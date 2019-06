Dieta ogórkowa obiecuje utratę 7 kg w 7 dni. Czy to w ogóle możliwe?

W internecie znajdziemy różne warianty diety ogórkowej, a każdy z nich zakłada znaczną utratę masy ciała – nawet 7 kg w 7 dni. Już samo to powinno spowodować zapalenie się w głowie czerwonej lampki. Powszechnie wiadomo, że szybki spadek wagi jest nie tylko niezdrowy, ale przede wszystkim niemożliwy. Nawet jeśli waga pokaże niższą wartość, straciliśmy głównie wodę, a nie tkankę tłuszczową. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że ogórki składają się głównie z wody, dieta oparta na tym warzywie może być kusząca. Dowiedz się, jakie są główne założenia diety ogórkowej i sam oceń, czy jest sens się za nią zabierać.

Dieta ogórkowa – na czym polega?

Dieta ogórkowa wspomaga krótkotrwałą utratę wagi poprzez ograniczenie spożycia kalorii. Jednak dieta jest uboga w składniki odżywcze, niezwykle restrykcyjna i ostatecznie niezrównoważona. Można trafić na różne warianty tej diety – trwa 7 lub 14 dni. Oczywiście im dłużej na niej jesteśmy, tym teoretycznie więcej powinniśmy schudnąć.

Dieta składa się głównie z ogórków, a także z kilku pokarmów bogatych w białko, takich jak jajka, kurczak, ryby i orzechy. Na diecie ogórkowej można dodawać trochę węglowodanów do posiłków, takich jak tosty, brązowy ryż lub ziemniaki. Inne warzywa i owoce ograniczamy do minimum, a właściwie w ogóle je wykluczamy. Podstawę naszej diety mają stanowić ogórki. Dobra wiadomość jest taka, że możesz po nie sięgać za każdym razem, gdy odczujesz głód. Można sobie wyobrazić, że po zakończeniu takiej diety wstręt do ogórków pozostaje na długo...

Ogórki jako główny element pożywienia

Ogórki dostarczają tylko niewielką liczbę składników odżywczych, takich jak potas, witamina C i witamina K. Brakuje im białka, tłuszczu, błonnika, wapnia, żelaza i wielu innych składników odżywczych potrzebnych do zachowania dobrego zdrowia. Dlatego też dieta ogórkowa może prowadzić do niedoborów.

Czy dieta ogórkowa jest skuteczna?

Nie potwierdzają tego żadne badania. Biorąc pod uwagę fakt, że ogórki są niskokaloryczne, można spodziewać się utraty wagi. Warto jednak pamiętać, że restrykcyjne diety mogą niekorzystnie odbić się na zdrowiu. Chcąc schudnąć, powinniśmy skorzystać z porad dietetyka i trenera personalnego, ponieważ tylko prowadzenie aktywności fizycznej ze zdrową, zbilansowaną dietą daje długofalowe efekty.

Restrykcyjne diety zawsze kończą się efektem jo-jo. Ponadto nie uczą zdrowych nawyków żywieniowych jak komponowanie zbilansowanych posiłków, kontrolowanie porcji, czytanie etykiet. Chociaż możesz schudnąć tymczasowo, wady diety ogórkowej przeważają nad potencjalnymi korzyściami.