9 powodów, dla których możesz nieumyślnie przybrać na wadze

Budzisz się pewnego dnia, bierzesz prysznic, ubierasz się. Aż tu nagle nie możesz zapiąć ulubionych spodni – to stary i doskonale znany scenariusz. Co takiego właściwie się stało? Czy w nocy nawiedziły cię podłe krasnoludki, które przeszyły ubrania tak, by były węższe w obwodzie na tyle, byś nie mógł – lub nie mogła – zapiąć ich na sobie? To byłaby bardzo optymistyczna opcja, jednak udajesz się w kierunku wagi łazienkowej. Wchodzisz na nią i widzisz, że ta liczba, którą właśnie wskazała waga nie do końca zgadza się z twoim dotychczasowym przekonaniem.

Zgadza się – to oznacza tylko jedno: nagłe przybranie na wadze. Jakim cudem? Dlaczego?

Istnieje cały szereg przyczyn, dla których liczba na wadze rośnie. Już za chwilę dowiesz się, co potencjalnie może powodować ten niespodziewany przyrost masy ciała. Wbrew pozorom odpowiedź na to zagadnienie może być bardzo prosta. Dlatego też od dzisiaj nie szukaj wymówek, tylko poznaj przyczyny zwiększenia wagi i ratuj swoją sylwetkę, póki masz na to czas!

9 powodów nieumyślnego przybierania na wadze

