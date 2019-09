Jak odzwyczaić się od słodyczy?

Słodycze tuczą, powodują próchnicę i są źródłem bezwartościowych, „pustych” kalorii. Wiemy o tym wszyscy, jednak nie zawsze jesteśmy w stanie zastosować się do zaleceń specjalistów od spraw żywienia. Świadczy o tym stale rosnąca sprzedaż słodkich przekąsek, które kosztują niektórych z nas nawet kilkaset złotych miesięcznie.

Uzależnienie od słodyczy

Uzależnienie od słodyczy jest takim samym nałogiem jak narkomania czy alkoholizm. Dostarczany do organizmu cukier pobudza ośrodki przyjemności w mózgu i powoduje, że wydzielane są hormony szczęścia. Nasz mózg szybko uzależnia się od słodyczy, więc w momencie zaprzestania ich spożywania, mogą występować typowe objawy odstawienne, czyli złe samopoczucie, napady paniki, napady agresji, rozdrażnienie, płaczliwość, a nawet drżenie rąk i nadmierne pocenie się. Uzależnianie od słodyczy dotyczy coraz większej grupy osób, w szczególności dzieci i młodzieży, bo najmłodsza część społeczeństwa sięga po nie najczęściej, zastępując wartościowy posiłek np. drożdżówką lub batonem. Dietetycy i lekarze alarmują, że nadmierne spożycie słodyczy może doprowadzić nie tylko do nadwagi, ale także rozwoju cukrzycy, nadciśnienia, stłuszczenia wątroby oraz innych schorzeń, które powoduje ogromna ilość substancji słodzących, dodatków do żywności oraz tłuszczów trans.

Skutki jedzenia słodyczy

Od jedzenia słodyczy można się odzwyczaić. Problem stanowi tylko to, aby uświadomić sobie, że zaczynamy jeść ich zbyt dużo. Najczęściej wydaje się nam, że czekolada, cukierek lub ciastko to jedynie niewinne przekąski, ale wbrew pozorom stanowią one ogromne zagrożenie dla naszego zdrowia i zdrowia naszych dzieci. Oprócz słodyczy równie dużym zagrożeniem są napoje gazowane, które mogą dostarczać do naszego organizmu nawet kilkadziesiąt łyżeczek cukru oraz innych substancji słodzących. Taka bomba kaloryczna nie tylko powoduje nadwagę, ale jest też obciążeniem dla naszego układu nerwowego, który w przypadku osób nadużywających słodkości jest stale pobudzony.

Czekolada działa jak afrodyzjak i choć polecane jest spożywanie czekolady gorzkiej o wysokiej zawartości kakao, to mało kto po nią sięga. Lubimy czekoladę mleczną, nadziewaną i białą, a takie słodycze nie mają żadnych wartości odżywczych.

3 sposoby na odzwyczajenie się od słodyczy

1. Zdrowe zamienniki słodyczy

Nie musimy całkowicie rezygnować ze słodkiego smaku oraz przyjemności, jaką on daje. Już w życiu płodowym zaczynamy przyzwyczajać się do odczuwania przyjemności związanej ze słodkim smakiem i jest to w pełni normalne, jednak musimy nauczyć się wybierać dobre i złe źródła słodkiej przyjemności.

Do grupy zdrowych zamienników słodyczy zaliczyć można owoce, które oprócz cukru dostarczają one do naszego organizmu także witaminy i minerały. Można je jeść na surowo, przygotowywać z nich soki i musy owocowe, a także dodawać do zdrowych, domowych ciast. Zdrowszą alternatywą sklepowych słodyczy są także domowe przetwory owocowe oraz galaretki, kisiele i sorbety przygotowane na bazie soku owocowego, który sami wyciśniemy z dojrzałych owoców.

2. Aktywność fizyczna

Aktywność fizyczna powoduje wydzielanie hormonów szczęścia, więc działa na nasz mózg jak ulubione słodycze. Dużo się ruszając, zaczynamy znacznie lepiej się czuć i przestają nas nękać nagłe napady ochoty na słodycze.

3. Zdrowa, prawidłowo zbilansowana dieta

Stosując zdrową dietę, zapobiegamy nagłym spadkom poziomu glikozy we krwi, które powodują ochotę na coś słodkiego. Odżywiając się regularnie i racjonalnie, szybko zauważymy, że słodycze przestają być nam niezbędne do normalnego funkcjonowania, bo często sięgamy po nie z powodu rezygnacji z wartościowego posiłku.

W odzwyczajeniu się od podjadania słodyczy pomaga także zmiana codziennych nawyków i zastąpienia pochowanych w szafkach ciastek, ciasteczek oraz batoników świeżymi warzywami, które swoim kolorem będą zachęcały nas do podjadania zdrowych przekąsek. Dobrym sposobem na rezygnację ze słodkich przysmaków jest też wypicie szklanki wody w momencie, gdy mamy ochotę zjeść coś słodkiego. W sytuacji kryzysowej warto upiec domowe ciastka np. owsiane lub sięgnąć po gorzką czekoladę, która jest cennym źródłem wielu składników odżywczych.

