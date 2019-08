Tanie i zdrowe odchudzanie. 4 podstawowe zasady

Odchudzanie kojarzymy z drogim i wymagającym wielu wyrzeczeń procesem, który konieczne musi przebiegać zgodnie z tym, co radzą celebrytki i uważane za guru dietetyki królowe Instagrama oraz vlogerki. Prawda jest całkiem inna – można zdrowo schudnąć bez diety cud, modnych, egzotycznych superfoods, korzystania z cateringu dietetycznego, codziennych wizyt na siłowni oraz w salonie masażu, a także bez przyjmowania garści „cudownych” tabletek na odchudzanie.

Diety odchudzające a zasady zdrowego odżywiania

Czy konieczne jest stosowanie modnej i drogiej diety, aby schudnąć? Zdecydowanie nie, co potwierdzają dietetycy i eksperci od spraw żywienia. Nadwaga wymaga przede wszystkim zrozumienia powagi sytuacji, określenia przyczyny problemu, a także wdrożenia planu jego rozwiązania.

W sytuacji, gdy chcemy zdecydować się na stosowanie typowej diety, najlepiej skorzystać z pomocy dietetyka, który ułoży jadłospis dopasowany do indywidualnych potrzeb naszego organizmu. I tutaj warto wiedzieć, że porada dietetyka i stosowanie zdrowej diety indywidualnej jest sporo tańsze niż testowanie kolejnych modnych kuracji.

Zasady zdrowego i taniego odchudzania

4. Dużo więcej się ruszaj

Aktywność fizyczna nie wymaga posiadania sporej gotówki. Rezygnując z ciągłego korzystania z samochodu i komunikacji miejskiej, możesz sporo zaoszczędzić i zyskać okazję do spalenia nadprogramowego tłuszczu. Ćwiczyć możesz wszędzie – w domu, w ogrodzie oraz w parku i nie będzie cię to nic kosztowało. Wystarczy chcieć i pożegnać wygodę leniwego spędzania czasu oraz zacząć żyć aktywnie. Aby chudnąć, nie są potrzebne drogie gadżety i modna odzież, ale motywacja i chęci do zmiany stylu życia.



3. Komponuj codzienny jadłospis na bazie lokalnych produktów sezonowych

Produkty lokalne i sezonowe to dobry sposób na zdrowe odżywianie. Na diecie możesz do woli korzystać z sezonowych warzyw, większości owoców (z umiarem), mięsa z lokalnych hodowli oraz nabiału bez zbędnych dodatków. Codzienne menu urozmaicić mogą stosowane od wieków w kuchni polskiej i bardzo zdrowe kasze np. kasza gryczana i kasza pęczak, wypiekane zgodnie z tradycyjnymi recepturami pieczywo pełnoziarniste oraz inne produkty zbożowe, które nie zostały nadmiernie przetworzone m.in. płatki owsiane i jęczmienne. Wydaje Ci się, że naturalnie znaczy drogo? Nie jest to prawdą, bo np. zdrowe mięso drobiowe, które pochodzi od hodowanych w naturalny sposób kur, jest jedynie o kilka złotych droższe od bezwartościowego i niesmacznego mięsa z hodowli przemysłowej. Nie musisz przecież zjeść całego kilograma, a kupując kurczaka i dzieląc go na porcje, zyskasz podstawę do przygotowania kilku wartościowy pod względem odżywczym obiadów. W przypadku warzyw, owoców oraz nabiału różnice cenowe są też niewielkie – o jakości nie świadczy wysoka cena oraz opakowanie, ale skład i pochodzenie. Polskie warzywa bywają droższe niż te sprowadzane z zagranicy, ale pamiętaj, że rezygnując z drogich i tuczących fast-foodów, słodyczy, napojów gazowanych i słonych przekąsek, zyskasz dodatkowe pieniądze na zakup zdrowej i sprzyjającej redukcji tkanki tłuszczowej żywności.



2. Unikaj pułapek diety „light”

Produkty „light” atakują nas na każdym kroku. Żywność bez cukru i tłuszczu nie musi być (i zwykle nie jest) zdrowym zamiennikiem jej naturalnych odpowiedników. Co więcej, żywność typu „light” jest też sporo droższa, więc obciąża nasz budżet domowy i powoduje, że mniej pieniędzy pozostaje nam na zakup faktycznie zdrowych i sprzyjających odchudzaniu produktów spożywczych. Zdrowe odchudzanie powinno wiązać się nie z drogą na skróty, ale z racjonalnym podejściem do tego, co kładziemy na naszych talerzach. Ważne, aby jeść jak najbardziej naturalnie, bo każdy odtłuszczony, pozbawiony cukru, glutenu lub laktozy produkt musi zawierać znaczne więcej składników ze względu na to, że zostały z niego usunięte naturalnie występujące związki, a powstałą „dziurę” trzeba zapełnić sztucznymi zagęstnikami, substancjami słodzącymi, substancjami poprawiającymi smak oraz inną chemią, która nie jest obojętna dla naszego zdrowia i wyglądu sylwetki.



1. Poznaj zasady zdrowego odżywiania

Zdrowa dieta nie wymaga zgłębiania tajników dietetyki, ciągłego liczenia kalorii oraz rezygnacji ze spożywania smacznych i sycących posiłków. Zasady zdrowego odżywiania są najlepszym wyborem dla osób zdrowych, które nie muszą stosować żadnej diety leczniczej np. związanej z cukrzycą, insulinoopornością, stanem przedcukrzycowym lub innymi schorzeniami. Odżywianie się zgodnie z zasadami Piramidy Zdrowego Żywienia pozwala chudnąć w zdrowym tempie oraz w zdrowy i tani sposób.