpływa na nasz wygląd zewnętrzny, poprawiając kondycję skóry, włosów i paznokci i redukując częste wśród osób z nadwagą problemy z występowaniem różnych zmian skórnych i niedoskonałości.

Warto zaznaczyć, że dieta nordycka nie ma nic wspólnego z pochodzącą z tego samego regionu dietą kopenhaską!

Czy dieta nordycka to dieta długowieczności?

Naukowcy podkreślają, że ogromne znaczenie dla naszego zdrowia ma ograniczenie spożycia mięsa, zwłaszcza mięsa czerwonego, które uważane jest za jeden z głównych czynników wpływających na rozwój raka jelita grubego i raka żołądka.

Stosując zasady diety nordyckiej, trzeba wiedzieć, że mieszkańcy krajów Europy Północnej w swoim jadłospisie uwzględniają przede wszystkim dziczyznę. Możemy ją wprawdzie kupić i w naszych sklepach, ale najczęściej pochodzi ona z hodowli. Z tego względu, lepiej zastąpić bardzo drogą dziczyznę zdrowym mięsem drobiowym z naturalnych hodowli np. mięsem indyczym, zapomnianym już nieco w kuchni polskiej mięsem królika oraz cielęciną.

Dieta nordycka to typowa dieta długowieczności. Im wcześniej zaczniemy ją stosować, tym szybciej zauważymy jej wpływ na nasze zdrowie i wygląd sylwetki. Co ciekawe, dieta nordycka bazuje na wielu produktach, będących podstawą jadłospisu naszych dziadków i pradziadków, którzy mięso zwierząt hodowlanych spożywali okazjonalnie i zastępowali je np. samodzielnie poławianymi rybami słodkowodnymi, nasionami roślin strączkowych, kaszami, wypiekanym w domu pieczywem oraz produktami mlecznymi. Jeszcze nie tak dawno temu w diecie naszych dziadków nie brakowało też ważnych w diecie nordyckiej owoców leśnych, po które my sięgamy okazjonalnie, a jeżeli już znajdą się one w naszym jadłospisie, to pochodzą nie z naturalnego środowiska a sztucznych upraw.

Co zyskasz dzięki diecie nordyckiej?

Dieta nordycka nie jest dietą odchudzającą, ale przynosi bardzo dobre efekty w redukcji zbędnych kilogramów. Wpływa ona na funkcjonowanie całego organizmu i tym samym pomaga radzić sobie z wieloma problemami sprzyjającymi nadwadze, także spowolnionym metabolizmem, zatrzymaniem wody w organizmie i blokującymi odchudzanie toksynami.

Jednym z czynników, które powodują, że mieszkańcy Skandynawii są zdrowi i szczupli, jest aktywny tryb życia i nie możemy o tym zapominać. Stosowanie samej diety też wpłynie na naszą masę ciała i stan zdrowia, ale jeżeli połączymy ją z codzienną aktywnością i np. zamienimy samochód na rower, efekty będą jeszcze lepsze i szybsze.

Nie wykonujesz treningu siłowego

Boisz się podnosić ciężary, bo nie chcesz wyglądać jak kulturysta? Spokojnie, osiągnięcie takiej sylwetki to lata ciężkiej pracy. Trening siłowy zwiększa masę mięśniową i pomaga zachować tempo przemiany materii podczas odchudzania i starzenia się.



Pijesz słodkie napoje

Wysokie spożycie słodkich napojów wiąże się z różnymi dolegliwościami, w tym opornością na insulinę, cukrzycą i otyłością. Często jednak zapominamy, że jest to prawdziwa bomba kaloryczna, której nawet nie rejestrujemy. Kto z nas pod koniec dnia pamięta, ile czego wypił? Nie mówiąc już o świadomości, ile było tych kalorii w jednej puszce napoju? Ostrożnie należy też podchodzić do zwykłej fruktozy. Wysokie spożycie napojów zawierających fruktozę może zmniejszyć tempo metabolizmu i sprzyjać magazynowaniu tłuszczu w brzuchu i wątrobie.



Nie wysypiasz się

Podstawowy błąd, o którym wiele osób nie pamięta. Sen jest niezwykle ważny dla zachowania ogólnego zdrowia. To moment, w którym organizm się regeneruje. W kilku badaniach zauważono, że niedobór snu może obniżyć tempo przemiany materii i zwiększyć prawdopodobieństwo zwiększenia masy ciała, m.in. dlatego, że powoduje nierównowagę hormonalną. Dodatkowo, gdy jesteśmy niewyspani, chętniej sięgamy po niezdrowe przekąski i rezygnujemy ze sportu.



Przez cały dzień siedzisz

Nic tak nie usprawnia metabolizmu jak regularna aktywność fizyczna. Siedzący tryb życia może prowadzić do znacznego zmniejszenia liczby spalanych kalorii każdego dnia. Chociaż intensywne uprawianie sportu może mieć duży wpływ na liczbę spalanych kalorii, nawet podstawowa aktywność fizyczna, taka jak spacerowanie, sprzątanie i wchodzenie po schodach, może pomóc spalić kalorie.



Drastycznie ograniczasz białko

Spożywanie wystarczającej ilości białka jest niezwykle ważne dla osiągnięcia i utrzymania zdrowej wagi. Nie tylko daje uczucie sytości na dłużej, ale też pomaga budować mięśnie. Tkanka mięśniowa spala zdecydowanie więcej kalorii niż tkanka tłuszczowa. Dlatego też osoby umięśnione potrzebują więcej kalorii w ciągu dnia. Białko zwiększa tempo przemiany materii bardziej niż węglowodany lub tłuszcz. Zwiększone spożycie białka pomaga zachować tempo przemiany materii podczas odchudzania i utrzymania wagi.



Jesz za mało kalorii

A mówiąc prościej - głodzisz. się. Słynne diety-cud, gwarantujące utratę nawet kilkunastu kilogramów w przeciągu 2 tygodni to klasyczny przykład tego, jak spowolnić swój metabolizm. Nawet jeśli nie jesteś na jednym z restrykcyjnych jadłospisów, ale na własną rękę drastycznie ograniczasz liczbę kalorii, możesz doprowadzić do tego zjawiska. Kiedy drastycznie obniżysz spożycie kalorii, twoje ciało wyczuje, że jedzenie trafia do organizmu zbyt rzadko i obniży tempo spalania kalorii. Jeśli chcesz stracić na wadze na bazie ograniczeń kalorycznych, rób to z głową. A najlepiej z pomocą dietetyka.Czytaj także:

