Jak skutecznie przyspieszyć metabolizm? Garść prostych porad

Wiele osób, desperacko próbując schudnąć, drastycznie ogranicza kalorie. Modne, głodówkowe diety obiecują utratę nawet kilkunastu kilogramów w ciągu 2 tygodni. Niestety, mało kto ma świadomość, że tak radykalna, nagła zmiana sposobu odżywiania niesie za sobą konsekwencje w postaci niedoborów składników odżywczych, złego samopoczucia i znacznego spowolnienia metabolizmu. Dlatego też chwilę później pojawia się efekt jo-jo, a każda kolejna próba odchudzania kończy się niepowodzeniem. Zwiększenie tempa przemiany materii wymaga wtedy mądrego podejścia i skrupulatnie podejmowanych działań.

Najważniejsze to obliczyć swoje dzienne zapotrzebowanie kaloryczne i delikatnie zredukować, by osiągnąć deficyt kaloryczny. Nie chodzi o to, by się głodzić, a jedynie zmobilizować organizm do korzystania z rezerw tłuszczu. Ważnym elementem jest regularność nie tylko posiłków, ale też ćwiczeń. Aktywność fizyczna doskonale wpływa na metabolizm. Dodatkowo pamietajmy o tym, by pić minimum 2 litry wody dziennie i wysypiać się – chroniczny niedobór snu rozregulowuje gospodarkę hormonalną, co sprzyja tyciu. O czym jeszcze warto wiedzieć?

Jak przyspieszyć metabolizm? Garść prostych porad

