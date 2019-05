Jak schudnąć raz na zawsze? Przegląd diet, które nie powodują efektu jo-jo

Bardzo często stosujemy diety w nieprawidłowy sposób. Niesie to za sobą wiele problemów i sprawia, że stajemy się niewolnikami mody na kolejne sposoby odżywiania, które nie zawsze są zgodne z zasadami zdrowego żywienia. Jaka dieta pozwala schudnąć raz na zawsze? Czy naprawdę trzeba decydować się na konkretną „kurację”, żeby pozbyć się nadwagi i utrzymać szczupłą sylwetkę?

Co to jest dieta?

Dieta to nic innego, jak odpowiedni sposób odżywiania; zgodnie z definicją, terminem tym możemy określić np. zwyczajowy sposób odżywiania właściwy dla lokalnych społeczności, który związany jest bezpośrednio z dostępnością na danym terenie konkretnych pokarmów; dietą jest także specjalnie ułożony jadłospis, który kierowany jest do indywidualnego pacjenta i ma za zadanie wspomóc leczenie występujących u niego schorzeń.

Dietetycy niejednokrotnie podkreślali, że coraz bardziej wymyślne diety mogą szkodzić i powodować więcej szkód w organizmie niż sama nadwaga. Źle dobrana dieta to jeden z głównych powodów efektu jo-jo, ale nie tylko… zła dieta rujnuje nasze zdrowie i sprzyja rozwojowi wielu schorzeń. „Dieta odchudzająca” często nie jest tym, czym ma być, bo zamiast pomagać, szkodzi i prowadzi do konieczności leczenia wielu chorób.

Czy diety odchudzające są zdrowe?

Istnieje oczywiście szereg różnych rodzajów diet, ale niestety większość z nich nie da się dopasować do konkretnej definicji. Dlaczego? Z prostego powodu, bo nie spełniają podstawowych zasad diety, czyli szkodzą, a przecież stosując szkodliwy sposób odżywiania, wyrządzamy sobie krzywdę.

I tutaj warto zadać pytanie – czy istnieje dobra dla każdego „dieta odchudzająca”, która pozwala raz na zawsze schudnąć? Niestety, nie istnieje. Modną dietę odchudzającą może zastąpić zdrowe odżywianie oraz zmiana nawyków żywieniowych i stylu życia. Typowa, najlepiej dobrana indywidualnie, dieta odchudzająca może być pierwszym krokiem ku całkowitej zmianie podejścia do odżywiania – wówczas będzie sposobem na zdrowie i poprawę wyglądu oraz pozwoli zapomnieć o efekcie jo-jo.

Dieta bez jo-jo

Dieta bez jo-jo to sposób odżywiania, który:

pozwala na skuteczną redukcję zbędnych kilogramów w odpowiednim tempie,



usprawnia wolny metabolizm i pozwala utrzymać go na odpowiednim poziomie,



jest właściwie zbilansowany pod względem zawartości poszczególnych składników odżywczych,



został dobrany do indywidualnych potrzeb organizmu stosującej go osoby,



jest początkiem radykalnej zmiany nawyków żywieniowych,



pozwala redukować zbędną tkankę tłuszczową i nie powoduje szkód w organizmie.



Jak widać, większość popularnych diet nie wpisuje się w powyższe założenia i niestety jest to efekt ponownego przybierania na wadze po ich zakończeniu. Co więcej, diety odchudzające, których kaloryczność jest znikoma (przez co „potrafią” w bardzo krótkim czasie zredukować kilka kilogramów) to najgorsze, co możemy zrobić dla naszego metabolizmu!

Jak schudnąć bez efektu jo-jo?

Istnieją 2 podstawowe zasady, których należy przestrzegać, aby schudnąć raz na zawsze i uniknąć efektu jo-jo.

1. Wybór odpowiednio dobranej diety redukcyjnej

Wybór diety redukcyjnej ma ogromne znaczenie, bo to on decyduje o późniejszych efektach odchudzania. Zdrowa dieta nie powinna ograniczać kaloryczności spożywanych posiłków poniżej 1500 kcal na dobę oraz musi stać się częścią naszego życia na dłuższy czas, bo ekspresowe odchudzanie nie jest zdrowe. Optymalnie spadek wagi na zdrowej diecie nie powinien przekraczać 4 kg miesięcznie.

2. Trwała zmiana nawyków żywieniowych i stylu życia

Efekt jo-jo jest wynikiem naszego podejścia do diety. Stosujemy ją kilka tygodni i po osiągnięciu oczekiwanego efektu, biegniemy do cukierni lub do baru szybkiej obsługi. Aby dieta była efektywna, konieczna jest trwała zmiana sposobu żywienia i stylu życia, bo inaczej efekt jo-jo i poważne kłopoty zdrowotne nas nie ominą.

