Odchudzanie po 50. roku życia? To możliwe dzięki tym 10 sposobom

Twoje ciało przechodzi w fazę starzenia i prawdą jest, że nie potrzebuje tyle energii, co kiedyś. Co więcej, minione lata naprzemiennego uprawiania sportu, siedzenia, chodzenia po schodach i poruszania się ogólnie odbijają się na stawach i mięśniach. Możesz zauważyć, że twoje stawy są trochę sztywniejsze i bardziej obolałe niż kilka dekad temu. Następnie pojawia się kwestia ciągle spowalniającego metabolizmu.

Według American Council on Exercise tempo spoczynkowego metabolizmu, czyli zdolność organizmu do spalania kalorii bez robienia czegokolwiek zmniejsza się o około jeden do dwóch procent na dekadę z powodu utraty masy mięśniowej i wzrostu masy tłuszczowej. Ponadto twoja dieta często nie zmienia się wystarczająco, aby uwzględnić to spowolnienie metaboliczne, co oznacza, że ​​waga rośnie z każdymi kolejnymi urodzinami.

Istnieje wiele przeszkód, na jakie napotykają ludzie po pięćdziesiątce, próbując schudnąć. Ale kiedy już wiesz, jakie to problemy – i jak je obejść – łatwo jest odnieść sukces w zrzucaniu kilogramów. Chociaż nie jest niemożliwe, aby schudnąć po 50-tce, metody stosowane w poprzednich dekadach nie będą działać w ten sam sposób. Jak zatem osiągnąć swój cel?

Odchudzanie po 50. roku życia

