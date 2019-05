„Jestem na diecie i nie chudnę. Dlaczego?” – 6 możliwych przyczyn

Kalorie są jednostką miary, która pokazuje ilość energii w żywności i napojach. Organizm każdego z nas potrzebuje pewnej liczby kalorii, by mógł prawidłowo funkcjonować. Wszystkie procesy, jakie w nim zachodzą, powodują spalanie kalorii. Aby schudnąć, musimy doprowadzić do pewnego, rozsądnego deficytu kalorycznego. Najłatwiej osiągnąć to poprzez modyfikację diety i zwiększenie aktywności fizycznej. Bywa jednak, że popełniamy pewne błędy, które mimo wszystko uniemożliwiają schudnięcie lub spowalniają proces utraty wagi.

Chudniesz bardzo wolno? 6 możliwych przyczyn

Pijesz za dużo alkoholu?

Nikt ci wcześniej nie powiedział, że alkohol jest wyjątkowo kaloryczny? Picie czterech piw wieczorem może zwiększyć dzienne spożycie kalorii o 612 kalorii. Wódka i wino mają co prawda mniej kalorii, ale to nadal są puste kalorie. Jeśli regularnie pijesz alkohol w dużych ilościach, cały twój wysiłek może iść na marne.



Nie wysypiasz się

Badania pokazują, że niedobór snu może zwiększać ryzyko otyłości i cukrzycy. Możliwe jest również, że brak snu może zakłócić zdolność organizmu do regulowania głodu. Tak naprawdę zaburzeniu ulega cała nasza gospodarka hormonalna. Kto z nas nigdy nie sięgał po niezdrowe przekąski w dniu, w którym się nie wyspał?



Za mało ćwiczysz

No cóż... o aktywności fizycznej była już mowa. Regularne ćwiczenia są niezbędne do utraty wagi - to fakt. Dwa główne rodzaje ćwiczeń to tlenowe i beztlenowe. Ćwiczenia tlenowe lub wytrzymałościowe polegają na ciągłym i powtarzalnym stosowaniu dużych grup mięśni, takich jak ramiona i nogi. Przykłady ćwiczeń aerobowych obejmują jogging i jazdę na rowerze. Ćwiczenia anaerobowe obejmują krótkie, intensywne wybuchy aktywności. Przykłady ćwiczeń beztlenowych obejmują trening siłowy lub sprint. Wyjście na rower 2 razy w tygodniu raczej niewiele pomoże. Konieczne jest wprowadzenie rutyny. Nic to nie da, jeśli raz w tygodniu pójdziesz na siłownie i wylejesz hektolitry potu. Tak naprawdę chodzi o regularność i konsekwencję działania.



Stawiasz na modną dietę

Każdego roku celebrytki lansują pewne modele żywieniowe. Kto z nas nie słyszał o diecie zgodnej z grupą krwi czy baby food diet? A może ketodieta lub dieta Atkinsa? Wiele z tych diet jest bardzo restrykcyjnych i może powodować problemy zdrowotne. Zdarza się, że po zakończeniu takiej diety kilogramy szybko wrócą. Zdecydowanie lepiej udać się do profesjonalnego dietetyka, który ułoży dla nas specjalną dietę, opierającą się na produktach, które lubimy.



Pijesz słodzone napoje

To częsta pułapka - ograniczamy kalorie z pożywienia, zapominając, jak wiele ich znajdziemy w napojach. Nie tylko w tych kupnych, butelkowanych lub w puszkach. Zastanów się,



Skupiasz się tylko na ćwiczeniach...

...ale nie analizujesz tego, co jesz. Ok, kochasz jeść i nie zamierzasz niczego sobie odmawiać, tak? W takim razie postanawiasz po prostu więcej się ruszać. Zwiększenie aktywności fizycznej na ogół wychodzi nam na zdrowie i jest dobrym pomysłem, jeśli zależy nam na zrzuceniu zbędnych kilogramów, jednak mądre odchudzanie powinno zakładać też modyfikację diety. Badania sugerują, że bez wystarczających zmian w diecie, sam wysiłek fizyczny raczej nie doprowadzi do znacznej utraty wagi u większości ludzi. Ciało spala większość swoich kalorii dzięki podstawowej przemianie materii. Odnosi się to do wszystkich procesów, które podtrzymują życie, takich jak trawienie pokarmu i oddychanie. Nawet aktywność mózgu spala kalorie. I uważaj teraz: Badania sugerują również, że ludzie mają tendencję do jedzenia większej ilości jedzenia, gdy ćwiczą regularnie. Może to utrudnić utrzymanie deficytu kalorii i utratę wagi.