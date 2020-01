Higiena po seksie. Poradnik dla pań

Coraz częściej mówi się o higienie po stosunku. Edukacja w tej kwestii niestety kuleje, a prawidłowe utrzymanie czystości stref intymnych jest kluczowe dla zachowania zdrowia kobiety. Poświęcając czas na rozmowy o „motylkach i pszczółkach” zarówno rodzice, jak i nauczyciele nie edukują młodego pokolenia o tym, jak zadbać o czystość i zdrowie okolic intymnych po rozpoczęciu współżycia. Dowiedz się więcej na temat kobiecej higieny po stosunku.

Higiena intymna po seksie – dlaczego jest tak ważna?

Coraz więcej kobiet cierpi z powodu nawracających infekcji intymnych. Jest to skutek działania wielu czynników, wśród których kluczowe okazują się trzy, czyli noszenie obcisłej bielizny wykonanej ze sztucznych włókien, nieprawidłowe podmywanie się na co dzień oraz zapominanie o higienie intymnej po współżyciu. Dla wyjaśnienia – prawidłowa higien intymna po stosunku nie powinna uwzględniać praktykowanych jeszcze nie tak dawno temu irygacji pochwy. Niegdyś wierzono, że chronią one przed infekcjami i pomagają uchronić się przed zapłodnieniem w przypadku stosunku bez zabezpieczenia. Dziś już wiadomo, że irygacja pochwy szkodzi i powinna być stosowana jedynie w konkretnych przypadkach i zastosowaniem odpowiednio dobranych środków np. preparatów stosowanych w czasie leczenia grzybicy pochwy.

Dbając o prawidłową higienę intymną po stosunku, można zredukować ryzyko powstawania podrażnień okolic intymnych oraz zakażeń drobnoustrojami, które znajdują się m.in. w okolicy odbytu. Warto pamiętać, że nawet stosowanie prezerwatywy nie chroni przed infekcjami – stosując np. prezerwatywy, zapachowe w okolicy intymnej gromadzą się związki, które mogą sprzyjać powstawaniu alergii i podrażnień. O higienie intymnej po stosunku powinno się pamiętać także wówczas, gdy podczas seksu korzysta się z lubrykantów oraz zabawek erotycznych. Oczywiście, podmycie się po stosunku jest też konieczne w sytuacji, gdy na strefach intymnych kobiety znajdują się resztki spermy – w tym przypadku oczyszczenie ciała zapewnia zachowanie świeżości i zmniejsza ryzyko rozwoju infekcji bakteryjnych.

Jak dbać o higienę po stosunku?

Jednym z najlepszych sposobów na pozbycie się szkodliwych drobnoustrojów z okolic intymnych jest skorzystanie z toalety i oddanie moczu po stosunku. Działa on antyseptycznie i jest jednym z naturalnych sposobów oczyszczania okolicy cewki moczowej, która jest narażona na kontakt ze szkodliwymi bakteriami w równym stopniu, jak wnętrze pochwy.

Aby utrzymać czystość i świeżość okolic intymnych wystarczy po współżyciu skorzystać z ciepłej wody oraz delikatnego preparatu myjącego, który będzie posiadał odpowiednie dla wrażliwych stref pH. Lepiej nie korzystać z chusteczek do higieny intymnej, bo często stają się one przyczyną problemów i szkodzą bardziej niż rezygnacja z podmycia się po stosunku. Chusteczki do higieny intymnej nie są polecane przede wszystkim dla kobiet, u których występuje skłonność do podrażnień miejsc intymnych. Jeżeli chcemy korzystać z takich produktów, to trzeba sprawdzić, czy zostały one nasączone preparatami myjącymi o korzystnym dla zdrowia składzie, czyli bez SLS-ów, parabenów, barwników, sztucznych zapachów i innych szkodliwych dodatków. Powinny one zawierać kwas mlekowy oraz delikatne składniki myjące o odczynie dopasowanym do potrzeb delikatnych stref intymnych.

Podsumowując, higiena intymna po stosunku jest ważna dla każdej kobiety. Warto o nią szczególnie zadbać w czasie ciąży, w przypadku nawracających infekcji intymnych, po stosunku bez prezerwatywy i gdy stosujemy lubrykanty oraz gadżety erotyczne, które zawsze powinny być utrzymywane w idealnej czystości i wykonane z przyjaznych delikatnej skórze materiałów np. medycznego silikonu. Po seksie wystarczy skorzystać w wody oraz preparatu do higieny intymnej, podmywając się w kierunku od przodu, bo inaczej można łatwo przenieść szkodliwe drobnoustroje z okolic odbytu i nabawić się infekcji intymnej.

