Dieta arbuzowa – odchudza, nawadnia i oczyszcza z toksyn?

Dieta ogórkowa, owsiankowa, jabłkowa, bananowa, ziemniaczana... co i rusz słychać o monotonnych, restrykcyjnych dietach, w których menu prym wiedzie jeden, konkretny składnik. W teorii brzmi dobrze, ponieważ diety te na ogół opierają się na produktach powszechnie lubianych. Zdaje się więc, że trzymanie takiej diety to pestka. Pytanie, czy dieta arbuzowa jest zdrowa?

Na czym polega dieta arbuzowa?

Istnieje kilka wersji diety arbuzowej. Najpopularniejsza w teorii ma oczyszczać organizm i trwa trzy dni, podczas których jemy wyłącznie arbuza (jeden duży dziennie). Po tym czasie można albo stopniowo wprowadzać inne produkty, albo wrócić do wcześniejszego sposobu żywienia. Nie trzeba mieć dyplomu z dietetyki, żeby domyślić się, iż nie jest to skuteczny sposób utraty masy ciała, choć nie można powiedzieć, że po trzech dniach waga nie wskaże mniejszej liczby.

Dlaczego niektórzy przechodzą na monotonne diety?

Jeśli przez jakiś czas swój ulubiony produkt i w dodatku chudnąć? Rewelacja! Nic dziwnego, że wiele osób daje się na to nabrać. W dodatku zdecydowanie łatwiej jest nam przejść na jakąś dietę, jeśli wiąże się ona jedynie z krótkotrwałą zmianą nawyków, po czym można powrócić do swojego wcześniejszego stylu życia. Te dwie pułapki sprawiają, że restrykcyjne diety cieszą się dużą popularnością. Niestety, nie dają pożądanych efektów.

Dlaczego warto jeść arbuza i jego pestki?

Arbuz zdecydowanie powinien być elementem zdrowej, zbilansowanej diety. Jednocześnie, ze względu na niedużą ilość kalorii i dużą zawartość wody, jest polecany osobom, które próbują zrzucić zbędne kilogramy.

Arbuz jest doskonałym źródłem likopenu – czerwonego barwnika (karotenoidy), który wykazuje silne działanie antyoksydacyjne. Walczy z wolnymi rodnikami, zmniejszając ryzyko uszkodzeń komórkowych i spowalniając procesy starzenia się. To jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy, który wykazuje także działanie antynowotworowe.

W arbuzie znajdziemy także sporo błonnika pokarmowego, witaminy C, kwasu foliowego. Sprzyja detoksykacji organizmu poprzez działanie moczopędne. W 100 g arbuza jest zaledwie około 30 kalorii. Trzeba jednak pamiętać, że ma wysoki indeks glikemiczny (75), a to oznacza, że po jego spożyciu występuje wzrost poziomu cukru we krwi. Dlatego też owoc ten, choć pełen wody, nie jest polecany cukrzykom.

Niewiele osób wie, że pestki arbuza wyjątkowo bogate w składniki odżywcze. Co ciekawe, można je piec w piekarniku (warto dodać trochę oliwy z oliwek, ulubionych przypraw). Stanowią idealny zamiennik dla słonych orzeszków, chipsów, krakersów.

