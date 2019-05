Ile kalorii mają truskawki? Czy można jeść je na diecie?

Dobra wiadomość dla miłośników truskawek – te owoce to prawdziwa bomba witaminowa. Są bogate w kwas foliowy (niezwykle istotny nie tylko dla kobiet w ciąży i planujących dziecko), witaminę C i K, potas, wapń, żelazo i przeciwutleniacze. Włączenie truskawek do codziennej diety będzie więc miało pozytywny wpływ na zdrowie.

Mimo tak dobrej opinii, truskawki nie powinni stanowić podstawy naszej diety. Chociaż w Internecie można przeczytać o monotonnej, jednoskładnikowej diecie truskawkowej, nie należy jej stosować. Może prowadzić do poważnych niedoborów i efektu jo-jo.

Ile kalorii mają truskawki?

Truskawki są niskokaloryczne. W 100g surowych owoców znajduje się zaledwie 27 kalorii. W dodatku truskawki składają się głównie z wody (rewelacyjnie gaszą pragnienie). Są także doskonałym źródłem błonnika.

Czy na diecie odchudzającej można jeść truskawki?

Owoce te są znakomitą przekąską i z powodzeniem można po nie sięgać na diecie odchudzającej. Trzeba tylko pamiętać, że pobudzają apetyt. Pułapkę mogą stanowić dodatki do truskawek, takie jak cukier czy śmietana. Jeśli nie przepadamy za truskawkami w wersji solo, łączmy je z niskokalorycznymi dodatkami jak kefir, śmietana 12% czy odtłuszczone mleko. Wówczas nie ucierpi nasza figura.

