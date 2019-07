10 najgorszych pomysłów na utratę wagi

10. Dodawanie do wszystkiego oleju kokosowego

Niektóre badania sugerują, że kwasy tłuszczowe zawarte w oleju kokosowym mogą przyspieszyć metabolizm. Jednak nie istnieją jasne dowody na to, że faktycznie przyczynia się on do utraty wagi. Ponadto, podobnie jak inne tłuszcze, łyżka oleju kokosowego zawiera 120 kalorii, dlatego też łatwo jest przesadzić z ilością. Dodawaj ten składnik do potraw, jeśli lubisz jego smak, ale rób to z umiarem. Nie oczekuj, że pomoże ci to zrzucić kilogramy.



9. Zbyt dużo ćwiczeń

Więcej ćwiczeń oznacza więcej spalonych kalorii. Jednak podniesienie poziomu aktywności prawdopodobnie spowoduje zwiększenie uczucia głodu. Kiedy często jesteś bardzo głodny, to zmusza cię do jedzenia więcej. Tak przynajmniej wynika z badań, których wyniki opublikowało czasopismo naukowe PLoS One. A dodatkowe jedzenie na talerzu (nawet zdrowe!) może łatwo anulować efekty tej ciężkiej pracy, którą wykonujesz na siłowni. Zakończ trening po godzinie lub dwóch, aby upewnić się, że jesteś w stanie zapanować nad głodem.



8. Zamiana wszystkich posiłków na koktajle białkowe

Sprawienie sobie wysokiej jakości koktajlu białkowego na śniadanie lub lunch może pomóc ci ograniczyć kalorie i zdrowo schudnąć. Jednak może stać się to tylko wtedy, gdy inne posiłki składają się z prawdziwego jedzenia, takiego jak chude białko, złożone węglowodany i zdrowe tłuszcze. Jeśli jedynymi twoimi posiłkami, które spożywasz przez cały dzień, są shake'i, narażasz się na problemy z nerkami i brak skuteczności diety. A kiedy wrócisz do normalnego żywienia, cyferki na wadze ponownie zaczną rosnąć.



7. Diety monoskładnikowe

Istnieje szereg powodów, dla których kurioza takie, jak dieta grejpfrutowa czy kapuściana nigdy tak naprawdę nie przynoszą dobrych rezultatów. To wilki w owczej skórze. Mogą w istocie prowadzić do krótkotrwałej utraty wagi. Jednak na dłuższą metę gwarantują nieunikniony przyrost masy ciała i prawdopodobnie także powrót do niezdrowych nawyków. Ponadto spożywanie tylko jednego rodzaju produktów uniemożliwia zaspokojenie potrzeb żywieniowych i zwiększa szansę trwałych niedoborów pokarmowych.



6. Herbatki przeczyszczające

Herbatki przeczyszczające mogą sprawić, że poczujesz się trochę lżejszy. Ale tak naprawdę nie pomagają ci schudnąć. Ponadto mogą być szkodliwe, dlatego uważaj na nie! Takie niepozorne napary, które powodują wzrost czynności jelit, nie pomagają w utracie zbędnego tłuszczu. Przyczyniają się za to do utraty płynów, czyli odwodnienia. W wyniku takiego procesu skutkującego zaburzeniami w gospodarce elektrolitowej możesz mieć problemy ze zdrowiem.



5. Picie lodowatej wody

Jeśli wolisz wodę z lodem od takiej w temperaturze pokojowej, masz takie prawo. Jednak, jeżeli lód w twojej szklance ląduje tylko po to, abyś szybciej schudł, twoje wysiłki prawdopodobnie nie przyniosą rezultatów. Być może słyszałeś, że picie zimnej wody zmusza twoje ciało do wytężonej pracy (a następnie do spalania kalorii), by było w stanie dogrzać wodę do wewnętrznej temperatury ciała. Jest to w stu procentach prawdziwe. Jednak, jak informują eksperci z uniwersytetu w Waszyngtonie, cały proces spala tylko osiem kalorii. Dlatego też zabieg ten nie ma większego znaczenia dla utraty wagi.



4. Rezygnacja z całych grup składników odżywczych

Może się wydawać, że całkowite usunięcie z jadłospisu węglowodanów będzie właściwą metodą leczenia problemów z wagą. Jednak jest to błędne myślenie. Każda z grup (białka, cukry, tłuszcze) zawiera niezbędne składniki odżywcze. Nasze organizmy potrzebują ich do prawidłowego funkcjonowania. Ponadto, w wyniku drastycznego odstawienia na przykład cukrów możesz aż za mocno odczuwać skutki: staniesz się rozdrażniony, złośliwy, albo będzie ci smutno i odczujesz spadek formy. Ważne jest, by zachować równowagę.



3. Picie octu przed posiłkiem

Rzeczywiście, istnieją badania, z których wynika, że ocet sprzyja poprawie poziomu cukru we krwi i pozwala szybciej uzyskać uczucie sytości. Jednak dlatego, że picie bardzo kwaśnych płynów, takich jak ocet, może podrażniać gardło i ściany żołądka, nie powinno stać się regularną praktyką. Ocet możesz za to dodawać do sosów sałatkowych i stosować zwyczajową, zbilansowaną dietę.



2. Rezygnacja z glutenu

Nie istnieją naukowe dowody, które mogłyby wskazywać na to, że dieta bezglutenowa pomoże ci uzyskać szczupłą sylwetkę. W rzeczywistości może być odwrotnie, zwłaszcza wtedy, gdy twoje odżywianie bazuje na bezglutenowych paczkowanych posiłkach, takich jak pieczywo lub babeczki. Producenci dodają do nich tłuszcz, sól i cukier, aby uzupełnić brakujący smak i poprawić konsystencję, jaką normalnie zapewnia gluten. Takie pokarmy mogą być zdecydowanie bardziej kaloryczne.



1. Detoks sokowy

Dieta oparta wyłącznie na soku może sprawić, że poczujesz się lekki i oczyszczony z toksyn. Problem polega na tym, że soki praktycznie nie zawierają białka. Stracisz wodę i tłuszcz, a kiedy wrócisz do swojego codziennego jedzenia, kilogramy powrócą.QUIZ:

