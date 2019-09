17-latek oślepł z powodu niewłaściwej diety. Czym jest neofobia żywieniowa?

Neofobia żywieniowa to selektywne jedzenie, polegające na odrzucaniu pewnych produktów. Jest to naturalny etap rozwoju dziecka, a pojawia się między drugim a piątym rokiem życia, jednak wraz z dorastaniem mija. Bardzo często neofobia żywieniowa dotyczy owoców i warzyw oraz pokarmów o innej konsystencji niż ta, którą dziecko akceptuje. Wówczas jedzeniu towarzyszy silny stres, odruch wymiotny, a także histeryczny płacz i niemożliwy do pokonania przez dziecko strach.

Niedobór witaminy B12

Niedawno świat obiegła informacja o pewnym 17-latku, który w wyniku nieodpowiedniej diety oślepł i prawie stracił słuch. Podczas rozmowy z lekarzami nastolatek przyznał, że w ten sposób odżywiał się już od podstawówki. Tłumaczył, że nie lubi „konsystencji” warzyw i owoców. Dr Denize Atan z University Hospitals Bristol NHS Foundation Trust, która przedstawiany tutaj przypadek opisała w dokumencie Annals of Internal Medicine, zaklasyfikowała go jako ARFID. Avoidant-restrictive food intake disorder to rzadka przypadłość, która czyni chorych psychicznie niezdolnymi do spożywania określonych pokarmów.

