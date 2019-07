Nie chce ci się ćwiczyć? Dzięki tym czynnościom schudniesz bez większego wysiłku

Odchudzanie na ogół kojarzy nam się z przejściem na restrykcyjną dietę i wprowadzeniem nowej, intensywnej aktywności fizycznej. Wypukujemy karnety na siłowni, zapisujemy się na zajęcia taneczne, zaczynamy co rano biegać i... szybko tracimy motywację do działania. Chociaż wszyscy eksperci są zgodni, że połączenie diety (zdrowej, a nie restrykcyjnej i wyniszczającej!) z ćwiczeniami daje najlepsze rezultaty, nie każdy z nas ma w sobie tyle samozaparcia.

Odchudzanie bez ćwiczeń? To możliwe

Możesz schudnąć wolniej, ale równie skutecznie, nie wywracając swojego życia do góry nogami. Sukces można osiągnąć także małymi kroczkami, a być może okaże się, że będzie to najlepsze motywacja do rozpoczęcia prawdziwych treningów. Chodzi bowiem o to, że zintensyfikować czynności, które wykonujemy na co dzień i mimochodem spalać więcej kalorii. Co możesz zrobić?

Jak najczęściej poruszaj się pieszo (jeśli wolisz rower – świetnie!). Wysiądź jeden przystanek wcześniej i przespaceruj się. Pójdź do sklepu, który znajduje się dalej od ciebie. To nie tylko więcej kroków, ale też dobry trening siłowy, jeśli musisz nieść ciężkie siatki.



Spraw, by sprzątanie domu dawało ci korzyści. Włącz muzykę i połącz odkurzanie, wycieranie kurzy i mycie okien z ćwiczeniami – ruszaj się rytmicznie i żwawo. Zrób w trakcie kilka przysiadów, kucaj i podnoś się, gdy rozładowujesz zmywarkę.



Lubisz pracę w ogrodzie? Twoja figura może na tym skorzystać. Przekopywanie ogródka, pielenie, sadzenie roślin, pchanie taczek, noszenie donic z kwiatami – wszystko to jest dodatkową formą ćwiczeń.



Jak najwięcej ruszaj się w pracy. Zamiast pisać kolejnego maila do koleżanki z piętra wyżej, pójdź do niej.



Intensywnie spędzaj czas z dziećmi. Idąc z nimi na plac zabaw, nie musisz siedzieć na ławce. Rodzic, który bawi się w berka, skacze na skakance lub gra w klasy? Rewelacja! A może obok znajduje się siłownia plenerowa, z której możesz skorzystać?



Spożywaj posiłki powoli i w skupieniu, dokładnie przeżuwając każdy kęs. Już w jamie ustnej rozpoczyna się proces trawienia. Im lepiej będzie rozdrobniony pokarm, tym bardziej skorzysta na tym organizm, a ty będziesz się lepiej czuć. Co więcej, dasz sobie czas na wystąpienie uczucia najedzenia.

Wysypiaj się. Niedobór snu zwiększa ryzyko tycia i zaburzeń metabolicznych.

