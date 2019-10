Doświadczyłeś kiedyś efektu jo-jo? Jeśli nie, masz szczęście. To problem wielu osób, które łudzą się, że można zgubić kilkanaście kilogramów w krótkim czasie. Takie odchudzanie często wiąże się z przejściem na jedną z restrykcyjnych i wyniszczających diet. Po jej zakończeniu większość osób wraca do swoich starych nawyków i zaczyna tyć. Szczęście, jeśli kilogramy wrócą. Bardzo często jednak waga wzrasta z nawiązką. Należy zrozumieć, że skuteczne odchudzanie wymaga trwałej zmiany nawyków żywieniowych. Nie jest to łatwe, jeśli przez większość życia odżywialiśmy się w niezdrowy sposób. Tak jak ze wszystkim – potrzeba ciężkiej pracy, wytrwałości i wsparcia, by wyrobić w sobie nowe nawyki.

5 prostych sposobów na utrwalenie nawyków, które sprzyjają odchudzaniu