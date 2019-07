Kwas jabłkowy na odchudzanie. Czy pomaga?

Ocet jabłkowy cieszy się od dłuższego czasu dużą popularnością. Podobno pomógł on schudnąć znanym celebrytkom i z tego względu stał się modnym sposobem na odchudzanie. W jaki sposób ocet jabłkowy pomaga redukować zbędną tkankę tłuszczową? O czym trzeba wiedzieć, decydując się na jego stosowanie?

Ocet jabłkowy – właściwości zdrowotne

Właściwości zdrowotne octu jabłkowego wynikają z jego składu, w którym znajdziemy, m.in. witaminy, minerały, polifenole i flawonoidy. Dzięki tym związkom wspomaga on spalanie tkanki tłuszczowej, reguluje procesy trawienne, a także wykazuje silne działanie detoksykacyjne i antyoksydacyjne. Co więcej, pomaga on, m.in. radzić sobie z refluksem, redukuje poziom „złego” cholesterolu, działa przeciwnowotworowo, oczyszcza nerki oraz odkwasza organizm i skutecznie hamuje apetyt.

Ocet jabłkowy – działanie

Niestety, sam ocet jabłkowy nie pomaga schudnąć; jest on jedynie sposobem na wspomaganie stosowania zdrowej, niskokalorycznej i właściwie zbilansowanej diety. Odchudzanie wymaga też zwiększenia aktywności fizycznej, bez której żadna kuracja nie okaże się w pełni efektywna.

Ocet jabłkowy na odchudzanie

Najskuteczniejszym sposobem zdrowiej redakcji masy ciała jest stosowanie właściwie dobranej do indywidualnych potrzeb każdego z nas diety. Wszelkie „wspomagacze” w postaci octu oraz innych naturalnych produktów i suplementów powinny stanowić jedynie dodatek do diety i muszą być stosowane z umiarem.

Spektakularne efekty pierwszych dni stosowania octu jabłkowego w celach odchudzających mogą być bardzo zachęcające, bo faktycznie, pozwala on szybko zauważyć, że waga zaczyna pokazywać znacznie mniej kilogramów. Nie jest to jednak efekt spalania tłuszczu, a pozbycia się z organizmu wody i złogów kałowych, bo ocet jabłkowy wykazuje silne działanie odwadniające oraz oczyszczające.

Ocet jabłkowy – właściwości odchudzające

Odchudzające właściwości octu jabłkowego widoczne są przede wszystkim w momencie, gdy zaczynamy stosować go w sposób odpowiedzialny, czyli jako dodatek do diety i aktywności fizycznej. Tylko wówczas poprawi on przemianę materii, zacznie aktywować procesy detoksykacyjne organizmu oraz pozwoli zadbać o szybki i efektywny metabolizm.

Stosowany przez osoby, które unikają zmiany codziennych nawyków żywieniowych i stylu życia może spowodować jedynie chwilowy spadek wagi i w żaden sposób nie wpłynie pozytywnie na stan zdrowia.

Warto wiedzieć, że picie octu jabłkowego nie powoduje ekspresowego odchudzania. Stosowany zgodnie z zaleceniami, pozwala on chudnąć w stosunkowo powolny i dzięki temu zdrowy sposób poprzez wpływ na metabolizm oraz redukcję tłuszczu zapasowego, który ulega szybszemu rozbiciu dzięki zawartym w nim związkom.

Jak stosować ocet jabłkowy na odchudzanie?

Najlepsze właściwości odchudzające ma naturalny, najlepiej przygotowany samodzielnie, ocet jabłkowy. Wówczas mamy pewność, że do jego produkcji nie zostały wykorzystane zbędne produkty np. podrażniający układ pokarmowy ocet spirytusowy.

Ocet należy pić na czczo przed pierwszym posiłkiem. Stosuje się go w ilości 1 łyżeczki do herbaty, którą trzeba rozcieńczyć 1 szklanką przegotowanej wody. W tych proporcjach ocet jabłkowy na pewno nam nie zaszkodzi, jednak nie brakuje osób, które zwiększają jego dawkę w nadziei, że szybciej osiągną upragnioną masę ciała. Jest to spory błąd, który powoduje nieprzyjemne dolegliwości zdrowotne np. podrażnienie żołądka i przewodu pokarmowego. Ocet jabłkowy można też stosować do sałatek, dzięki czemu zyskają one wyrazisty smak i będzie można uniknąć dodawania do nich tuczącego majonezu i kalorycznej oliwy.

Podsumowując, ocet jabłkowy może być dobrym sposobem na wspomaganie odchudzania i poprawę funkcjonowania całego organizmu. Trzeba tylko pamiętać, aby stosować go w odpowiednich dawkach i robić przerwy pomiędzy kolejnymi kuracjami, bo w innym przypadku może zacząć nam szkodzić.