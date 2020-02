Głód na diecie. Czy trzeba go czuć, żeby schudnąć?

Głód podczas stosowania diety nie jest wyznacznikiem skuteczności stosowanej kuracji odchudzającej. Bardzo często ma związek z popełnianymi błędami żywieniowymi oraz emocjami. Dowiedz się, jak uniknąć głodu na diecie.

Dlaczego podczas stosowania diety odczuwamy głód?

Uczucie głodu uważane jest za normalny skutek uboczny diety odchudzającej. Nie jest to jednak prawdą, bo dobrze zbilansowany jadłospis, który obfituje w naturalne, nieprzetworzone produkty spożywcze i jest idealnie dopasowany do naszego zapotrzebowania energetycznego, skutecznie zapobiega odczuwaniu głodu. Niestety, większość osób nie podchodzi do odchudzania w sposób racjonalny, co skutkuje nie tylko osłabieniem i odczuwaniem głodu, ale także sprzyja efektowi jo-jo.

Przyczyn odczuwania godłu podczas stosowania diety jest kilka. Pierwszą i najczęstszą z nich jest wybór diety odchodzącej o zbyt niskiej kaloryczności. Dietetycy przestrzegają przed każdą dietą, której dzienna kaloryczność jest niższa niż 1500 kcal. Z drugiej strony, nawet diety o prawidłowej kaloryczności, która w przypadku osób z niewielką nadwagą nie powinna być obniżana o więcej niż 500 kcal, mogą odczuwać głód, a dzieje się tak z powodu niskiej wartości odżywczej spożywanych produktów oraz eliminacji podstawowych składników odżywczych. Rezygnując z jednego lub kilku kluczowych składników odżywczych, wcale nie przyśpieszamy efektów stosowania diety, choć początkowo możemy zauważyć szybki spadek masy ciała, który związany jest z pozbyciem się z organizmu nadmiaru wody oraz spalaniem tkanki mięśniowej.

Czy głodówka pozwala szybko schudnąć?

Głodówka jest jedyne z pozoru skutecznym sposobem na odchudzanie. Wprawdzie pozwala zauważyć szybki efekt w postaci utraty kilku kilogramów, jednak jest to efekt krótkotrwały, który mija wraz z przejściem na normalną dietę. Warto wiedzieć, że stosowanie głodówek wpływa nie tylko na nasz metabolizm, który zaczyna stopniowo zwalniać, ale także jest jednym z czynników, które mogą doprowadzić do pojawienia się zaburzeń odżywiania.

Uczucie głodu na diecie – jak go uniknąć?

Dieta bez uczucia głodu to przede wszystkim zdrowa, niskokaloryczna i prawidłowo zbilansowana dieta, która będzie dostarczała do naszego organizmu odpowiednią dawkę energii. Powinna ona uwzględniać produkty, które zapewniają długie uczucie sytości m.in. białko oraz węglowodany złożone w postaci produktów pełnoziarnistych. Aby uniknąć uczucia głodu, trzeba włączyć do codziennego jadłospisu produkty spożywcze o niskim i średnim indeksie glikemicznym (IG). Spożywając posiłki regularnie i w stałych odstępach czasu, możemy uniknąć nagłych spadków poziomu glukozy we krwi, które powodują nie tylko gorsze samopoczucie, ale także napady wilczego głodu.

Na odczuwanie głodu podczas stosowania diety wpływa także zbyt mała ilość wypijanej wody (mylimy głód z pragnieniem) oraz nasze emocje, bo apetytem steruje nie pusty żołądek, ale mózg, który szybko uzależnia się od poprawiających nasz nastrój słodkich i słonych przekąsek. Zajadanie emocji jest coraz częstszym problemem, który prowadzi do nadwagi i otyłości oraz utrudnia pozbycie się zbędnych kilogramów.

Jak nie czuć głodu na diecie?

Żeby schudnąć, nie trzeba czuć głodu i spożywać niesmacznych posiłków. Wystarczy wybrać dobrą dietę, która dostarczy do organizmu wszystkich składników odżywczych, regularnie spożywać posiłki oraz dużo pić. Recepta na skuteczne i stosunkowo przyjemne odchudzanie jest banalnie prosta, jednak większość osób wybiera głodówki i diety eliminacyjne, zamiast zaufać specjalistom od spraw żywienia i ułożyć swój jadłospis zgodnie z zasadami zdrowego odżywiania. Nie można też zapomnieć o ruchu, bo aktywność fizyczna jest nieodłączną częścią każdej diety. Nie da się schudnąć bez wyrzeczeń, ale te wyrzeczenia się opłacają, bo pozwalają zdrowo i skutecznie pozbyć się nadwagi oraz uniknąć efektu jo-jo, o ile będziemy pamiętać o tym, że zdrowe nawyki muszą nam wejść w krew i stać się częścią reszty życia.

