Odchudzanie osób starszych – najskuteczniejsza jest terapia behawioralna

Intensywna terapia behawioralna w otyłości to zindywidualizowane leczenie pomocne w zmianie nawyków żywieniowych i tych w zakresie aktywności fizycznej poprzez serię indywidualnych porad. Jest to również metoda leczenia, która w praktyce może być trudna do prowadzenia przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego zespół badawczy z East Carolina University postanowił zbadać jej skuteczność przy współpracy z dietetykiem.

Dr Lauren Sastre, autorka badania wraz z zespołem naukowców odkryła, że terapia behawioralna z dietetykiem jest skuteczną metodą przeciwdziałania nie tylko otyłości u osób w podeszłym wieku, ale także pozwala zapobiegać chorobom związanym z otyłością, takich jak cukrzyca typu 2. Wyniki badania pokazały, że pacjenci, którzy byli leczeni w ten sposób, stracili średnio prawie 1,3 kg i poprawiły się ich inne wyniki w porównaniu z tymi, którzy nie byli poddani takiej terapii.

Odchudzanie z dietetykiem

W badaniu wzięło udział 2097 kobiet w wieku 65 lat i starszych. Wszystkie miały wskaźnik masy ciała powyżej 30, co klasyfikowało je jako otyłe. Kobiety zostały następnie podzielone na grupę, która była poddana leczeniu i grupę, która nie była leczona, a prawie 700 uczestniczek zostało poddanych intensywnej terapii behawioralnej z dietetykiem.

Podczas pierwszej konsultacji dietetycy pomogli pacjentkom ustalić limit kalorii i metodę monitorowania żywności w oparciu o ich osobiste nawyki i preferencje. W kolejnych sesjach pacjentki koncentrowały się na poprawie nawyków w kwestii ćwiczeń i diety.

Naukowcy zmierzyli także masę ciała pacjentek, BMI, A1C i sprawdzili, jakie leki brały. A1C to badanie krwi, które pomaga lekarzom postawić diagnozę przedcukrzycową i diagnozę cukrzycy typu 2. W badaniu mierzony jest średni poziom cukru we krwi z ostatnich trzech miesięcy. Badanie może także pokazać, jak dobrze dana osoba radzi sobie z cukrzycą.

Lepsze wyniki dzięki terapii behawioralnej

Badanie wykazało, że po trzech latach leczenia, od 2016 do 2019 r., pacjentki poddane intensywnej terapii behawioralnej odnotowały większy spadek BMI oraz HbA1c i przestały przyjmować leki na receptę.

Pacjentki w grupie poddanej leczeniu straciły średnio prawie 1,3 kg w porównaniu z pacjentkami z grupy kontrolnej, które zyskały średnio 0,2 kg. Odnotowały także spadek A1C o prawie 0,2 punktu, co wcześniejsze badania wiązały z obniżeniem ryzyka zgonu nawet o 10%.

– Dietetycy wiedzą, jak dostosować zalecenia żywieniowe do indywidualnych potrzeb, w tym chorób, sytuacji życiowej i preferencji. Dowody te potwierdzają fakt, że terapia pomaga pacjentom osiągnąć cele w zakresie odchudzania– powiedziała Sastre.

Różnice demograficzne wpłynęły jednak na wyniki badania, ponieważ zauważono, że członkinie mniejszości i najstarsze respondentki odnotowały niższe wyniki. Biorąc jednak pod uwagę ogólne rezultaty dotyczące obniżenia HbA1c, naukowcy uważają, że model intensywnej terapii zalecany przez dietetyka może być pomocny dla osób, które nie są otyłe, ale chorują na cukrzycę.

