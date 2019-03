Dieta ketogeniczna – jesz dużo tłuszczu i chudniesz. To możliwe?

Dieta ketogeniczna (dieta tłuszczowa) to jeden z bardziej kontrowersyjnych modeli żywieniowych. Stosowana pod nadzorem lekarza i jako wsparcie terapii konkretnego schorzenia, może być skutecznym sposobem na zatrzymanie postępu choroby oraz wyciszenie jej objawów. Badania dowodzą, że daje ona dobre efekty w przypadku małych dzieci, które cierpią na padaczkę, jednak nie ma dostatecznych dowodów na to, że dieta ketogeniczna jest bezpieczna w przypadku stosowania jej jedynie w celach odchudzających.

Na czym polega dieta ketogeniczna?

Dieta ketogeniczna to dieta wysokotłuszczowa, która drastycznie ogranicza spożycie węglowodanów. Najczęściej stosuje się ją w dwóch modelach – 4:1 i 3:1. Oznacza to, że na każdy gram tłuszczu i białek przypada aż 4 lub 3 g tłuszczu. Osoby stosujące dietę ketogeniczną około 70-90% dziennej dawki energii czerpią z tłuszczu i tym samym wprowadzają swój organizm w stan ketozy. Ketoza zachodzi wówczas, gdy organizm z powodu niedostatecznej podaży węglowodanów zaczyna spalać zmagazynowany w ciele tłuszcz – jest to stan potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia, który może doprowadzić do poważnych problemów. Jednym z nich jest zwieszenie stężenia kwasu moczowego we krwi oraz częstomocz, który prowadzi do odwodnienia organizmu.

Zasady diety ketogenicznej

Dieta ta wymaga rygorystycznego przestrzegania pewnych zasad. Stosując dietę tłuszczową, należy jeść 3 posiłki w ciągu dnia, ograniczyć spożywanie płynów oraz sięgać jedynie po wysokiej jakości produkty wysokotłuszczowe. W warunkach klinicznych dieta ta poprzedzana jest głodówką, po której stopniowo wprowadzane zostają produkty bogate w tłuszcz np. ryby, wołowina oraz oleje.

Co jeść na diecie ketogenicznej?

Na diecie ketogenicznej spożywa się przede wszystkim produkty bogate w tłuszcze i białko oraz minimalną ilość węglowodanów (około 1-3% dziennego zapotrzebowania energetycznego).

Dozwolone jest spożywanie m.in.:

różnych gatunków mięs (np. steki wołowe, boczek, golonka, filety i udka z kurczaka ze skórą),



tłustych ryb,



jajek,



warzyw o niskiej zawartości węglowodanów (np. brokuły, awokado, pomidory, szpinak),



tłuszczów roślinnych i zwierzęcych (np. smalec, masło, olej kokosowy, oliwa z oliwek, olej lniany),



nasion i pestek (np. nasion lnu, nasion chia, pestek dyni),



niewielkiej ilości nabiału (np. serek wiejski).



Czy dieta ketogeniczna jest zdrowa?

Dieta wysokotłuszczowa, która wprowadza nasz organizm w stan ketozy, bywa zachwalana jako sposób na utrzymanie dobrego zdrowia oraz sprawności fizycznej i umysłowej, jednak z jakichś powodów, znalazła się ona czarnej liście potencjalnie niebezpiecznych kuracji odchudzających. Stosowana przez dłuższy czas, nie zapewni nam obiecanej sprawności i homeostazy organizmu, ale może doprowadzić do poważnych niedoborów żywieniowych i problemów zdrowotnych.

Efekt odchudzający tego modelu żywieniowego jest zauważalny, ale może przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia i samopoczucia. Zachodząca w organizmie ketoza powoduje, m.in. bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, zaparcia, przewlekłe zmęczenie i osłabienie organizmu. Ten rodzaj diety nie sprzyja także naszej gospodarce hormonalnej i może prowadzić do wymagających długotrwałego leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu nerek, trzustki oraz wątroby.

Jedząc dużo tłuszczu, można spalić nadmiar kilogramów, ale wszelkie diety ketogeniczne powinny być zawsze stosowane z wyraźnych wskazań oraz pod kontrolą lekarza i dietetyka. Samodzielne ułożenie jadłospisu, który pozwoli uniknąć niedoborów żywieniowych, jest niezwykle trudne, a gotowe jadłospisy dostępne w Internecie lub w książkowych poradnikach, nie są dopasowane do indywidualnych potrzeb organizmu konkretnej osoby. Z tego względu stosowanie diet o wysokiej zawartości tłuszczu, chociaż w większości przypadków skuteczne, może być także niebezpieczne dla zdrowia.

Czytaj także:

6 naturalnych termogeników, które pomagają spalić tłuszcz