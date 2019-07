CLA z zieloną herbatą na odchudzanie. Czy to skuteczny suplement?

CLA, czyli sprzężony kwas linolowy to związek, który od dłuższego czasu cieszy się zainteresowaniem naukowców. Został on dość dokładanie przebadany, a podejrzenia o jego prozdrowotne działanie na organizm człowieka zostały ostatecznie potwierdzone obiecującymi wynikami badań.

Co to jest CLA?

Kwas linolowy CLA to jeden z naturalnych związków tłuszczowych z rodziny Omega-6, obecnych w produktach pochodzących od przeżuwaczy. Występuje on nie tylko w mięsie, ale także w mleku i jego przetworach, jednak tylko w przypadku zwierząt hodowanych w odpowiednich warunkach, jego stężenie jest wystarczająco wysokie, abyśmy mogli dostarczyć go do organizmu wraz z dietą.

Sposób hodowli ma w tym przypadku ogromne znaczenie, bo zwierzęta, których mięso i mleko spożywamy w celu dostarczenia do organizmu kwasu linolowego, powinny być hodowane i karmione w sposób naturalny; intensywna, zamknięta i ograniczająca dostęp do świeżego powietrza, słońca oraz naturalnego pokarmu hodowla sprawia, że mięso, mleko i jego przetwory nie będą dostarczały do naszego organizmu odpowiedniej ilości ważnego dla zdrowia CLA. Ciekawostką może być to, że CLA występuje także w mleku kobiecym.

CLA – właściwości zdrowotne

Sprzężony kwas linolowy odznacza się wyjątkowymi właściwościami prozdrowotnymi. Działa on przeciwnowotworowo, wspomaga funkcjonowanie układu immunologicznego, a także zwiększa wrażliwość insulinową, co bardzo często wykorzystują zawodowi sportowcy oraz amatorzy aktywnego trybu życia. Co więcej, podobno pomaga on także redukować zbędną tkankę tłuszczową.

Spożycie CLA – ile powinniśmy dostarczyć kwasu linolowego do organizmu, aby móc odczuć jego prozdrowotne działanie?

Badania dowiodły, że dieta przeciętnego człowieka dostarcza do organizmu około 1-1,5 g CLA na dobę. Zgodnie z zaleceniami żywieniowymi to dużo za mało, bo dawka CLA, która pozwala poprawić funkcjonowanie organizmu to minimum 3 g na dobę.

CLA – działanie odchudzające

Największą ilością sprzężonego kwasu linolowego cechuje się wołowina. Niestety, spożywanie czerwonego mięsa w nadmiarze, nie jest polecane ze względu m.in. na ryzyko rozwoju przewlekłych stanów zapalnych w organizmie. Zasadne wydaje się więc stosowanie suplementów diety, które zawierają CLA i słynący z działania odchudzającego ekstrakt z zielonej herbaty.

Suplementy na odchudzanie mogą wspomagać redukcję tkanki tłuszczowej i chronić tkankę mięśniową przed degradacją, jednak trzeba pamiętać, że są one jedynie wsparciem w dążeniu do idealnej sylwetki. Żadna tabletka nie jest w stanie zredukować zbędnego tłuszczu bez naszych wysiłków w celu ograniczenia spożywanych kalorii i stosowania zdrowej diety. Chcąc schudnąć, trzeba także pamiętać o aktywności fizycznej, która jest niezbędna do przyśpieszenia metabolizmu i osiągnięcia upragnionej oraz gwarantującej poprawę zdrowia masy ciała.

Co więcej, badania w kierunku odchudzającego działania kwasu linolowego nadal trwają i choć na rynku pojawiają się kolejne produkty go zawierające, które są przeznaczone dla osób odchudzających się, to badania naukowe, jak na razie, nie dały wystarczającej ilości dowodów na to, że CLA faktycznie odchudza i działa na każdego, kto chce pozbyć się zbędnych kilogramów.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przeciwnowotworowego, antyutleniającego i przeciwmiażdżycowego działania CLA, bo tutaj faktycznie mamy do czynienia z twardymi dowodami naukowymi w postaci wielu różnych badań, które były przeprowadzane na próbie badawczej o istotnym znaczeniu statystycznym. Podobne dowody naukowe istnieją, jeżeli chodzi o pozytywny wpływ CLA na działanie układu immunologicznego, co jest szczególnie ważne dla osób, u których występują zaburzenia odporności.

Warto też pamiętać, że CLA znajdziemy w naturalnych produktach mlecznych – jego duże ilości znajdują się w naturalnym maśle, mleku krowim i jego przetworach, a także w produktach pochodzenia koziego i owczego. Niestety polecany dla osób na diecie drób oraz ryby nie są dobrym źródłem CLA, jednak jedynie różnorodna, dobrze zbilansowana i przede wszystkim naturalna dieta są skutecznym sposobem na szybsze odchudzanie i długotrwałe utrzymanie szczupłej sylwetki.