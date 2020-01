12 największych mitów o odchudzaniu. Też w nie wierzysz?

Zbyt duża waga może mieć negatywny wpływ na twoje ciało, a zwłaszcza serce. Dobrą wiadomością jest to, że istnieją kroki, które możesz podjąć, aby stać się zdrowszym – a nawet utrata niewielkiej ilości masy ciała może sprawić, że znajdziesz się na właściwej drodze.

Po co schudnąć?

Jeśli jesteś otyły, utrata masy ciała może oznaczać „mniej chorób serca, mniej cukrzycy i mniej raka”, jak twierdzi dr Robert Eckel, były prezes American Heart Association. Specjalista przekonuje, że „poprawa metabolizmu zaczyna się pojawiać, gdy osoby ze skrajną otyłością tracą około 10 procent masy ciała”.

Utrata wagi może zmniejszyć ryzyko chorób serca i udaru mózgu, ograniczyć czynniki ryzyka, takie jak wysokie ciśnienie krwi, stężenie glukozy w osoczu i bezdech senny. Może także pomóc obniżyć całkowity cholesterol, trójglicerydy i podnieść „dobry” cholesterol HDL.

Zdrowe BMI wynosi od 17,5 do 25. Jeśli wskaźnik masy ciała wynosi 40 lub więcej, jesteś uważany za chorobliwie otyłego. Lekarze używają BMI do zdefiniowania ciężkiej otyłości zamiast określonej liczby kilogramów lub ustalonego limitu wagi, ponieważ BMI określa wagę w stosunku do wzrostu. Niezależnie jednak od tego, czy twoje BMI wynosi 26 czy 40, schudnąć zawsze warto. Ale – czego nie robić?

Czytaj także:

Jesteś po 40-tce? Powinnaś jeść te pokarmy

12 mitów o odchudzaniu

Czytaj także:

4 błędy podczas odchudzania. Też je popełniasz?