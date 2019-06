Trening w salonie. 5 najlepszych ćwiczeń na mięśnie brzucha

Przed nami czas letniej aktywności i relaksu, więc warto nieco popracować nad ogólną sprawnością i wyglądem sylwetki. Pięknie wyrzeźbiony brzuch na pewno doda pewności siebie i pomoże w cieszeniu się urokami sezonu urlopowego. Jak ćwiczyć w domu? O czym pamiętać przed przystąpieniem do treningu?

Trening w domu

Trening w domu może być efektywny i skuteczny, o ile właściwie się do niego przygotujemy. Chcesz schudnąć i cieszyć się idealnie wymodelowaną sylwetką? Zacznij od kilku minut ćwiczeń każdego dnia i stopniowo zwiększaj ich intensywność oraz czas trwania, a szybko zauważysz efekty swoich starań. Ogromną zaletą domowych treningów jest to, że nie wymagają one od nas żadnych dodatkowych wydatków, choć oczywiście, wyjście do klubu fitness lub na siłownię ma dodatkową zaletę, bo motywuje do rywalizacji, ale nie każdy lubi pocić się w towarzystwie innych osób.

Jeżeli chcesz ćwiczyć w domu, pamiętaj o:

znalezieniu odpowiedniej ilości miejsca – salon będzie idealnym wyborem, a jeżeli nie zachwyca metrażem, to możesz nieco poprzesuwać meble, aby zyskać więcej wolnej przestrzeni,



przygotowaniu grubego koca lub maty do ćwiczeń, jeżeli nie masz dywanu, bo twarda podłoga nie jest dobrym motywatorem do wysiłku,



przygotowaniu wygodnego stroju do ćwiczeń oraz butów sportowych z antypoślizgową podeszwą (trening w kapciach raczej nie jest dobrym wyborem),



przygotowaniu w zasięgu ręki butelki wody mineralnej i usunięciu z pola widzenia wszelkich kuszących smakołyków.



Na początek – rozgrzewka

Rozgrzewka to niezbędny element każdego treningu. Bez niej szybko odczujesz bolesne zakwasy i narazisz się na ryzyko wystąpienia urazów. Jak rozgrzać mięśnie i stawy? Wystarczy, że wykonasz kilka pajacyków, skłonów, wymachów kończyn, przysiadów oraz pobiegasz w miejscu, aby twoje mięśnie i stawy przygotowały się na aktywność.

Dobre ćwiczenia na brzuch

1. Brzuszki

Brzuszki to oczywistość, jeżeli chodzi o rzeźbienie mięśni brzucha, ale tak naprawdę nie muszą one wyglądać tak, jak zawsze. Możemy wykonywać je także (wówczas przynoszą lepsze efekty) z rękami wyprostowanymi za głową (wersja dla zaawansowanych). Doskonałe efekty przynoszą także tzw. brzuszki odwrócone i skośne.

2. Rowerek

Ćwiczenie doskonale znane wszystkim z przedszkola i szkoły, które jest naprawdę efektywne w przypadku pracowania nad mięśniami brzucha. Co więcej, nadaje się ono nawet dla osób początkujących i nieposiadających dobrej kondycji fizycznej. Wystarczy kawałek podłogi oraz miękki koc lub mata pod plecami, aby aktywnie pracować nad mięśniami prostymi brzucha.

3. Deska

Modne i skuteczne ćwiczenie, które pomaga wyrzeźbić nie tylko brzuch, ale także inne mięśnie. Początkowo wymaga nieco wysiłku, ale z czasem staje się ulubionym sposobem na chwilę „relaksu” w czasie codziennego treningu. Początkowo wystarczy 15-20 sekund utrzymywania ciała w pozycji deski, ale z czasem warto go sukcesywnie wydłużać.

4. Nożyce

Nożyce także wpływają pozytywnie na mięśnie brzucha. Ćwiczenie to pozwala też popracować nad mięśniami nóg oraz pośladków, więc idealnie kształtuje sylwetkę.

5. Wypychanie nóg

Brzmi złowieszczo, ale to proste ćwiczenie, które polega na położeniu się w pozycji na plecach i unoszeniu wyprostowanych nóg ku górze.

Ćwiczenia na brzuch w domu możemy wykonywać niezależnie od pory dnia, pogody oraz zasobności portfela. Warto podejść do nich na poważnie, bo trud się opłaci i zaowocuje możliwością założenia nowego bikini. Jeżeli postawimy na systematyczny i przynajmniej kilkunastominutowy trening, to na pierwsze jego efekty nie trzeba będzie wcale długo czekać. Gdy organizm przyzwyczai się do aktywności i zwiększonego wysiłku, warto stopniowo zwiększać intensywność ćwiczeń oraz dodawać kolejne np. wykroki, przysiady z podskokiem i skłony, dzięki czemu zaczniemy pracować też nad wyglądem innych partii mięśniowych.

Po zakończeniu ćwiczeń trzeba pamiętać o chwili rozluźnienia i rozciągnięciu mięśni. Najlepiej w tym celu sprawdzi się stretching.

Czytaj także:

To proste ćwiczenie rewelacyjnie modeluje pośladki. Wykonasz je w domu