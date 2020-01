Unikaj tych 5 czynników ryzyka i żyj dłużej

Spróbuj wyeliminować te pięć złych nawyków zdrowotnych: palenie tytoniu, brak ćwiczeń fizycznych, nadwaga, picie zbyt dużej ilości alkoholu i niezdrowa dieta. To wnioski z nowego badania, które analizowało wpływ tych zachowań na szansę na dłuższe życie wolne od cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych, raka i innych chorób przewlekłych.

„Odkryliśmy, że przestrzeganie zdrowego stylu życia może znacznie przedłużyć życie bez chorób” – powiedział starszy autor dr Frank Hu, który kieruje działem żywienia w Harvard TH Chan School of Public Health. „W szczególności kobiety, które praktykowały wszystkie pięć nawyków, zyskały ponad 10 lat życia wolnego od chorób, a mężczyźni, którzy to zrobili, zyskali prawie osiem lat” – powiedział Hu.

Badanie jest rozszerzeniem badania opublikowanego w zeszłym roku, które objęło ponad 38000 mężczyzn przez 28 lat i 73000 kobiet przez 34 lata. Wykazało, że kobiety, które przyjęły wszystkie pięć zdrowych nawyków w wieku 50 lat, żyły 14 lat dłużej niż kobiety, które tego nie zrobiły; mężczyźni, którzy przestrzegali wszystkich pięciu czynników stylu życia w wieku 50 lat, żyli 12 lat dłużej niż mężczyźni, którzy nie przestrzegali żadnego z nich.

To nowe badanie zbadało te same dane, aby zobaczyć, jak przewlekła choroba wpływa na jakość życia w okresie badania. Badanie miało na celu sprawdzenie, jak pięć zdrowych zachowań wpływa na ryzyko choroby: nigdy nie palić, utrzymywać zdrowe BMI poniżej 25, wykonywać co najmniej 30 minut aktywności fizycznej każdego dnia, pić alkohol umiarkowanie i spożywać dietę dobrej jakości.

Hu powiedział, że kobiety, które ćwiczyły cztery lub pięć zdrowych nawyków w ciągu następnych 20–30 lat, miały dodatkowe 10,6 lat życia wolnego od choroby w porównaniu z kobietami, które nie wprowadziły żadnych zmian stylu życia. Po rozbiciu na choroby zdrowsze kobiety zyskały średnio osiem lat wolnych od raka, 10 lat bez chorób układu krążenia i 12 lat bez cukrzycy.

Mężczyźni, którzy wdrożyli od czterech do pięciu zdrowych zachowań, zyskali 7,6 lat dłuższego życia; średnio sześć lat bez raka, prawie dziewięć lat więcej bez problemów z sercem i ponad 10 lat bez cukrzycy. Wyniki potwierdziły się nawet po skorygowaniu danych o wiek, pochodzenie etniczne, historię choroby rodziny i inne potencjalnie wpływające czynniki,

Nic dziwnego, że mężczyźni, którzy palili papierosy – 15 lub więcej papierosów dziennie – lub otyli mężczyźni i kobiety o BMI 30 lub więcej, żyli mniej lat bez choroby.

Co się stało, jeśli podczas badania zdiagnozowano u pacjenta chorobę? Dane pokazały, że połowa osób z rozpoznaniem raka przeżyła dodatkowe 23 lata, jeśli przyjęła cztery z pięciu zdrowych praktyk. Wśród tych, którzy się nie zmienili, połowa przeżyła tylko dodatkowe 11 lat. Te same wzorce zaobserwowano zarówno w przypadku chorób serca, jak i cukrzycy.

„To pozytywny komunikat zdrowotny, ponieważ oznacza, że ​​zdrowe nawyki stylu życia nie tylko przedłużają życie, ale także poprawiają jakość życia i zmniejszają cierpienia związane z chorobami przewlekłymi” – powiedział Hu.

Badanie miało pewne ograniczenia, w tym fakt, że dane dotyczące przestrzegania pięciu czynników stylu życia zostały zgłoszone przez samych siebie, przez co wynik jest podatny na błędy pomiaru. A co jeśli nie wyeliminowałeś tych pięciu złych nawyków ze swojego życia? „Nigdy nie jest za późno na przyjęcie tych nawyków” – powiedział Hu. „Dla palaczy najważniejsza rzecz, którą należy zrobić, to rzucić palenie. Dla niepalących, zdrowa dieta i aktywność fizyczna są ważne dla utrzymania zdrowej wagi”.

