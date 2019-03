Ocet jabłkowy – 3 zastosowania, o których mogłeś nie wiedzieć

O tym, że ocet jabłkowy jest doskonałym środkiem czyszczącym wie większość z nas. A na pewno wiedzą o tym nasze mamy i babcie. Jest ekologiczny, nie niszczy czyszczonych powierzchni, a jego zapach szybko się ulatnia. Sprawdza się dobrze w przypadku blatów i podłóg, ale sprawdza się nie tylko jako środek „do mycia”.

Odrobina octu jabłkowego dodana do płynu do płukania zmiękcza tkaniny. Działa również wybielająco, dlatego nie należy dodawać go, gdy nastawiamy ciemne pranie. Ocet jabłkowy to również skuteczny odstraszasz mrówek. Jest zabójcą chwastów. Sprawdza się także jako środek do czyszczenia biżuterii.

We wszystkich powyższych przypadkach najlepszy będzie ten jasny i nieskazitelny ocet jabłkowy, bez problemu dostępny na rynku. Istnieje jednak wersja surowa, mętna, w kolorze syropu klonowego. Taki z kolei ocet jabłkowy jest niezwykle korzystny dla naszego organizmu. Jest to płyn poddawany podwójnemu procesowi fermentacji, bogaty w enzymy i bakterie, a także w minerały: są żelazo, potas, magnez, kwas jabłkowy, kwas octowy, wapń i pektyny. Połączenie wszystkich tych składników sprawia, że nierafinowany ocet jabłkowy jest silnym i skutecznym środkiem leczniczym.

Ocet jabłkowy – nietypowe zastosowanie

Oto 3, poparte badaniami naukowymi, lecznicze zastosowania octu jabłkowego:

Regulacja poziomu cukru we krwi – z badań wynika, że spożywanie jednej łyżki stołowej octu jabłkowego (rozcieńczonej w wodzie) przed snem skutkuje niższym porannym poziomem cukru we krwi na czczo. Badania te wykazały również, że po czterech tygodniach stosowania „preparatu”, widoczna jest utrata wagi.



– z badań wynika, że spożywanie jednej łyżki stołowej octu jabłkowego (rozcieńczonej w wodzie) przed snem skutkuje niższym porannym poziomem cukru we krwi na czczo. Badania te wykazały również, że po czterech tygodniach stosowania „preparatu”, widoczna jest utrata wagi. Zwiększenie odporności – przeciwutleniacze obecne w occie jabłkowym zmniejszają uszkodzenia powodowane przez wolne rodniki. Badania wykazały, że jest też silnym środkiem przeciwbakteryjnym. Warto wspomnieć również, że ocet jabłkowy korzystnie wpływa na pracę jelit, „uspokajając” przewód pokarmowy. Uważany jest za probiotyk wspomagający trawienie i eliminację szkodliwych substancji z organizmu.



– przeciwutleniacze obecne w occie jabłkowym zmniejszają uszkodzenia powodowane przez wolne rodniki. Badania wykazały, że jest też silnym środkiem przeciwbakteryjnym. Warto wspomnieć również, że ocet jabłkowy korzystnie wpływa na pracę jelit, „uspokajając” przewód pokarmowy. Uważany jest za probiotyk wspomagający trawienie i eliminację szkodliwych substancji z organizmu. Napój regeneracyjny – w sklepach do nabycia są toniki na bazie octu jabłkowego, jednak możesz spokojnie przygotować taki regeneracyjny napój w domu. Klasyczny switchel, bo o nim mowa, gasi pragnienie, wzmacnia odporność i pobudza lepiej niż kawa. Dodatkowo zapobiega odwodnieniu organizmu, sprzyja odchudzaniu i detoksykacji. Przygotuj składniki w następujących proporcjach: 2 szklanki ciepłej wody, 1-2 łyżki octu jabłkowego i odrobina soku z cytryny. Do tego 2-3 łyżki syropu klonowego i łyżka startego imbiru. Całość wymieszać i odstawić na 12 godzin. Przed spożyciem napój należy dobrze schłodzić.



