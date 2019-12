Plaski brzuch na Sylwestra? Te triki mogą pomóc

Okres Bożego Narodzenia nie sprzyja utrzymaniu szczupłej sylwetki. W naszej tradycji odmówienie spróbowania świątecznych potraw podczas wizyty u rodziny lub przyjaciół jest dużym nietaktem i może sprawić przykrość osobom, które odwiedzamy, dlatego warto wcześniej przygotować się na świąteczne spotkania przy suto zastawionym stole.

Skutki „świątecznego obżarstwa”

Nie musimy wcale dużo jeść podczas świąt, aby nasz brzuch zaczął przypominać nadmuchany balon, bo większość świątecznych dań to potrawy wzdymające, które powodują dyskomfort trawienny. Z tego względu warto pamiętać o sposobach na usprawnienie trawienia (codzienna aktywność, picie naparów ziołowych, picie wody) oraz unikać długiego siedzenia przy stole. Codzienny spacer, nawet gdy pogoda ku niemu nie zachęca, pomoże cieszyć się płaskim brzuchem podczas sylwestrowej imprezy. Warto pamiętać, że żadne ze sposobów na płaski brzuch nie spowodują magicznej redukcji tkanki tłuszczowej w jedną noc, bo działają one jedynie w przypadku zwiększenia obwodu brzucha z powodu wzdęć oraz zatrzymania wody w organizmie, co ma miejsce m.in. w drugiej połowie cyklu menstruacyjnego. Możemy jednak zamaskować zbędne fałdki tłuszczu, co pozwoli poczuć się atrakcyjnie.

Jak wyszczuplić brzuch przed Sylwestrem?

Jeżeli nie planujemy liposukcji, to na pewno nie zyskamy idealnego brzucha w kilka dni. Możemy jednak działać w kierunku usprawnienia trawienia, co spowoduje, że brzuch będzie mniej odznaczał się pod ubraniem oraz zadbać o to, aby świąteczne kalorie nie odkładały się w postaci nowej tkanki tłuszczowej. Warto pamiętać, aby spożywać świąteczne potrawy w niewielkiej ilości, bo wówczas unikniemy niestrawności oraz przejedzenia. W uniknięciu wzdęć i niestrawności pomoże też codzienna, kilkuminutowa gimnastyka, która doskonale wpływa na metabolizm.

Zamiast słodkich soków i napojów gazowanych, lepiej pić wodę, która pomaga redukować obrzęki i poprawia trawienie oraz samopoczucie. Jeżeli uda się nam uniknąć wzdęć i niestrawności, to nasz brzuch przed sylwestrem nie powinien sprawiać większych problemów.

Dieta na płaski brzuch

W przerwie pomiędzy świętami i Sylwestrem możemy sporo zrobić dla naszej sylwetki. Jednym ze sposobów na płaski brzuch jest odpowiednio dobrana dieta, która pozwoli pozbyć się uczucia ciężkości i nadmiaru zgromadzonej w organizmie wody. Na pewno nie powinna to być głodówka, bo wówczas bal sylwestrowy może się dla nas zakończyć znaczne szybciej niż po północy. Alkohol i pusty żołądek oraz obniżony poziom glukozy we krwi to mieszanka niemal wybuchowa, która nie tylko prowadzi do szybkiego upicia się, ale także może spowodować, że Sylwestra spędzimy na pogotowiu.

Dieta przed Sylwestrem powinny być lekkostrawna i dopasowana do naszego zapotrzebowania kalorycznego. Warto do codziennego jadłospisu włączyć duże ilości warzyw (z wyjątkiem warzyw wzdymających) niskokalorycznych owoców, produktów pełnoziarnistych oraz fermentowanych napojów mlecznych, które usprawniają trawienie i dostarczają do naszego organizmy przyśpieszające metabolizm białko. Można też jeść chude mięso i ryby, ale bezwzględnie należy unikać wszelkich sałatek na bazie majonezu, potraw z kapusty, potraw smażonych oraz słodyczy i napojów gazowanych.

Bielizna wyszczuplająca na oporną oponkę

W przypadku oponki na brzuchu, musimy zacząć działać podstępem. Tłuszcz nie zniknie z dnia na dzień, ale możemy go ukryć, dzięki prawidłowo dobranej, wyszczuplającej bieliźnie. Wiele kobiet uważa, że nie jest ona wygodna, ale warto przełamać stereotypy i spróbować, bo efekt może naprawdę zaskoczyć. Kilka centymetrów w obwodzie mniej to doskonały wynik, który pozwoli włożyć ulubioną sukienkę lub całkiem nową, wystrzałową kreację. Wybór bielizny wyszczuplającej jest bardzo duży, więc bez problemu można ją dobrać do potrzeb kobiet noszących większe rozmiary oraz kobiet szczupłych, których problemem jest jedynie wystający brzuch.

Sukienki wyszczuplające brzuch

Odpowiednio dobrana kreacja sylwestrowa to połowa sukcesu. Jeżeli nie możemy pozbyć się wystającego brzucha, to możemy przynajmniej odciągnąć uwagę od tej partii naszego ciała oraz zamaskować ją ciekawymi zakładkami lub marszczeniami w okolicy talii. Dobrym pomysłem jest wybór kreacji odcinanej pod biustem, która doskonale ukrywa nawet sporej wielkości ciążowy brzuszek, więc sprawdzi się także w przypadku poświątecznej oponki.

