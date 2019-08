Zdrowie seniora. Czy rozpoczęcie ćwiczeń w starszym wieku jest bezpieczne?

Osoby starsze, które nigdy nie były zbyt aktywne, mogą obawiać się rozpoczęcie intensywnych treningów w wieku emerytalnym. W badaniu opublikowanym w Frontiers in Physiology naukowcy z University of Birmingham's School of Sport and Exercise Science porównali zdolność budowy mięśni u dwóch grup starszych mężczyzn. Pierwszą grupę zaklasyfikowano jako „mistrzów sportu” - osoby w wieku 70 i 80 lat, które są ćwiczącymi przez całe życie i wciąż rywalizują na najwyższym poziomie w swoim sporcie. W drugim przypadku były zdrowe osoby w podobnym wieku, które nigdy nie uczestniczyły w zaawansowanych programach ćwiczeń.

Seniorze, nie masz wymówki – rusz się z fotela

Uczestnicy eksperymentu najpierw otrzymali tzw. znacznik izotopowy, a następnie zaproszono ich do ćwiczeń. Badacze pobrali biopsje mięśni od uczestników w 48-godzinnych okresach tuż przed ćwiczeniem i tuż po nim, i zbadali je, aby znaleźć oznaki reakcji mięśni na ćwiczenie. Wskaźnik izotopowy pokazał, jak białka rozwijają się w mięśniach. Okazało się, że obie grupy miały równą zdolność do budowania mięśni w odpowiedzi na ćwiczenia.

Potrzebne są bardziej szczegółowe wskazówki, w jaki sposób osoby mogą poprawić siłę mięśni, nawet poza siłownią poprzez działania podejmowane w ich domach - takie jak ogrodnictwo, chodzenie po schodach lub podnoszenie torby na zakupy.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy skontaktować się z lekarzem i fizjoterapeutą. Warto także umówić się na spotkanie z profesjonalnym trenerem. Dopiero po pozytywnej opinii tych trzech osób na temat stanu zdrowia i kondycji fizycznej, można dopasować formę treningu.

