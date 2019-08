„Herbatka baletnicy”? Lepiej na nią uważaj!

Badania nad tym specyfikiem potwierdzają tylko niektóre z korzyści, jakie ta herbatka może przynieść zdrowiu i sylwetce. Nieodpowiednio stosowana może przynieść nawet więcej szkód, niż pożytku.

Czym jest herbatka baletnicy?

Chociaż poszczególne rodzaje rzeczonej herbatki zawierają różnorodne składniki poprawiające smak, takie jak cynamon lub cytryna, jej fundamentami są dwa zioła: senes (Senna alexandrina lub Cassia angustifolia) oraz ślaz okółkowy (Malva verticillata). Oba były od wieków stosowane ze względu na działanie przeczyszczające, które powodowane jest poprzez działanie dwóch mechanizmów:

Przyspieszenie trawienia. Proces ten zachodzi poprzez wzmożenie skurczów, które pomagają przenieść zawartość jelita do dalszych partii układu wydalniczego;



Efekt osmozy. Kiedy elektrolity są uwalniane do okrężnicy i zwiększają przepływ wody, stolce stają się bardziej miękkie.



Składniki odżywcze senesu i ślazu są rozpuszczalne w wodzie, dlatego cały produkt może być spożywany w postaci herbaty.

Powyższe zioła ze względu na działanie przeczyszczające powodują, że organizm wydala duże ilości płynów. Dlatego ciało traci nadliczbowy ciężar pochodzący z wody. Jednak zarówno senes, jak i ślaz nie wpływają na metabolizm tłuszczów. Zatem utrata wagi następuje w istocie poprzez utratę wody i wraca wraz z ponownym nawodnieniem organizmu. Jednak paradoksalnie może ona też przynieść pozytywne rezultaty.

Jest bogata w przeciwutleniacze

Przeciwutleniacze to substancje, które pomagają zapobiegać uszkodzeniom komórek lub je zmniejszać. Flawonoidy natomiast są rodzajem przeciwutleniaczy i powszechnie występują w roślinach. Oprócz ochrony przed uszkodzeniami komórek mogą zmniejszyć ryzyko chorób. Dowody? Przegląd 22 badań z udziałem aż 575174 osób wykazał, że wyższe spożycie flawonoidów znacznie zmniejszyło ryzyko śmierci z powodu chorób serca.

Herbata baleriny zawiera duże ilości flawonoidów – pochodzących zarówno z senesu, jak i chińskiego ślazu – które mogą zapewnić ochronęprzeciwutleniającą.

Może pomóc w walce z zaparciami

Właściwości przeczyszczające herbatki, które wynikają głównie z zawartości senesu sprawiają, że jest to naturalne, a przy tym niedrogie lekarstwo na zaparcia. Przewlekłe zaparcia pogarszają jakość życia i mogą powodować komplikacje w tych najcięższych przypadkach. Dlatego leczenie zaparć oraz zapobieganie im jest bardzo ważne.

Przeprowadzono zatem pewne trwające 4 tygodnie badanie z udziałem 40 osób z przewlekłymi zaparciami. W przebiegu badania osoby przyjmujące środek przeczyszczający zawierający senes co drugi dzień doświadczyły 37,5-procentowego wzrostu częstotliwości defekacji, a także odczuwały mniejsze trudności z wypróżnianiem w porównaniu z grupą, która zażywała placebo.

Jednak badania pokazują również, że długotrwałe stosowanie senesu jako środka przeczyszczającego może powodować działania niepożądane, takie jak biegunka i zaburzenia równowagi elektrolitowej. Ponadto herbatka baletnicy zawiera mniejszą ilość senesu niż suplementy, więc tak naprawdę nie wiadomo, czy herbata miałaby taki sam wpływ na zaparcia.

Jest bezkofeinową alternatywą dla kawy i herbaty

Niektóre osoby nie mogą rozpocząć dnia bez filiżanki kawy, jednak inne unikają jej z powodów zdrowotnych. W przypadku mniej odpornych na działanie kofeiny konsumentów spożycie tego składnika może powodować bezsenność, zaburzenia czucia, niepokój, nieregularne bicie serca i inne niekorzystne skutki.

W przeciwieństwie do wielu innych herbat – zwłaszcza odchudzających – herbatka baletnicy nie zawiera kofeiny. Jednak konsumenci twierdzą, że zapewnia ona zastrzyk energii. Przypisują go utracie masy wody, którą powoduje napar. Warto jednak wiedzieć, że są to wyłącznie subiektywne spostrzeżenia ludzi.

Może pomóc w obniżeniu poziomu cukru we krwi

Herbatka baletnicy może obniżać poziom cukru we krwi ze względu na zawartość ślazu. W trwającym 4 tygodnie badaniu na myszach z cukrzycą typu 2, u osobników otrzymujących ekstrakt ze ślazu zaobserwowano odpowiednio 17- i 23-procentowy spadek poziomu cukru we krwi na czczo i po jedzeniu. Efekty te przypisano działaniu ekstraktów roślinnych aktywujących kinazę białkową aktywowaną przez AMP, która odgrywa kluczową rolę w kontroli poziomu cukru we krwi.

Co więcej, badania na zwierzętach i w probówkach wskazują, że właściwości przeciwutleniające flawonoidów ze ślazu mogą również okazać się dobre w walce z cukrzycą poprzez wspomaganie wydzielania insuliny. Nadal jednak nie przeprowadzono wystarczających badań nad herbatką baletnicy, więc nie wiadomo, czy napój ten pomaga kontrolować poziom cukru we krwi.

Obawy i skutki uboczne

Picie herbatki baletnicy może powodować niepożądane skutki uboczne, takie jak skurcze brzucha, odwodnienie oraz biegunki: od łagodnych po ciężkie. Co więcej, jedno z badań wykazało, że długotrwałe stosowanie senesu i produktów z senesem powoduje biegunkę u szczurów i zwiększone stężenie toksycznych substancji w tkankach nerek i wątroby. Dlatego naukowcy przyznają, że osoby z chorobami nerek i wątroby nie powinny używać tych produktów.

Badania pokazują również, że przeczyszczające działanie senesu w herbatce jest zależne od przyjętej dawki. Pod względem bezpieczeństwa odpowiednią dawkę należałoby rozumieć jako najmniejszą ilość wymaganą do uzyskania pożądanych rezultatów.

Chociaż w efekcie picia tego specyfiku może wystąpić utrata masy ciała, prawdopodobnie jest to związane z utratą wody, a nie tłuszczu. Jeśli próbujesz schudnąć, postaraj się wcielić w życie zdrowsze nawyki żywieniowe i zwiększ poziom aktywności. Jest to znacznie bezpieczniejszy sposób skutecznej utraty wagi.

