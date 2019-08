Leczenie hormonalne nową metodą odchudzania zamiast operacji żołądka?

Zbadano wpływ 4-tygodniowej, prowadzonej codziennie terapii hormonalnej na osoby z otyłością i cukrzycą typu 2 lub stanem przedcukrzycowym. Infuzje trwały 12 godzin dziennie. Dostarczały pewne ilości trzech hormonów jelitowych, których poziom wzrasta u osób poddawanych operacjom wszczepienia bypassów żołądka. Kombinacja hormonów ma nazwę GOP, która jest skrótem od glukagonopodobnego peptydu 1, oksyntomoduliny i peptydu YY. Badania opisano w „Diabetes Care”.

Czytaj także:

Co zrobić, gdy dieta i ćwiczenia nie wystarczają w walce z otyłością?

Przebieg badania

Naukowcy poinstruowali badanych, aby podłączali przenośną pompę infuzyjną na godzinę przed śniadaniem i odłączali ją około 12 godzin później, po ostatnim posiłku każdego dnia. Obie grupy otrzymały porady na temat diety, zdrowego odżywiania i odchudzania oraz zaprzestały zwykłego leczenia cukrzycy w okresie badania.

15 uczestników badania, którzy otrzymali infuzje GOP, straciło średnio 4,4 kg w porównaniu z 2,5 kg utraty wagi u 11 uczestników kontrolnych, w przypadku których infuzje zawierały roztwór soli fizjologicznej. Wyniki pokazały również, że w przypadku osób, które były leczone hormonami jelitowymi, ich poziom glukozy wyregulował się do prawie prawidłowego poziomu i nie miały miejsca duże wahania insuliny. Ci, którzy otrzymali sól fizjologiczną, nie wykazali tej poprawy.

Czytaj także:

Stygmatyzacja otyłości. Czy uprzedzenia wobec osób otyłych są faktem?

Bypassy czy hormony?

Bypassy żołądka pomagają osobom z otyłością zrzucić nadwagę, a osobom z cukrzycą typu 2 – poprawić poziom cukru we krwi. Taki zabieg może jednak powodować powikłania, takie jak ból brzucha, uporczywe wymioty i nudności oraz zbyt niski poziom cukru we krwi. Wcześniejsze badania sugerowały, że wzrost poziomu hormonów GOP może być czynnikiem decydującym o powodzeniu operacji bypassów żołądka.

Zdaje się, że po takim zabiegu jelita wytwarzają więcej hormonów GOP, których wzrost może powodować utratę masy ciała, tłumić apetyt i poprawiać zdolność komórek do pożytkowania cukru ze strawionego pokarmu.

Oprócz grup badawczych naukowcy monitorowali także dwie inne grupy. Obejmowały one 21 osób, które przeszły operację żołądka i 22 osoby, które stosowały bardzo niskokaloryczną dietę. Obie te grupy straciły dużo więcej wagi niż ci, którzy otrzymali leczenie GOP. Średnia utrata masy ciała wyniosła 10,3 kg w przypadku osób po operacji i 8,3 kg w przypadku tych na diecie.

Jednak w porównaniu z operacją infuzje GOP wydawały się mieć bardziej korzystny wpływ na poziom glukozy we krwi. Podczas gdy uczestnicy, którzy przeszli operację, osiągnęli ogólną poprawę poziomu cukru we krwi, również dotyczyły ich spore wahania tego poziomu w przeciwieństwie do grupy GOP. Planowane są kolejne badania w tym zakresie.

Czytaj także:

Jak schudnąć przy zespole policystycznych jajników (PCOS)?