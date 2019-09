Kiedy kończy się głód, a zaczyna łakomstwo? Odpowiada dietetyk

Dlaczego ciągle chce nam się jeść i co zrobić, by nie czuć głodu? Czy stres wpływa na łaknienie? Kiedy kończy się głód, a zaczyna łakomstwo? Na te pytania odpowiadała Magdalena Jarzynka. – Najlepiej byłoby zjeść śniadanie godzinę, półtorej po wstaniu – powiedziała dietetyk. – Generalnie dobrze jest zjeść coś białkowego, coś z dużą ilością błonnika – dodała. Obejrzyj materiał wideo:

Jak oszukać głód?

Przede wszystkim należy zrozumieć, że na wydzielanie hormonów głodu i sytości (grelina i leptyna) wpływa wiele czynników, m.in. styl życia, kultura jedzenia, sen i stres. Jak wspomniała ekspertka, istotne jest nie tylko rozpoczęcie dnia od dużego śniadania, ale także to, by dbać o regularność kolejnych posiłków, co pozwala kontrolować poziom glukozy we krwi. Kluczowe jest także odróżnienie głodu fizycznego od emocjonalnego. Pierwszy narasta stopniowo, natomiast drugi pojawia się nagle, jest silny i trudno go zaspokoić – często mamy po prostu ochotę na coś, ale nie wiemy na co dokładnie.

Jak skończyć z wieczornym podjadaniem?

Usuń z domu niezdrowe przekąski

Zabierz z domu niezdrowe fast foody. W ten sposób powstrzymasz się przed podjadaniem. Zapewnie zauważyłeś, że wieczorami sięgamy raczej po niezdrowe przekąski, a nie superfoods. Im mniej będzie w domu śmieciowego jedzenia, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że dojdzie do obżarstwa.



Jedz więcej białka

Różne produkty spożywcze mogą mieć różny wpływ na apetyt. Nawet jeśli jesz regularnie w ciągu dnia, możesz wieczorem odczuwać głód. Często dzieje się tak, gdy w naszych posiłkach brakuje białka. Włączenie białka do każdego posiłku może zmniejszyć apetyt i nocne podjadanie.



Poszukaj wsparcia

Dla niektórych osób z zaburzeniami odżywiania, szukanie profesjonalnej pomocy i wsparcia może być kluczem do przezwyciężenia problematycznego jedzenia w nocy. Być może twoje zachowanie ma znamiona bulimii?



Zaplanuj posiłki

Być może twoje wieczorne podjadanie faktycznie spowodowane jest głodem, a ten może wynikać ze źle zbilansowanej diety. Ustal sobie pewien harmonogram posiłków, zacznij jeść śniadania. To może być jeden z najprostszych sposobów walki z nocnym obżarstwem. Posiadanie planu posiłków może również zmniejszyć niepokój o to, jak dużo jesz i pomóc ci rozłożyć jedzenie przez cały dzień, utrzymując głód na dystans. Aby zapanować na porami posiłków, trzeba też zapanować nad snem. Osoby, które notorycznie się nie wysypiają, mają większe ryzyko otyłości i chorób pokrewnych. Dobry sen jest bardzo ważny, jeśli chodzi o zarządzanie spożyciem pokarmu i wagą.



Znajdź wyzwalacze

Oprócz wskazania ogólnej przyczyny przejadania się, może okazać się przydatne poszukiwanie określonego wzorca zdarzeń, który zwykle uruchamia zachowanie żywieniowe. Może okazać się, że np. przeglądanie wieczorem Facebooka powoduje u ciebie uczucie smutku, co przekłada się potem na podjadanie.



Zdiagnozuj problem

Wiele osób sięga po przekąski, choć wcale nie odczuwają głodu. Dlaczego więc tak się dzieje? Przyczyn może być kilka. Niektórzy jedzą z nudów, inny z radości czy smutku. Najprawdopodobniej jedzenie ma nam zaspokoić pewne potrzeby emocjonalne. Identyfikacja przyczyny pomoże ci podjąć właściwe kroki w celu rozwiązania problemu. Lęk i stres to dwa najczęstsze powody, dla których ludzie jedzą, gdy nie są głodni. Jednak używanie jedzenia w celu ograniczenia emocji jest złym pomysłem. Jeśli zauważysz, że jesz, gdy jesteś niespokojny lub zestresowany, spróbuj znaleźć inny sposób, aby odpuścić negatywne emocje i zrelaksować się.Czytaj także:

