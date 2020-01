Trening TRX pozwala efektywnie schudnąć. Wystarczy ten jeden gadżet

Trening TRX został opracowany przez Randy'ego Hetricka, który służył w Navy Seals, czyli amerykańskiej marynarce wojennej. Jest to inspirująca i nowatorska formuła dostępna dla każdego – nie tylko dla wojskowych.

Powstanie TRX

Jak przyznał Hetrick w rozmowie z portalem Hipandhealthy, kiedy służył w marynarce, szukał sposobu na trening mięśni górnych partii ciała. Wpadł na pomysł użycia pasa jiu jitsu, który akurat miał przy sobie, aby móc podnieść swoje ciało na przekór grawitacji. Koledzy najpierw go wyśmiali, ale później sami chcieli spróbować, więc zaczęli eksperymentować z pasami i różnymi sposobami ruchu ciała. Hetrick uważał, że tylko nieliczni mogą ćwiczyć w ten sposób, ale okazało się, że jest to dobry pomysł dla każdego. Chociaż treningi zostały opracowane już 20 lat temu, dzisiejsi trenerzy wymyślają coraz to nowe figury.

TRX jest naprawdę dla każdego! Z początku był treningiem elit, obecnie jednak, skoro fizjoterapeuci mają grupę klientów o określonych potrzebach, zaczęli proponować taśmy swoim klientom. Ponad połowa zwolenników tego treningu to kobiety, przedział wiekowy rozciąga się od 9 do 90 lat i obejmuje ludzi o różnych rozmiarach i poziomach sprawności. Nawet dla osób z problemami fizycznymi pasy są jedynym narzędziem, którego mogą faktycznie używać i modyfikować w celu dostosowania do swoich potrzeb. TRX może pomóc ci się poruszać, poprawiając jakość twojego życia.

TRX łączy ćwiczenia siłowe, cardio i trening mobilności. Wykonywane są obszerne ruchy wielostawowe, zintegrowane z kręgosłupem i zrównoważone, ale z obciążeniem. Oryginalny pasek do ćwiczeń składał się z ponad 3,5 metra nylonowej taśmy w kształcie litery Y odwróconej do góry nogami, bez uchwytów, bez regulacji. Z czasem Hetrick zdał sobie sprawę, że całe doświadczenie byłoby lepsze, gdyby taśma miała uchwyty, aby można było do nich włożyć stopy i ćwiczyć kręgosłup (lub pięty – w celu trenowania nóg, pośladków i dolnej części pleców). Potem taśmy ewoluowały jeszcze bardziej.

Siłownia czy domowe zacisze?

Wbrew obawom trening można wykonywać nie tylko na siłowni, ale też w domu – zgodnie z jego początkowym przeznaczeniem! Taśmy można zawiesić w różnych miejscach, na przykład nad drzwiami. Możesz także owinąć je wokół poręczy, ogrodzenia, drzewa, cokolwiek masz pod ręką.

Zaletą treningu jest to, że pozwala ćwiczyć pojedyncze partie ciała w rzadko spotykany sposób. Wiele urządzeń na siłowni pozwala trenować ciało „dwustronnie”. Wielką zaletą taśm jest to, że pozwalają trenować jedną stronę na raz, aby uzyskać równowagę i pomóc ci zrozumieć, która strona jest twoją silną stroną, a która słabą, dzięki czemu możesz pracować nad ich zrównoważeniem. Wiele codziennych ruchów ma miejsce, gdy nie pozostajesz w dokładnej symetrii. Jeśli nie trenujesz, wtedy pojawiają się urazy. Kolejną wielką zaletą treningu jest to, że każdy ruch, który wykonujesz, jest zintegrowany z tzw. rdzeniem. Hetrick definiuje rdzeń jako wszystko od kolan po klatkę piersiową, nie myśli o nim jako tylko o ABS. Twoje pośladki są prawdopodobnie jednym z najważniejszych mięśni rdzeniowych w ciele, ponieważ stabilizują kręgosłup.

