Dieta bananowa – trwa 1 lub 3 dni. Jakie daje efekty?

Banany nie są bardzo kaloryczne, bo jeden średniej wielkości owoc dostarcza do naszego organizmu około 120 kcal, ale niestety, owoce te cechuje wysoki indeks glikemiczny (IG), przez co po zjedzeniu banana szybko podnosi się poziom glukozy we krwi, a następnie równie szybko spada. Skutkuje to chwilowym przypływem energii, która jest w ekspresowym tempie wykorzystywana oraz dość szybkim uczuciem głodu nawet po spożyciu większej ilości tych owoców. Obecne w bananach węglowodany proste odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej, więc w jaki sposób banany odchudzają?

Dieta bananowa – zasady

Podczas stosowania diety bananowej musimy przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze i najważniejsze – dzienna kaloryczność spożywanych na niej posiłków nie może przekraczać 1000 kcal. Tak niska kaloryczność diety bananowej może spowalniać metabolizm i sprzyjać powstawaniu niedoborów żywieniowych. Warto wiedzieć, że wszystkie diety, których kaloryczność oscyluje w granicach 1000 kcal, są potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia, bo w większości przypadków, nie są one w stanie zapewnić energii niezbędnej do przebiegu podstawowych procesów biologicznych. Z tego względu stosowanie dość restrykcyjnych kuracji oczyszczających organizm z toksyn i odchudzających wpływa na pogorszenie naszego samopoczucia i utrudnia normalne funkcjonowanie. Na diecie 1000 kcal nie ma mowy o intensywnych ćwiczeniach fizycznych, wydajnej pracy oraz efektywnej nauce – to podstawowa wada diety bananowej, którą trzeba wziąć pod uwagę przed jej zastosowaniem.

Jednodniowa dieta bananowa, czyli szybkie oczyszczanie organizmu z toksyn

Jednodniowa dieta bananowa jest dość prosta. Przede wszystkim należy w ciągu całego dnia zjeść 6 dużych bananów (około 200 g każdy) i do każdego posiłku spożyć dodatkowo dwie z dość krótkiej listy dozwolonych przekąsek. Znajduje się na niej m.in. jogurt naturalny, jabłko, maślanka, pełnotłuste mleko, pomidory i papryka.

Bardzo ważne podczas stosowania diety bananowej jest picie dużej ilości wody – minimum 2-3 litry w ciągu doby.

Trzydniowa dieta bananowa, czyli detoks i odchudzanie w jednym

Trzydniowa dieta bananowa pozwala schudnąć kilka kilogramów, średnio około 3 kg, w bardzo krótkim czasie. Jej zasady są jeszcze bardziej restrykcyjne, bo dopuszcza zjedzenie jedynie 3 dużych bananów w ciągu dnia oraz wypicie 3 szklanek mleka. I w tym przypadku trzeba pić bardzo dużo wody (2-3 litry), która pomaga wypełnić żołądek i nieco hamuje głód oraz zapobiega odwodnieniu.

Dieta bananowa jest bardzo monotonna. Brak odpowiedniej ilości niezbędnych nam do prawidłowego funkcjonowania składników odżywczych powoduje szybki spadek masy ciała, ale skutkuje też efektem jo-jo, dlatego po zakończeniu diety bananowej zaleca się stopniowe zwiększanie kaloryczności codziennych posiłków oraz stosowanie się do zasad zdrowego odżywiania.

Efekty diety bananowej

Krótkie diety bananowe pomagają pozbyć się z organizmu szkodliwych toksyn, jednak mogą odbić się na naszej przemianie materii, która w wyniku nagłego ograniczenia kaloryczności spożywanych posiłków zacznie stopniowo zwalniać. Efektem ubocznym tej diety jest też znaczne osłabienie, złe samopoczucie oraz ryzyko niedoborów żywieniowych, które wzrasta z każdym kolejnym dniem stosowania takiej kuracji.

Podsumowując, banany są zdrowe i smaczne, ale nie mogą być podstawą naszej diety. Stosując dietę bananową, trzeba liczyć się z tym, że może ona spowodować szereg nieprzyjemnych dolegliwości oraz znacząco ograniczyć naszą sprawność fizyczną i umysłową.

