Preparaty na pocenie się. Jak działają i czy są bezpieczne?

Pocenie się jest naturalną i w pełni fizjologiczną reakcją organizmu, która odpowiada za utrzymanie odpowiedniej temperatury naszego ciała. Mechanizm termoregulacji jest niezwykle ważny, bo chroni nasze narządy i układy przed przegrzaniem np. w wyniku upałów lub gorączki. Czu blokowanie mechanizmu pocenia się jest bezpieczne dla zdrowia?

Rola pocenia się i funkcje potu

Pocenie się pozwala na naturalne ochłodzenie naszego organizmu poprzez wydalanie z niego wody. Warto wiedzieć, że zaprzestanie pocenia się np. w czasie dużych upałów może świadczyć o zaawansowanym odwodnieniu, które jest zagrożeniem dla zdrowia i życia.

Pocenie się spełnia także inne funkcje. Przede wszystkim jest niezbędne do usuwania z organizmu szkodliwych produktów ubocznych przemiany materii m.in. kwasu moczowego oraz amoniaku.

Nieprzyjemny zapach potu – jak mu zapobiegać?

Choć pocenie się jest niezbędne dla utrzymania m.in. optymalnej temperatury naszego ciała, to sam zapach potu może powodować spore problemy. Powstaje on w wyniku działania znajdujących się na naszej skórze bakterii, dla których pot jest pożywieniem. Podczas jego „konsumpcji” przez bakterie wydziela się nieprzyjemna i dość specyficzna dla każdego z przedstawicieli gatunku ludzkiego woń.

Pot nie ma zawsze takiego samego zapachu; woń potu uzależniona jest od wielu czynników np. naszej wagi ciała (w przypadku osób otyłych pot ma intensywniejszy zapach), stanu emocjonalnego (w sytuacjach stresowych wydzielane są wraz z potem tzw., feromony alarmujące), stosowanej diety oraz ogólnego stanu zdrowia. Niestety, zawsze zapach potu niesie za sobą dość nieprzyjemne doznania, co na pewno potwierdzi każda osoba, która korzysta np. z komunikacji miejskiej.

Preparaty blokujące pocenie się – rodzaje

Zwykły dezodorant nie hamuje pocenia się, a jedynie niweluje nieprzyjemną woń, którą powodują rozkładające pot bakterie. Do produktów hamujących pocenie się zaliczamy:

tradycyjne antyperspiranty (zawierające sole aluminium) – w formie aerozolu, sztyftu lub antyperspiranty roll-on, które zatykają ujścia gruczołów potowych i ograniczają wydzielanie potu,



naturalne antyperspiranty tzw. antyperspiranty skalne – działają na tej samej zasadzie, co zwykłe antyperspiranty i zawierają tę samą substancję, czyli sole aluminium sprytnie ukryte pod nazwą ałun lub glin,



tabletki na pocenie się – tutaj mamy do czynienia z produktami opartymi na wyciągach ziołowych, które hamują pocenie się poprzez zwiększenie wydzielania moczu.



Preparaty przeciwko poceniu się – czy są bezpieczne dla zdrowia?

Powyższe preparaty na pocenie są powszechnie dostępne w każdej drogerii i aptece. Niestety, te zawierające sole aluminium w różnej postaci (różne związki glinu, ałun) mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia, co potwierdzają niektóre badania naukowe. Nie ma jednak 100% pewności zarówno do ich szkodliwości, jak i bezpieczeństwa stosowania, co warto wziąć pod uwagę i korzystać z tego typu produktów ostrożnie, bo ich nadużywanie wiązane jest z rozwojem np. nowotworu piersi.

Tabletki przeciwko poceniu, w których składzie znajdziemy wyciągi ziołowe, są stosunkowo bezpieczne, ale nie dla każdego, bo ich stosowanie w przypadku osób odwodnionych lub chorych na nerki może spowodować poważne problemy zdrowotne. Warto też wiedzieć, że nie należy stosować ich przez długi czas, bo nadużywane stają się mniej skuteczne.

