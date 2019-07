Nie chce ci się ćwiczyć? Naukowcy: Te trzy piosenki dodają energii

Trening HIIT cieszy się ostatnio dużą popularnością. Nic dziwnego – trwa bardzo krótko i daje spektakularne rezultaty. HIIT to rodzaj treningu, który oferuje szybkie, intensywne ćwiczenia, zwiększające tętno. Wykonujemy bardzo intensywne ćwiczenia w krótkich seriach (część "interwał"), a potem przez chwilę odpoczywamy.

Stosunek intensywnego treningu do odpoczynku wynosi na ogół 1: 2 (1:1 dla bardziej zaawansowanych osób). Na przykład możesz biec sprintem przez 30 sekund, a następnie iść powoli przez 1 minutę, a następnie całość powtarzać, dopóki nie wypracujesz w sumie 10 minut. A ponieważ wkładasz tyle energii w te interwały o wysokiej intensywności, nie musisz brnąć na bieżni przez 45 minut, aby uzyskać dobry trening. To jeden z powodów, dla których treningi HIIT są krótkie – często trwają zaledwie 10 do 20 minut. Każdy z nas powinien przecież móc wygospodarować w ciągu dnia 10-20 minut? Wybierz taki sport, który lubisz – bieganie, rower, rolki, skakankę, stepper...

Brzmi świetnie, prawda? Pytanie, skąd czerpać energię do tak intensywnych ćwiczeń. Z pomocą idą naukowcy i podpowiadają, jakiej muzyki słuchać podczas treningu.

Playlista do treningu HIIT

Głównym autorem najnowszych badań jest Matthew Stork (School of Health and Exercise Sciences w Canada's University of British Columbia). Badania prowadzone przez Stork i opublikowane w czasopiśmie Psychology of Sport and Exercise pokazują, że optymistyczna muzyka sprawia, że ​​treningi HIIT wydają się łatwiejsze. Może nawet zmotywować osoby, które nie są aktywne, do rozpoczęcia ćwiczeń.

Stork współpracował z Costasem Karageorghisem, ekspertem w dziedzinie muzyki i ćwiczeń z Uniwersytetu Brunel w Londynie, aby wybrać utwory, które uważają za najbardziej motywujące. Wszystkie (a było ich 16) miały wyższe niż przeciętne tempo przekraczające 135 uderzeń na minutę (bpm). Następnie zaprosili do badań 24 uczestników, którzy mieli ćwiczyć przy utworach z listy, spokojnych kawałkach i bez muzyki.

Na tej podstawie naukowcy wskazali TOP 3 utwory, które rekomendują.

3 utwory, które warto przesłuchać już teraz. Polecają je naukowcy:

MACKLEMORE & RYAN LEWIS - CAN'T HOLD US FEAT. RAY DALTON (OFFICIAL MUSIC VIDEO)



Bleed It Out (Official Video) - Linkin Park



Calvin Harris - Let's Go (Official Video) ft. Ne-YoCzytaj także:

