Czy sok z selera pozwala schudnąć?

Spójrzmy prawdzie w oczy: nie istnieją badania, które wskazywałyby na to, że sok z selera rzeczywiście umożliwia utratę wagi. Jednak to nie oznacza, że zamiana jednego frappuccino wypijanego codziennie w ramach deseru po obiedzie na szklankę soku z tego zielonego warzywa nie odbije się korzystnie na zdrowiu: w tym przypadku przyswajasz znacznie mniej kalorii, a taka redukcja faktycznie z czasem może przyczynić się do zgubienia kilku kilogramów.

Seler jest zdrową przekąską i doskonałym dodatkiem do sałatek, zup i innych dań. Te chrupiące zielone łodygi mają mnóstwo zalet odżywczych. Seler ma niską zawartość kalorii i pewną ilość przeciwutleniaczy oraz witamin A i C. 130 gramów selera to tylko 18 kalorii!

Istnieją różne sposoby spożywania soku z selera. Niektóre przepisy opierają się na wyciskaniu soku z łodyg selera. Ale to może pozbawić powstały napój niektórych korzyści zdrowotnych selera, ponieważ zostaje wówczas usunięta część błonnika. Nie oznacza to jednak, że wyciskanie soku jest złe – po prostu jedzenie całych warzyw i owoców jest lepsze.

Korzyści z soku z selera

W przeglądzie badań z 2017 roku stwierdzono, że spożywanie soków owocowych i warzywnych może poprawić ciśnienie krwi i poziom cholesterolu. Ale uczestnicy tych badań pili inne soki, z warzyw oraz owoców takich jak buraki, marchewka i wiśnie, więc naukowcy wciąż są szczególnie zainteresowani sokiem z selera.Badanie z 2013 roku wykazało, że spożywanie ekstraktu z nasion selera (małe, brązowe nasiona często stosowane jako przyprawa) obniżało ciśnienie krwi u szczurów. Ale należy poczekać na dalsze badania na ludziach, aby to potwierdzić.

Ponadto owoce i warzywa, w tym seler, zawierają przeciwutleniacze zwane flawonoidami. Te składniki pomagają zapobiegać uszkodzeniom komórek i pomagają ciału zwalczyć toksyny. Badania wskazują też, że flawonoidy mają właściwości przeciwzapalne, a spożywanie większej ilości warzyw obniża ryzyko chorób przewlekłych. Wczesne badania na myszach wskazują, że luteolina, jeden z flawonoidów w selerze, może zmniejszać stany zapalne i reakcje alergiczne, ale potrzebne są dalsze badania, aby to potwierdzić.

Fani soku z selera twierdzą, że usuwa problemy skórne, takie jak trądzik, egzema i łuszczyca. Naukowych dowodów – brak. Jednak jedzenie warzyw takich jak seler odżywi twoje ciało składnikami, które mogą mieć pozytywny wpływ na twoją skórę.

Czytaj także:

Możesz je jeść do woli! 10 warzyw, które zawierają najwięcej wody