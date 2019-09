Dieta wysokobiałkowa ma swoje wady. Sprawdź, co może ci grozić

Dieta wysokobiałkowa (dieta proteinowa) to sposób na przyśpieszenie spalania tkanki tłuszczowej. Polecana jest ona także osobom, którym zależy na zbudowaniu idealnej muskulatury, jednak nie zawsze zwiększenie podaży białka w diecie musi być korzystne dla naszego zdrowia. Szczególnie niebezpieczne są diety, które polegają na zastąpieniu białkiem innych składników odżywczych, czyli węglowodanów oraz zdrowych tłuszczów. Ich długotrwałe stosowanie może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia i jest obarczone ryzykiem rozwoju poważnych schorzeń.

Czy dieta wysokobiałkowa jest zdrowa?

Diety zakładające zwiększenie ilości spożywanego białka możemy podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich uwzględnia diety, które opierają się przede wszystkim na produktach wysokobiałkowych i zakładają znaczne lub całkowite ograniczenie węglowodanów. Druga grupa uwzględnia diety zakładające zwiększenie spożycia białka, ale bez jednoczesnego ograniczania spożycia innych składników odżywczych.

Do dość kontrowersyjnych diet wysokobiałkowych, których stosowanie może odbić się na stanie naszego zdrowia, zalicza się m.in. dieta Dukana i dieta plaż południowych.

Do mniej niebezpiecznych dla zdrowia możemy zaliczyć diety polegające na zwiększeniu ilości spożywanego białka w celu budowania masy mięśniowej. W tym przypadku mamy do czynienia przede wszystkim z planami żywieniowymi dla sportowców i amatorów aktywnego trybu życia, które dzięki odpowiedniemu zbilansowaniu składników odżywczych i dopasowaniu ich do indywidualnych potrzeb organizmu w większości nie szkodzą.

Skutki uboczne stosowania diety wysokobiałkowej

Zwiększenie spożycia białka przy jednoczesnym zmniejszeniu spożycia węglowodanów może spowodować wiele problemów zdrowotnych. W początkowym okresie stosowania diety wysokobiałkowej pojawia się przede wszystkim złe samopoczucie, osłabienie i przewlekłe zmęczenie, bo białko nie jest w stanie zapewnić nam odpowiedniej ilości energii. Za jej dostarczanie do organizmu odpowiadają właśnie węglowodany – jeżeli z nich zrezygnujemy, zaczynają się problemy z utrzymaniem prawidłowego poziomu glukozy we krwi, mogą pojawić się zawroty głowy, senność, a nawet wahania nastroju.

Powyższe objawy związane są z krótkotrwałym stosowaniem diet proteinowych, których jadłospis bazuje przede wszystkim na białku. Z czasem mogą dołączyć do nich kolejne, m.in. ból brzucha, zaparcia, rozwolnienie i wzdęcia.

Dieta wysokobiałkowa zagrożenia

Powikłań długotrwałego stosowania diet wysokobiałkowych może być dość dużo i są one związane m.in. z rodzajem spożywanego białka. W przypadku diet, które zwiększają spożycie białka roślinnego i całkowicie eliminują białko zwierzęce, często występuje niedobór witaminy B12 w organizmie.

Znacznie częściej powikłania stosowania diety wysokobiałkowej związane są ze spożyciem nadmiernej ilości białka zwierzęcego. Nadmierne spożycie białka zwierzęcego może prowadzić do:

wystąpienia problemów z funkcjonowaniem nerek,



zwiększenia ryzyka rozwoju chorób nowotworowych,



wystąpienia problemów trawiennych,



niedoborów ważnych składników odżywczych, czyli witamin i minerałów.

Dieta wysokobiałkowa, która bazuje przede wszystkim na spożywaniu mięsa i unikaniu nabiału może doprowadzić do osteoporozy.

Zdrowa dieta powinna być przede wszystkim różnorodna i nie ma tutaj znaczenia, w jakim celu ją stosujemy. Trzeba wiedzieć, że ograniczenie spożycia węglowodanów na rzecz białek może spowodować poważne problemy ze zdrowiem.

Co więcej, stosowanie ubogokalorycznych i obfitujących w białko diet może sprzyjać efektowi jo-jo, więc początkowy efekt odchudzający jest dość krótkotrwały. Przeciwwskazaniem do stosowania diety wysokobiałkowej są przede wszystkim choroby nerek, siedzący tryb życia, zaburzenia metaboliczne oraz podwyższony poziom cholesterolu. Warto wiedzieć, że stosowanie leczniczej diety wysokobiałkowej nie musi wiązać się z żadnymi zagrożeniami dla zdrowia, bo w tym przypadku jadłospis układany jest przez dietetyka; skutki uboczne powodują przede wszystkim monotonne diety wysokobiałkowe, które stosujemy przez dłuższy czas.

Ile białka należy zatem jeść?

Przeciętna dorosła osoba potrzebuje dostarczać około 0,8 g białka na kilogram masy ciała dziennie, co odpowiada średnio około 56 g białka dziennie w przypadku mężczyzn, jeżeli natomiast chodzi o kobiety jest to 46 g.



Możesz szybciej umrzeć

Oto chyba największy minus diety wysokobiałkowej: zwiększa ryzyko raka. Diety bogate w białko zwierzęce mogą znacznie zwiększyć ryzyko zachorowania na nowotwory. Osoby na diecie wysokobiałkowej i niskowęglowodanowej są szczególnie zagrożone.



Będziesz mieć nudności

Zbyt wiele jajek i koktajli białkowych może obciążać enzymy trawienne. To prowadzi do niestrawności i nudności, o czym może zaświadczyć każdy, kto kiedykolwiek spożył te składniki w nadmiarze.



Zachorujesz na dnę moczanową

Kiedy spożywasz duże ilości białka, tłuszcz i białko przekształcane są w azot. Ten pierwiastek może obciążać nerki, co powoduje uwalnianie większej ilości kwasu moczowego. Kwas moczowy może gromadzić się wokół stawów palców stóp (szczególnie dużego palca), co prowadzi do powstawania kryształów kwasu moczowego. Dają one bolesne odczucia i powodują dnę moczanową.



Odwodnisz swój organizm

Nadmierna ilość azotu w organizmie ma jeszcze jeden efekt uboczny. Taki stan rzeczy sprawi, że doznasz odwodnienia i będziesz czuć silne pragnienie. Możesz przeciwdziałać temu efektowi ubocznemu, zwiększając spożycie wody lub po prostu ograniczając spożycie białka.



Zaczną cię boleć nerki

Jednak ból nerek to nie jest najgorsza rzecz w tym przypadku. Dieta wysokobiałkowa może po prostu uszkodzić te delikatne narządy. Potrawy typowo białkowe, takie jak kurczak czy wołowina zawierają azot. Ten pierwiastek spożywany w niewielkich lub umiarkowanych ilościach może być bez problemu wydalany przez organizm. Jednak, kiedy spożywasz więcej białka niż potrzebuje twoje ciało, nerki muszą wykonać bardziej intensywną pracę, aby poradzić sobie z nadmiarem azotu. Chociaż nie jest to problemem w przypadku krótkoterminowych diet, na dłuższą metę może powodować trwałe uszkodzenie nerek.



Wrócisz do starej wagi

Diety wysokobiałkowe i niskowęglowodanowe są popularne wśród osób, które chcą szybko schudnąć. Jednak zgodnie z najnowszymi badaniami długoterminowe skutki tych diet mogą faktycznie objawić się w postaci ponownego przyrostu masy ciała. Rozważ po prostu stosowanie zdrowej i zbilansowanej diety, aby uniknąć takich problemów.



Pojawi się nieprzyjemny zapach z ust

Jeśli spożywasz duże ilości białka, ponieważ chcesz zredukować ilość węglowodanów w diecie, twoje ciało w końcu zacznie produkować energię poprzez spalanie tłuszczów i białek w procesie zwanym ketozą. To może być dobra wiadomość dla tych, którzy chcą zrzucić dodatkowe kilogramy (przynajmniej na początku odchudzania), ale to jednocześnie jest to niepocieszające dla każdego, kto jest w pobliżu osoby będącej na diecie. Ketoza bowiem przyczynia się do wydzielania okropnego zapachu z ust, którego nie zamaskuje ani szczotkowanie, ani nici dentystyczne.