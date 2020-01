Jak zakończyć dietę odchudzającą?

Odchudzanie nie kończy się w momencie, gdy nasza masa ciała osiągnie upragniony przez nas poziom. To, że wskazówka wagi pokazuje, że osiągnęliśmy cel, nie oznacza, że możemy pobiec do lodówki i wynagrodzić sobie tygodnie stosowania diety. Niestety, w wielu przypadkach tak to wygląda, więc szybko odzyskujemy utracone kilogramy i znowu szukamy diety cud, która pozwoli cieszyć się zgrabną sylwetką.

Jak wyjść z diety?

Informacji o dietach znajdziemy multum, ale wartościowych wskazówek, jak wyjść z diety musimy szukać przez dłuższy czas. Niestety, niewiele osób, które testują różne diety, wie, czym jest okres stabilizacji po diecie i dlaczego jest on tak ważny dla utrzymania szczupłej sylwetki. Dieta nie musi wiązać się z efektem jo-jo, ale musimy pamiętać, aby prawidłowo ją zakończyć. Prawidłowo, czyli jak? Z zachowaniem zdrowego rozsądku oraz umiaru w cieszeniu się przyjemnością płynącą z jedzenia.

Pierwszą i najważniejszą zasadą wychodzenia z diety jest to, że okres stabilizacji nie powinien być krótszy niż stosowana dieta i musi uwzględniać wszystkie zasady zdrowego odżywiania, czyli regularne spożywanie posiłków, unikanie wysokokalorycznych potraw, fast-foodów, słodyczy oraz innej żywności wysoko przetworzonej i niezdrowej. Zdrowie jest przecież najważniejsze, a jedząc śmieciowe jedzenie, sprawiamy, że nasz organizm także staje się „śmietnikiem”. Wychodzenie z diety powinno także uwzględniać aktywność fizyczną oraz stopniowe zwiększanie kaloryczności spożywanych posiłków. Poleca się zwiększać kaloryczność posiłków o 100 kcal na miesiąc w przypadku pokonania dużej nadwagi lub pozbycia się otyłości. W przypadku redukcji niewielkiej liczby kilogramów wystarczy zwiększać kaloryczność posiłków co 2 tygodnie, bo w tym przypadku diety zwykle trwają znacznie krócej.

Odchudzanie bez efektu jo-jo – 4 podstawowe zasady

1. Kończąc dietę nie powracaj do starych nawyków

Dieta to jedynie wstęp do trwałej zmiany sposobu odżywiania i stylu życia. Aby była skuteczna i nie zakończyła się efektem jo-jo, konieczne jest przestrzeganie pewnych zasad. Pierwszą z nich jest kontynuowanie praktykowanego w czasie diety sposobu odżywiania, czyli komponowanie codziennego menu z naturalnych i jak najmniej przetworzonych produktów. Ważne jest też regularne odżywianie i unikanie pokus, które po zakończeniu diety stają się prawdziwym wyzwaniem dla naszej silnej woli. Ważne: po diecie nie można powrócić też do starych nawyków, które związane są z aktywnością fizyczną. Najlepiej na resztę życia zapomnieć o wylegiwaniu się na kanapie i wygodzie, jaka związana jest z jazdy samochodem do oddalonego o kilkaset metrów sklepu. Ruch pomoże utrzymać efekty diety i dodatkowo pozwoli zadbać o dobrą formę w przyszłości.

2. Nie daj się rutynie

Rutyna to jeden z czynników, który sprawia, że utracone kilogramy szybko wracają. Teraz możesz już stopniowo wprowadzać do swojego menu dodatkowe produkty np. owoce, dlatego korzystaj z tej możliwości. Szukaj sposobów na zdrowe odżywianie bez wyrzeczeń, które naprawdę istnieją, a unikniesz sytuacji, w której rutyna żywieniowa spowoduje niepohamowany apetyt na zakazane pokarmy.

3. Zadbaj o zdrowy sen

Zdrowy sen jest ważny nie tylko podczas stosowania diety, ale także po jej zakończeniu, bo wpływa na metabolizm i pozwala uniknąć napadów głodu oraz niekontrolowanego zwiększania liczby spożywanych kalorii.

4. Nie podjadaj

Na diecie trzeba unikać podjadania, ale po jej zakończeniu również nie można sobie pozwolić na bezkarne sięganie po „małe przyjemności” w postaci słodyczy, słonych przekąsek czy napojów gazowanych. Unikając niezdrowych przekąsek, można znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia efektu jo-jo i powrotu do dawnej wagi.

Podsumowując, aby zdrowo wyjść z diety, trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, aby okres stabilizacji trwał tyle samo, co okres dążenia do szczupłej sylwetki. Należy stopniowo zwiększać liczbę spożywanych kalorii i unikać żywności, która szkodzi nie tylko sylwetce, ale także zdrowiu. Co więcej, trzeba pamiętać o codziennej aktywności i zachować zdrowy rozsądek, bo chwilowa euforia, która wiąże się z osiągnięciem wymarzonej sylwetki, szybko może przerodzić się w ogromne rozczarowanie i spowodować konieczność ponownego przejścia na dietę.

Czytaj także:

Jak schudnąć bez ćwiczeń? 16 sposobów potwierdzonych naukowo