Czy pilates pomaga schudnąć?

Trening pilates ma wyjątkowo długą historię. Został on opracowany w 1912 roku przez Josepha Pilatesa w konkretnym celu, mianowicie, po to, aby przyspieszyć powrót do pełnej sprawności kontuzjowanych sportowców. Ten rodzaj treningu pozytywnie wpływa zarówno na kondycję mięśni głębokich, jak i powierzchniowych, usprawnia funkcjonowanie stawów, wzmacnia kręgosłup, a także pomaga redukować zbędne kilogramy. Dla kogo będzie odpowiedni trening pilates?

Co to jest pilates?

Pilates to wyjątkowo rozbudowany zestaw ponad 500 ćwiczeń, które można dobierać względem własnych potrzeb oraz wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Trening ten można przeprowadzać zarówno bez żadnych dodatkowych pomocy, jak i z wykorzystaniem specjalnych akcesoriów np. maty.

Fenomen ćwiczeń pilates nie bierze się znikąd. Przede wszystkim, oprócz działania na naszą sylwetkę, pozwalają one także odzyskać wewnętrzny spokój oraz harmonię duszy i ciała. Jak to możliwe? Dzieje się tak, ponieważ ćwiczenia pilates wywodzą się z jogi oraz tai-chi, a także łączą w sobie elementy treningu siłowego i baletu. Ten rodzaj treningu pozwala więc połączyć przyjemne z pożytecznym i działa zarówno na nasz wygląd zewnętrzny, stan zdrowia, jak i sferę umysłową. Nie od dziś wiadomo, że joga i tai-chi to jedne z najlepszych ćwiczeń usprawniających pracę całego organizmu; jeżeli dodamy do tego pełne gracji elementy baletu oraz intensywnie działające na mięśnie ćwiczenia siłowe, to szybko zauważymy, że nasze ciało zaczyna wyglądać inaczej, zwiększa się nasza sprawność fizyczna, poprawia równowaga i koordynacja ruchowa oraz jesteśmy o wiele bardziej spokojni i zrelaksowani.

Dla kogo ćwiczenia pilates?

Pilates jest dla każdego, choć bardzo często traktowany jest jako jedynie kobiecy trening. Nic bardziej mylnego, bo pilates ćwiczenia są także odpowiednie dla mężczyzn, dzieci oraz seniorów. Ich wyjątkowe działanie pozwala na:

skuteczną redukcję dolegliwości wynikających z siedzącego trybu życia,



zmniejszenie stresu i nieprawidłowego napięcia mięśniowego,



angażowanie do pracy różnych partii mięśniowych,



poprawę funkcjonowania stawów,



leczenie schorzeń kręgosłupa i odzyskanie sprawności ruchowej,



szybszą rekonwalescencję po urazach i kontuzjach,



poprawę koordynacji ruchowej,



skuteczną redukcję tkanki tłuszczowej i modelowanie sylwetki.



Trening pilates jest zestawem ćwiczeń ogólnorozwojowych, które kierowane są do osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Wśród ponad 500 ćwiczeń znajdziemy takie, które będą idealne dla kobiet ciężarnych (z wyjątkiem kobiet w I trymestrze ciąży) i przygotowujących się do porodu, osób z nadwagą, która uniemożliwia intensywny wysiłek fizyczny, osób starszych, które cierpią na reumatyzm, a także osób, które uległy często bardzo poważnym i znacząco ograniczającym sprawność fizyczną wypadkom.

Ważne: trening pilates polecany jest dla kobiet w ciąży, ale zawsze powinien być poprzedzony konsultacją ginekologiczną! Ponadto, nie należy wykonywać ćwiczeń w okresie połogu, w okresie pooperacyjnym oraz zaraz po złamaniach kości, urazach stawów i więzadeł. Trening ten nie jest polecany dla osób z zaawansowaną osteoporozą, nadciśnieniem tętniczym, chorobami serca, a także zakrzepicą. Osoby z chorobami przewlekłymi powinny każdy rodzaj treningu poprzedzić konsultacją lekarską!

Pilates a odchudzanie

Dieta i ćwiczenia pilates to doskonały sposób na szybkie odchudzanie. Trening ten pomaga nie tylko wyszczuplić ciało, ale także doskonale wpływa na poprawę kondycji fizycznej i poprawę ruchomości stawów, które cierpią w z powodu nadwagi oraz siedzącego trybu życia. Decydując się na trening pilates, trzeba wziąć pod uwagę swoje możliwości wysiłkowe oraz dobrać rodzaj ćwiczeń do stanu zdrowia.

Tego typu ćwiczenia odchudzające są doskonałym sposobem na uzyskanie formy niezbędnej w czasie intensywnego treningu siłowego i mogą być wstępem do rozpoczęcia swojej przygody z aktywnością fizyczną.

