Jak zacząć biegać? 3 błędy, które rujnują motywację i sprzyjają kontuzjom

Bieganie staje się coraz bardziej popularnym sposobem na aktywność. Pozwala szybko redukować zbędne kilogramy, rzeźbi sylwetkę i sprzyja zachowaniu dobrego zdrowia. Bieganie to też idealny sposób na zyskanie formy, która jest konieczna do wykonywania np. intensywnego treningu siłowego.

Dlaczego warto biegać?

Bieganie odchudza i jest to fakt niezaprzeczalny, ale niesie za sobą także inne korzyści. Ten rodzaj aktywności wpływa w pozytywny sposób na stan całego organizmu, usprawniając krążenie i dotleniając wszystkie narządy. To bardzo ważne, bo dobrze dotleniony człowiek, to lepiej funkcjonujący i zdrowszy człowiek.

Na pewno warto biegać, ale jak biegać? To już inny problem. Niestety, coraz częściej decyzja o wyborze konkretnego rodzaju aktywności jest dla nas impulsem. Zapominamy, że do aktywności trzeba się w odpowiedni sposób przygotować, bo inaczej może ona skończyć się poważnymi urazami i kontuzjami. Złe samopoczucie po treningu to jeden z głównych wrogów naszej motywacji, więc lepiej poznać skuteczne sposoby na to, jak go uniknąć.

Bieganie na odchudzanie – co musisz wiedzieć?

Bieganie postrzegane jest jako najprostszy i najbardziej dostępny sport. Możemy biegać wszędzie i o każdej porze roku, jednak trzeba pamiętać, że nie da się zacząć biegać z dnia na dzień.

Nagła decyzja o rozpoczęciu biegania może skończyć się bardzo źle i odbije się nie tylko na motywacji, ale także na stanie zdrowia.

W przypadku osób z nadwagą, które chcą rozpocząć bieganie, niezbędne jest wcześniejsze przygotowanie. Na początek warto postawić na ogólnorozwojową gimnastykę i nieforsujące ćwiczenia, które pomogą zyskać formę i przede wszystkim usprawnią zastane stawy. Jeżeli o tym zapomnimy, zwiększamy ryzyko urazów kończyn dolnych oraz wystąpienia dotkliwego bólu stóp, stawów skokowych, kolan oraz bioder i kręgosłupa, który będzie efektem przeciążenia.

3 błędy początkujących biegaczy

1. Brak kondycji fizycznej

Rozpoczynając przygodę z bieganiem, trzeba wcześniej zadbać o zyskanie odpowiedniej kondycji fizycznej. Bez niej trening okaże się prawdziwą katorgą i zakończy po przebiegnięciu kilkuset metrów.

Niestety nie jest możliwe rozpoczęcie przygody z aktywnością bez wcześniejszego przygotowania i posiadania przynajmniej minimalnej sprawności. Dlatego właśnie wiele osób zniechęca się do ćwiczeń i rezygnuje ze zdrowego trybu życia z powodu zakwasów, bólu stawów i ogromnego zmęczenia.

Pewnych „skutków ubocznych” rozpoczęcia aktywności nie da się uniknąć – zadyszka, zmęczenie, pot spływający po plecach oraz początkowe drżenie pobudzonych do pracy mięśni to normalne „objawy” aktywności, jednak nie powinny nam one utrudniać treningu. Jeżeli tak się dzieje, to oznacza, że trenujemy zbyt intensywnie lub nasza wyjściowa kondycja fizyczna jest niewystarczająca.

2. Brak przygotowania teoretycznego

Czy bieganie dla początkujących wymaga przygotowania od strony teoretycznej? Jak najbardziej tak, bo bez posiadania niezbędnej wiedzy niewiele będziemy w stanie osiągnąć. Trzeba przede wszystkim zapoznać się z właściwą techniką biegania, wiadomościami na temat przygotowania kondycyjnego, ćwiczeń rozgrzewających i kończących trening oraz postępowania na wypadek urazów. Przeczytanie kilku poradników na temat biegania to sposób na uniknięcie wielu problemów i znaczącą poprawę bezpieczeństwa w czasie aktywności.

3. Przerost formy nad treścią, czyli nadmierne skupianie się na szczegółach

Bardzo często nadmiernie skupiamy się nie na samej aktywności, ale na mało ważnych szczegółach. Chcemy być przede wszystkim modni, doskonale wyposażeni i oczywiście zaimponować naszym znajomym, ale tak naprawdę nie jest to najważniejsze. Nie musimy rozpoczynać treningów biegowych od zakupów akcesoriów np. pulsoksymetru czy smartwatcha, bo bez nich też możemy biegać i osiągać efekty treningowe.

Jedyne, w co warto zainwestować to profesjonalne buty do biegania, które będą dopasowane do budowy naszej stopy oraz terenu, w którym będziemy najczęściej biegali. Dobre buty do biegania to gwarancja odpowiedniej stabilizacji stopy i właściwej przyczepności do podłoża; znacząco zmniejszają one także ryzyko nadmiernego obciążania stawów i wiążących się z tym dolegliwości bólowych.

